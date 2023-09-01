«Барселона» арендовала Феликса и поблагодарила его за финансовые уступки: «Его мечта сбылась»
«Барселона» сообщила о переходе Жоау Феликса.
В клубном твиттере был опубликован ролик с заголовками статей, посвященных июльскому высказыванию португальца о желании присоединиться к «блаугране». Он заканчивается кадрами с хавбеком, держащим футболку его новой команды.
«Его мечта сбылась», – подписана видеозапись.
«Барселона» сообщила, что футболист арендован у «Атлетико» до лета 2024 года. Опция выкупа не предусмотрена.
Также клуб поблагодарил Феликса за финансовые уступки.
Вторую половину прошлого сезона 23-летний игрок провел в «Челси» и за 16 игр в АПЛ забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: twitter.com/FCBarcelona
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1 Заявил о мечте играть за Барсу будучи на контракте с Атлетико
2 Ждал до последнего дня
3 Отказывался от более выгодных предложений
4 переподпискл контракт с атлетико с понижением зп, что бы барса могла его подписать
не знаю заиграет или нет, но он сделал все что бы получить этот шанс. За это "моё почтение."
Надеюсь, что Хави найдет ему применение и Жоау принесет Барселоне очень много пользы в новом сезоне )
Не спорю, он своё ещё заберёт, но не в этом же году...😒
А уж после синего боул-боули-цирка так вообще как заново родился считай.