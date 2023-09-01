«Клермон» арендовал Николсона у «Спартака» с правом выкупа
Шамар Николсон перешел из «Спартака» во французский клуб.
«Клермон» арендовал нападающего у российского клуба на сезон с правом выкупа.
За французский клуб также играет бывший игрок красно-белых Максимилиано Кофрие, которого «Клермон» выкупил у «Спартака» после аренды.
Шамар Николсон присоединился к «Спартаку» в 2022 году. В рамках Мир РПЛ он провел 34 матча и забил 8 голов.
В нынешнем сезоне Шамар не провел ни одной игры за красно-белых в РПЛ.
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Вот зарплаты игроков Клермона: https://www.aiscore.com/ru/salary/team-clermont-5xvkjoipz8hx793
Больше всех там получает Жереми Бела,
£ 569 021 в год, это 665 730 евро в год.
А зарплата Николсона в Спартаке 1 800 000 евро в год, почти в 3 раза больше, и на понижение зарплаты он не согласен. Как-то я сомневаюсь, что Клермон сможет платить ему столько же как и Спартак.
Так что скорее всего большую часть зарплаты Николсону во время аренды продолжит платить Спартак, а Клермон выкупит игрока только если с целью дальнейшей перепродажи, если тот покажет высокий уровень игры, потому как содержать этого игрока Клермону не по карману.