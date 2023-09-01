«Клермон» арендовал Николсона у «Спартака» с правом выкупа

Теги Спартак премьер-лига Россия лига 1 Франция трансферы Клермон Шамар Николсон Футбол

Шамар Николсон перешел из «Спартака» во французский клуб.

«Клермон» арендовал нападающего у российского клуба на сезон с правом выкупа.

За французский клуб также играет бывший игрок красно-белых Максимилиано Кофрие, которого «Клермон» выкупил у «Спартака» после аренды.

Шамар Николсон присоединился к «Спартаку» в 2022 году. В рамках Мир РПЛ он провел 34 матча и забил 8 голов.

В нынешнем сезоне Шамар не провел ни одной игры за красно-белых в РПЛ.

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52 комментария

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pain
Ответ Григорий Гашников
ну хоть как-то, ждём отъезда Бальде
уже уехал в аренду в Эспаньол
+28
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Ильдар Фарукшин
Ну если так то хорошо. А так Шамару отдельно спасибо. Удачи. За зиньку отдельно спасибо ❤️❤️❤️❤️. Вас за тот бой ни когда не забуду
+34
-14
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Вадим Серегин
А самое ужасное, что не удивлюсь, что оный людоед заиграет во Франции и уйдет в большую команду за хорошие деньги. Данные у него необходимые есть, с психологией беда
+16
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+14
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superbro
Ответ Ильдар Фарукшин
Ну если так то хорошо. А так Шамару отдельно спасибо. Удачи. За зиньку отдельно спасибо ❤️❤️❤️❤️. Вас за тот бой ни когда не забуду
Он много бил по воротам, забивал, но тот удар его был определенно лучшим за Спартак
+10
-2
+8
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Bartez1986
остались с Соболем, у которого кукуха в любой момент может слететь, и с сырым Мелешиным? ну...странно
+6
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ablexs
Ответ Celsius
Комментарий удален пользователем
не волнуйся не ты
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Say Hello to the Robots
Кофрие прямо внештатный спортдир😁 Бонгонда рекомендовал, Шамара пригласил
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RUSfan SpartakOV
Не знаю,мое мнение -одного Напа надо было оставить.Чистый центнап остаётся Соболев.Пусть он выиграл конкуренцию сейчас...,а ротация?!
+4
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SergA
ну всё, зажжёт теперь Шамар во Франции, как Кофри от стажировался у нас, теперь лучший там, однако. А говорят, что нас уровень лиги так себе...
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Evengar
Какая кошмарная селекция у Спартака. Когда научатся?
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Celsius
А зарплату Николсону кто будет платить?
Вот зарплаты игроков Клермона: https://www.aiscore.com/ru/salary/team-clermont-5xvkjoipz8hx793
Больше всех там получает Жереми Бела,
£ 569 021 в год, это 665 730 евро в год.
А зарплата Николсона в Спартаке 1 800 000 евро в год, почти в 3 раза больше, и на понижение зарплаты он не согласен. Как-то я сомневаюсь, что Клермон сможет платить ему столько же как и Спартак.
Так что скорее всего большую часть зарплаты Николсону во время аренды продолжит платить Спартак, а Клермон выкупит игрока только если с целью дальнейшей перепродажи, если тот покажет высокий уровень игры, потому как содержать этого игрока Клермону не по карману.
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Эдуард Суровый
Ответ RUSfan SpartakOV
Не знаю,мое мнение -одного Напа надо было оставить.Чистый центнап остаётся Соболев.Пусть он выиграл конкуренцию сейчас...,а ротация?!
ну видимо верят в мелешина. парень заслужил место в обойме и регулярных выходах на поле, пусть и на замену. так же напа может сыграть бонгонда
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Tony Lee
Просто человеку не дали ни малейшего шанса. Кто будет играть? Один Соболев??
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Роман Переверзев
Ответ Григорий Гашников
ну хоть как-то, ждём отъезда Бальде
как вы замотали нытики,они то сейчас уйдут и будут топ,а вы ныть дальше.
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Строган Колянов
Растаман везде всё своё возьмёт
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Вячеслав Краснов
Ответ WelD
Взяли за 8, игрок не нужен тренеру, почему бы не продать тогда!?
А кто его купит? Спартак средних игроков берет втридорога, а потом отказывается продавать за их реальную "унизительную" цену
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Eugene Red-white
Отличная новость, любые деньги за эти сделки уже удача. Но если вместо Николсона и Бальде никого не привезут до закрытия ТО, будет совсем печально(
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Григорий Гашников
ну хоть как-то, ждём отъезда Бальде
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Дмитрий Ким
Ну теперь ждем икры в виде супер напа!
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Ельдар Таймов
там и бальде в эспаньол ушёл в аренду
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Ринат Гимадеев
Ответ Bartez1986
остались с Соболем, у которого кукуха в любой момент может слететь, и с сырым Мелешиным? ну...странно
не удивлюсь если возьмут какого нибудь напа из рпл
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WelD
Ответ Bartez1986
остались с Соболем, у которого кукуха в любой момент может слететь, и с сырым Мелешиным? ну...странно
Да не странно, Бальде с николсоном тоже не варианты.
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Tony Lee
Ответ Вадим Серегин
А самое ужасное, что не удивлюсь, что оный людоед заиграет во Франции и уйдет в большую команду за хорошие деньги. Данные у него необходимые есть, с психологией беда
Что не так с психологией у Шамара?
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Axelrock
Могли бы и оставить вторым центр напом. Статистика по сути у него нормальная - 34 матча и 8 голов (по голу каждые 4 игры). Учитывая что он на банке сидел очень часто, и менял Соболева (у Соболя 111 игр и 52 гола - раз в 2 матча), то очень даже неплохой форвард ротации
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Старина Шимус
Ответ Fuji69
Кукуха у кого угодно может слететь . А Саня Соболев человек с характером, который может завезти команду и биться до конца, в отличие от плющевого капитана .
Вообще спору нет) только если кукуха слетит, или травма, то кто будет подменять? С Мелешиным далеко не уедешь.
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