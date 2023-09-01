«Ливерпуль» подтвердил трансфер Гравенберха из «Баварии» за 34 млн фунтов

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия трансферы фото Райан Гравенберх Футбол

«Ливерпуль» подписал Райана Гравенберха из «Баварии».

Английский клуб официально сообщил о переходе 21-летнего полузащитника.

С нидерландским футболистом подписан долгосрочный контракт. По данным Sky Sports, контракт рассчитан на 5 лет. «Ливерпуль» заплатил «Баварии» 34,2 миллиона фунтов за игрока.

В прошлом сезоне Бундеслиги Райан Гравенберх провел 24 матча, не отличившись результативными действиями.

До перехода в «Баварию» Гравенберх играл за «Аякс».

Фото: официальный сайт «Ливерпуля»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Северин
Так, а теперь дайте Шмадтке метлу и пусть отгоняет саудитов от Салаха.
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aleksandr YNWA
Добро пожаловать на Энфилд
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Snid
Успели все-таки!!! Удачи!!!
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Салауат Нуралиев
Ответ Artem. M
а в рублях сколько это пацаны?
Блин, у меня конвертер только в Сутормины переводит((
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Armani07
Красавчики отличного игрока отхватили🤟
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джанлука Нальюка
Ответ Armani07
Красавчики отличного игрока отхватили🤟
Что в нем отличного ?
+14
-7
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Евгений Северин
Ответ Салауат Нуралиев
Блин, у меня конвертер только в Сутормины переводит((
83026 Суторминых
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Fona
Идеальная сделкк для Баварии, игрок абсолютно не подходил команде, взяли за 20, продали за 40, лучше любого перепродажника с авито сработано
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
jexOn
Если он заиграет как в Аяксе, то это будет Фабиньо и Маккалистер два в одном. Мне кажется, это суперудачная сделка для красных.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Денис Давыдов
40 млн фунтов не так уж и много за перспективного паренька, к тому же сейчас он очень нужен, так как на Тьяго надежды мало.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Egor .
Ответ Morning Again
Комментарий удален пользователем
Пока выглядит как просто сделка.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Danik214
хорошое подписаные и полузащита укомплектована.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vadia
Ответ Sergio19882007
Ещё бы завтра Салаха продать за 150 и взять того француза из Айнтрахта за 100 и защитника из Спортинга за 50)( после пиваса не могу вспомнить как правильно писать их фамилии)
Так окно же ночью будет закрыто. И "тот француз" в ПСЖ уходит.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sbtqg59825
Ответ Евгений Северин
Так, а теперь дайте Шмадтке метлу и пусть отгоняет саудитов от Салаха.
Или сметает бабки в карман Генри
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Тимошевич
Ответ Danik214
хорошое подписаные и полузащита укомплектована.
А с защитой что делать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Тимошевич
Ответ Fona
Идеальная сделкк для Баварии, игрок абсолютно не подходил команде, взяли за 20, продали за 40, лучше любого перепродажника с авито сработано
34,2 + с этой суммы % Аяксу идёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sergio19882007
Ответ sbtqg59825
До зимы уже никого не возьмём
Сорри,думал что окно завтра ночью закрывается! Тогда дожать арабов и минимум за 150 скинуть Мо) Коди,Дарвин,Луис и Диогу вывезут до зимы) в Кубке Лиги и ЛЕ можно и Харви на их позиции ставить)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sbtqg59825
Ответ Sergio19882007
Ещё бы завтра Салаха продать за 150 и взять того француза из Айнтрахта за 100 и защитника из Спортинга за 50)( после пиваса не могу вспомнить как правильно писать их фамилии)
До зимы уже никого не возьмём
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Тимофей Яблонский
Ответ Николай Тимошевич
А с защитой что делать?
Куансу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Григорьевский
Ответ Стахович
Закупились на два состава,ЛЧ нет - календарь не плотный.Пусть теперь Клопп попробует поныть
Так сказал, как про Челси…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
kunimaster
Ответ Surviving
В швейцарских франках напишите)
Напишут, когда баварка Палинью объявит)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Supreme Allah
Такая халява, хоть бы мю хоть раз нахаляву подобного топа урвал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Teodrakis
Классный игрок, который мог бы играть как Беллингем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
grishapelengator
Оранжевое копье.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Николай Тимошевич
Я приобретению рад, но смущает другое - трансферы в защиту 0.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий