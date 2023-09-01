Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»

Льюис Хэмилтон сравнил своих напарников и партнеров Макса Ферстаппена.

По словам пилота « », коллега из « » не испытывал столь же высокого давления внутри команды.

«По моему личному мнению, Валттери [ ] и, честно говоря, все мои напарники сильнее, чем напарники, которые были у .

[Баттон], Фернандо [Алонсо], Джордж [Расселл], Валттери… (Интервьюер: Нико [Росберг]?) Нико – да-да, у меня их было так много. Все они были очень-очень сильны, очень стабильны. Макс так ни с кем ни сражался», – высказался Хэмилтон.

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