«Барселона» арендовала Феликса и поблагодарила его за финансовые уступки: «Его мечта сбылась»

«Барселона» сообщила о переходе Жоау Феликса.

В клубном твиттере был опубликован ролик с заголовками статей, посвященных июльскому высказыванию португальца о желании присоединиться к «блаугране». Он заканчивается кадрами с хавбеком, держащим футболку его новой команды.

«Его мечта сбылась», – подписана видеозапись.

« » сообщила, что футболист арендован у « » до лета 2024 года. Опция выкупа не предусмотрена.

Также клуб поблагодарил за финансовые уступки.

Вторую половину прошлого сезона 23-летний игрок провел в «Челси» и за 16 игр в АПЛ забил 4 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: twitter.com/FCBarcelona

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку