Льюис Хэмилтон: «Боттас и все мои напарники сильнее, чем напарники Ферстаппена»
Льюис Хэмилтон сравнил своих напарников и партнеров Макса Ферстаппена.
По словам пилота «Мерседеса», коллега из «Ред Булл» не испытывал столь же высокого давления внутри команды.
«По моему личному мнению, Валттери [Боттас] и, честно говоря, все мои напарники сильнее, чем напарники, которые были у Макса.
Дженсон [Баттон], Фернандо [Алонсо], Джордж [Расселл], Валттери… (Интервьюер: Нико [Росберг]?) Нико – да-да, у меня их было так много. Все они были очень-очень сильны, очень стабильны. Макс так ни с кем ни сражался», – высказался Хэмилтон.
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Только Рикардо был сильным напарником но это до космовоза и за битву за титул.
Те кто говорят что Ботас не сильнее Серхио - ну Боттас был стабильно в Q3 и топ3.
а Серхио ну как сказать
хитрец какой
Интервьюер: Нико [Росберг]?
Хэмилтон: Нико? А кто это?
Интервьюер: Ну это тот, из-за которого вы с Тото Вольффом не разговаривали в конце 2016 года.
Интервьюер: А что было в 2014-2020? В Бразилии 2021?
Хэмилтон: Ну я работал над собой, постоянно совершенствовался. Подробно не расскажу, такую информацию нельзя рассказывать.
- А Нико?
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