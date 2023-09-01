ЦСКА вышел на раскатку в форме с буквой Z и элементами эмблемы батальона «Эспаньола»

ЦСКА вышел на раскатку в форме с элементами эмблемы батальона «Эспаньола».

На форме также присутствует буква Z.

«Эспаньола» – добровольческое подразделение, в которое входят фанаты различных клубов. Оно было сформировано на Донбассе осенью 2022 года.

Новый Фонбет Чемпионат КХЛ стартует матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Ак Барсом». Игра состоится сегодня, 1 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

«Сегодня предыгровую раскатку провели в специальной форме. Она посвящена доблестным бойцам из военной организации «Эспаньола», которые самоотверженно защищают нашу Родину на самых горячих участках фронта, не жалея своего здоровья и рискуя своими жизнями.

«Эспаньола» – уникальное формирование, в рядах которого сражаются спортивные фанаты со всей России. Мужество и отвага этих героев служат примером для каждого гражданина нашей страны. Друзья! Мы все стоя аплодируем бойцам «Эспаньолы», настоящим патриотами героям России!» – говорится в заявлении ЦСКА.

Фото: https://t.me/cska_hockey

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ХК ЦСКА передал батальону «Эспаньола» автобус с буквами Z и V и надписью «Наша цель – победа»