ЦСКА вышел на раскатку в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона «Эспаньола»

Теги ЦСКА видео фото КХЛ Кубок Открытия игровая форма Политика Иван Федотов Хоккей

ЦСКА вышел на раскатку в форме с элементами эмблемы батальона «Эспаньола».

На форме также присутствует буква Z.

«Эспаньола» – добровольческое подразделение, в которое входят фанаты различных клубов. Оно было сформировано на Донбассе осенью 2022 года.

Новый Фонбет Чемпионат КХЛ стартует матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Игра состоится сегодня, 1 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Сегодня предыгровую раскатку провели в специальной форме. Она посвящена доблестным бойцам из военной организации «Эспаньола», которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не жалея своего здоровья и рискуя своими жизнями.

«Эспаньола» – уникальное формирование, в рядах которого сражаются спортивные фанаты со всей России. Мужество и отвага этих героев служат примером для каждого гражданина нашей страны. Друзья! Мы все стоя аплодируем бойцам «Эспаньолы», настоящим патриотами героям России!» – говорится в заявлении ЦСКА.

Фото: https://t.me/cska_hockey

Соломатин о батальоне «Эспаньола»: «ХК ЦСКА помог в приобретении очистных систем. Мы в постоянном контакте, готовится акция, которая станет знаковым событием для российского спорта»

ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа»

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142 комментария

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Ryan T.
Самый позорный клуб в мире! 🤢
+296
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Unnamed80
Но всё-таки спорт вне политики, кричали они!
+240
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Мадина Уйгурова
Болельщики ЦСКА, мне вас искренне жаль. Мне было бы стыдно болеть за такую команду
+283
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Иосиф Сталин
Ну понятно, наш хоккей полностью выходит из ИИХФ
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Алексей Агеев
Так спорт вне политики и нет? Что там Саша вашингтонский по этому поводу думает?
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AVKU
Когда нас банят, мы говорим, что спорт вне политики. И он должен быть таковым. Но ... ЦСКА решил доказать, что банят за дело. Вот нафига...
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Olga.t
Хоккейный ЦСКА падает в бездну.
Туда им и дорога.
+78
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Влад Безруков
Ответ Мадина Уйгурова
Болельщики ЦСКА, мне вас искренне жаль. Мне было бы стыдно болеть за такую команду
Всё ок
Адекватные люди перестанут после этих перформансов
Раз-два, хоккея больше нет
+87
-29
+58
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Olga.t
Ответ Алексей Агеев
Так спорт вне политики и нет? Что там Саша вашингтонский по этому поводу думает?
У Саши по этому вопросу есть два мнения, принципиально разных.
+55
-6
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serious fan
Спорт вне пАлитики!
+55
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Влад Безруков
А можно ещё этих бравых ребят на фронт отправить?
Ну раз уж поддерживают, то надо до конца
+50
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A K
И за этот вот позор я болел с детства 🤦🏻‍♂️Одним болельщиком ЦСКА стало сегодня меньше.
+41
-12
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Максим Прокофьев
Ответ Unnamed80
Но всё-таки спорт вне политики, кричали они!
Лавров сегодня сказал что наш спорт "деполитизированный"))))
+23
-1
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fewral
Интересно, как сами игроки ко всему этому относятся... Особенно, "перспективные"
+26
-8
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Иван Грозный
ЦСКА - команда г*********, теперь точно актуально
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-3
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Влад Безруков
Ответ KA60
Комментарий скрыт
Если я не поддерживаю, то я не поддерживаю обе стороны
Всё ещё не привык жить в обществе людоедов, для которых это норм
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Ловушка Джокушкера
В мультфильме "Сокровища затонувших кораблей" раскрывается смысл этой Z. Интересно, клюшкари, нацепившие эту символику, в курсе?☻️
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янетыитынея
Ответ Алексей Агеев
Так спорт вне политики и нет? Что там Саша вашингтонский по этому поводу думает?
Сашка должен с инстасамкой спеть "за деньги да" - его гимн нынче.
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Влад Безруков
Ответ Nick Crosier
Не показывайте это Ротенбергу. Он захочет показать кто сильнее патриот.
Буквы Z крестом сложит
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Злобный Конь
Спорт вне политики! Понял,Запад?
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утиный пляжик
Это позорище!
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Don_Krebs
Прокаженные на долгие годы. Официально.
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Alexander Shibaev
А, ну так всё понятно. Федотова выпустили ТОЛЬКО для того, чтобы потом жаловаться, что санкции прилетели именно за его выход на площадку, а не за Эспаньолу и букву Z.
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Ёшкин
Ну что ж. Есть против кого теперь болеть...
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Nick Crosier
Не показывайте это Ротенбергу. Он захочет показать кто сильнее патриот.
+13
-4
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