«Клермон» арендовал Николсона у «Спартака» с правом выкупа

Шамар Николсон перешел из «Спартака» во французский клуб.

« » арендовал нападающего у российского клуба на сезон с правом выкупа.

За французский клуб также играет бывший игрок красно-белых Максимилиано Кофрие, которого «Клермон» выкупил у «Спартака» после аренды.

присоединился к « » в 2022 году. В рамках Мир он провел 34 матча и забил 8 голов.

В нынешнем сезоне Шамар не провел ни одной игры за красно-белых в РПЛ.

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