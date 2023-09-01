«Ливерпуль» подтвердил трансфер Гравенберха из «Баварии» за 34 млн фунтов

«Ливерпуль» подписал Райана Гравенберха из «Баварии».

Английский клуб официально сообщил о переходе 21-летнего полузащитника.

С нидерландским футболистом подписан долгосрочный контракт. По данным Sky Sports, контракт рассчитан на 5 лет. « » заплатил «Баварии» 34,2 миллиона фунтов за игрока.

В прошлом сезоне Бундеслиги Райан Гравенберх провел 24 матча, не отличившись результативными действиями.

До перехода в «Баварию» Гравенберх играл за «Аякс».

Фото: официальный сайт «Ливерпуля»

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