Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»

Теги Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Ред Булл Нико Росберг Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Льюис Хэмилтон сравнил своих напарников и партнеров Макса Ферстаппена.

По словам пилота «Мерседеса», коллега из «Ред Булл» не испытывал столь же высокого давления внутри команды.

«По моему личному мнению, Валттери [Боттас] и, честно говоря, все мои напарники сильнее, чем напарники, которые были у Макса.

Дженсон [Баттон], Фернандо [Алонсо], Джордж [Расселл], Валттери… (Интервьюер: Нико [Росберг]?) Нико – да-да, у меня их было так много. Все они были очень-очень сильны, очень стабильны. Макс так ни с кем ни сражался», – высказался Хэмилтон.

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58 комментариев

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FaithDevotion
Кого к фигам там Боттас сильнее?)
+54
-7
+47
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Владислав Сыркин
обиженка не стал упоминать Нико, есть чувство что скоро и Рассела не будет упоминать😀
+57
-14
+43
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Serghei Ovcinicov
Ну в принципе прав он.
Только Рикардо был сильным напарником но это до космовоза и за битву за титул.
Те кто говорят что Ботас не сильнее Серхио - ну Боттас был стабильно в Q3 и топ3.
+46
-5
+41
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Serghei Ovcinicov
Ответ Великий Алонсо
Ой да ладно про Боттаса заливать, Боттас чистый середнячок, не лучше Переса. Все остальные да, явно покруче чем Гасли, Сайнс и Албон
ну Боттас был стабильно в q3 и топ 3.
а Серхио ну как сказать
+33
-3
+30
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Великий Алонсо
Ой да ладно про Боттаса заливать, Боттас чистый середнячок, не лучше Переса. Все остальные да, явно покруче чем Гасли, Сайнс и Албон
+36
-8
+28
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Авторитетный игрок "Уорриорз"
что-то про ковалайнена решил не упоминать)))
хитрец какой
+18
0
+18
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Мандалай
Ответ Великий Алонсо
Ой да ладно про Боттаса заливать, Боттас чистый середнячок, не лучше Переса. Все остальные да, явно покруче чем Гасли, Сайнс и Албон
Боттас 100% лучше Переса. Во всяком случае у него не было 5-ти невыходов подряд в третий сегмент квалификации, как у мекса.
+23
-6
+17
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mmike
Ну все-не все, но Алнсо, Баттон, Росберг и Рассел, причем все в прайме - это очень серьезная компания
+18
-2
+16
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Igor T.
Ответ solevator
- И всех превозмог! - А Нико? - ...
А Нико вообще на пенсию отправил!
+15
-1
+14
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Боттас прикрывал свою середняковость хорошим темпом в квалах, в воскресенье он всегда был днищем :)
+12
-2
+10
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TOX
даже убрав из уравнения Хэма, Росберг катался с Шуми, Баттон с Алонсо, Алонсо с Райкой и Баттоном, а Ферзь с ...)))
+12
-4
+8
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Игорь Шмидт
Ответ Stanislav Babushkin
Переса?) Гасли? Сайнса?)
Он послеаварийного массы-то не сильнее, куда ему...
+11
-3
+8
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Paninaro
Ответ solevator
- И всех превозмог! - А Нико? - ...
3:1
+9
-1
+8
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alex8895
Хэмилтон: У меня, в отличии от Макса, всегда были сильные напарники.Дженсон [Баттон], Фернандо [Алонсо], Джордж [Расселл], Валттери [Боттас], Хейкки [Ковалайнен].
Интервьюер: Нико [Росберг]?
Хэмилтон: Нико? А кто это?
Интервьюер: Ну это тот, из-за которого вы с Тото Вольффом не разговаривали в конце 2016 года.
+15
-7
+8
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hypnotoad94
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Боттас прикрывал свою середняковость хорошим темпом в квалах, в воскресенье он всегда был днищем :)
На средней машине видно, что Валера так и остался плюшевым в реальных гонках, но быстрым на чистом круге. Но на сильном Мерсе он всегда был на подиуме, несмотря на частенько быстрых РБ и Феррари. Перес же...и это учитывая, что конкурентов просто нет.
+7
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Pavel Nikolaev
Нормально навалил )), ато все сопли, blm и проч..
+7
0
+7
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Luca di Montezemolo
Ответ Мандалай
Боттас 100% лучше Переса. Во всяком случае у него не было 5-ти невыходов подряд в третий сегмент квалификации, как у мекса.
У бота было за 100 попаданий подряд в ку3, он на мерсе ни разу не вылетел в ку2 или ку1 в отличие от некоторых.
+8
-2
+6
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alex8895
Хэмилтон: В отличии от Макса, я никогда не выигрывал титулы на космовозе. Я на скилле и превозмоганиях побеждал на 3-5 болидах по скорости.
Интервьюер: А что было в 2014-2020? В Бразилии 2021?
Хэмилтон: Ну я работал над собой, постоянно совершенствовался. Подробно не расскажу, такую информацию нельзя рассказывать.
+19
-13
+6
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Fonbaron
Ковалайнен и плюшевый Боттас мимо. Но Алонсо, Баттон и пожалуй Нико напарники которыми можно гордится. У Ферстаппена действительно напарники послабее, кроме Рика. При этом Ферастапен просто размазывал своих напарников, кроме опять же Рика
+6
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+6
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solevator
- И всех превозмог!
- А Нико?
- ...
+7
-3
+4
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Великий Алонсо
Ответ Zethg95
Албону просто не повезло, космовоза еще не было, так и Льюис еще два раза бортанул, минус подиум и практически верная победа. Сейчас бы на такой машине дублей у РБ с Ферсом-Албаном был бы с десяток.
Если Албон громит Сарджента это не значит, что он топ-пилот, скорее Сарджент донный. Албон уже был напарником Ферстаппена, сливался без шансов в одну калитку
+4
0
+4
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1 1
Ну да. Ковалайннен это супер пилот 😁😁😁
+6
-3
+3
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ЭЮЯ
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Боттас прикрывал свою середняковость хорошим темпом в квалах, в воскресенье он всегда был днищем :)
Ну допустим, у Переса темп получше, но регулярно статуя далеко позади, он даже видимость конкуренции лидеру за эти девять гонок не смог создать. Более того, не будь Ферстаппена, сейчас бы за титул сражались пять человек, и никто бы не думал, что у РБ такая хорошая машина. Ну только по воскресеньям темп Переса в некоторых гонках был бы подозрительно хорош, но ему это все равно не помогло бы стать чемпионом.
+3
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Великий Алонсо
Ответ Serghei Ovcinicov
ну Боттас был стабильно в q3 и топ 3. а Серхио ну как сказать
Так да, квалификация у Боттаса это сильная черта, в гонке было все гораздо хуже.
+4
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Иван Алейников
Ответ Serghei Ovcinicov
Ну в принципе прав он. Только Рикардо был сильным напарником но это до космовоза и за битву за титул. Те кто говорят что Ботас не сильнее Серхио - ну Боттас был стабильно в Q3 и топ3.
Однозначно. И это не из-за того, что я якобы за Сэра топлю.
+4
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