«Барселона» арендовала Феликса и поблагодарила его за финансовые уступки: «Его мечта сбылась»

Теги Барселона Атлетико Ла Лига трансферы Жоау Феликс Футбол

«Барселона» сообщила о переходе Жоау Феликса.

В клубном твиттере был опубликован ролик с заголовками статей, посвященных июльскому высказыванию португальца о желании присоединиться к «блаугране». Он заканчивается кадрами с хавбеком, держащим футболку его новой команды.

«Его мечта сбылась», – подписана видеозапись.

«Барселона» сообщила, что футболист арендован у «Атлетико» до лета 2024 года. Опция выкупа не предусмотрена.

Также клуб поблагодарил Феликса за финансовые уступки.

Вторую половину прошлого сезона 23-летний игрок провел в «Челси» и за 16 игр в АПЛ забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/FCBarcelona

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64 комментария

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Nike of FW
я не был сторонником перехода Феликса, но есть вещи которые над признать
1 Заявил о мечте играть за Барсу будучи на контракте с Атлетико
2 Ждал до последнего дня
3 Отказывался от более выгодных предложений
4 переподпискл контракт с атлетико с понижением зп, что бы барса могла его подписать

не знаю заиграет или нет, но он сделал все что бы получить этот шанс. За это "моё почтение."
+91
-5
+86
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Отец Абду
Получается в Барсе собрались 3 обладателей Голден Боя: Феликс, Гави и Педри
+74
-3
+71
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Кирилл
Добро пожаловать в клуб, Феликс !

Надеюсь, что Хави найдет ему применение и Жоау принесет Барселоне очень много пользы в новом сезоне )
+35
-5
+30
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Raindrop Drop Top
Топовые игроки снижают зарплаты, чтобы наконец-то поиграть за великий топ-клуб в трудное для него время
+36
-9
+27
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rigobersong
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ну что, следует признать, что Бартомеу знает своё дело - кучу крутых ребят подписал, балласт потихоньку спихнул, зарплаты снизил, ключевых игроков сохранил. Всегда есть к чему стремиться, но с учетом глубины ж..ы, в которой Барса была 2 года назад, это хорошая работа.
Бартомеу?:)😃
+27
-1
+26
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<CRISTIANO>
Фати ушел, Феликс пришел, но размен на данный момент для Барсы выгоден. Фати наберет форму, а Феликс даст нужные качества, которые Фати дать не может.
+17
-1
+16
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Bazilic
Трансфер конечно спорный, но поражает, как гениально работает руководство Барселоны в сложнейшие времена для клуба
+14
0
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barca1899messi
Ответ Nike of FW
я не был сторонником перехода Феликса, но есть вещи которые над признать 1 Заявил о мечте играть за Барсу будучи на контракте с Атлетико 2 Ждал до последнего дня 3 Отказывался от более выгодных предложений 4 переподпискл контракт с атлетико с понижением зп, что бы барса могла его подписать не знаю заиграет или нет, но он сделал все что бы получить этот шанс. За это "моё почтение."
Полностью с тобой согласен я тоже не в большом восторге от его подписания но надеюсь что он будет играть так как от него ожидалось и в атлетику и в Челси
+11
-1
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Доброжелатель98
Парень он талантливый. Переходить надо было в Барсу сразу, а не в автобус Симеоне. При Месси надо было. Но лучше поздно, чем никогда. Удачи ему.
+9
0
+9
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rigobersong
Ответ FCB1991
Комментарий удален пользователем
Нет, он собран весь в мадриде:)
+19
-10
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Bazilic
Ответ FIFA
Увы, но подобных перфомансев от Барсы мы больше не увидим, так как Алемани покидает клуб
Эти трансферы провернул Деку
+7
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Дороф
Ответ ericssons
А в этом году кто фаворит?
Учитывая последние премии Golden Boy, то Ямаль.
Не спорю, он своё ещё заберёт, но не в этом же году...😒
+8
-2
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Роман Аверин
Ответ Роман
Что с анонсом Канселу?
подписали
+6
0
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Рэд Уайт
Канселу тоже официально🔥
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Бигног
Может хоть с его приходом Левандовский перестанет спускаться на позицию оттянутого форварда
+6
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Premiera
Ответ rigobersong
Бартомеу?:)😃
Вот так бывает когда пишут одно, а из головы не выходит другое....
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Роман
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Комментарий удален пользователем
За сотку его купит наш великий маню
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AnMe
Ответ FCB1991
Комментарий удален пользователем
Думаю, что лучше Феликса не нашли бы на данный момент на таких условиях. Платят только зп, аренда на год, уступки сделал по зп. Атаки толком нет, может что-то да принесет, хоть и мало верится. Даже как лавочник будет полезен, учитывая уход Фати. Посмотрим, что придумает Хави.
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Рэд Уайт
Ответ Роман
Что с анонсом Канселу?
объявили
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Universal1000
Первый топ-клуб в карьере.
А уж после синего боул-боули-цирка так вообще как заново родился считай.
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NottinghamForest79
клаас игрок.. пошё на понижение оклада
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Абдула Магомедсаидов
Интересно посмотреть в какой роли его видет Хави
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Overkiller
Ответ Отец Абду
Получается в Барсе собрались 3 обладателей Голден Боя: Феликс, Гави и Педри
Возможно и Ямал в этот список войдёт если не сдаст )
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cektor
Ну посмотрим что на поле покажет
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AnMe
Ответ prosto D.
Пролез-таки)) взять футболиста, ставшего "провальным трансфером" прошлого сезона - как бы потом не сожалеть Барсе и её фанатам.
Не купили же, год аренды, платят только зп и то он ее снизил для Барселоны.
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