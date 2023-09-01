Андрей Назаров: «Показывать унылый футбол на федеральном ТВ вместо топ-матчей КХЛ нецелесообразно. Путин любит хоккей, играет в него»

Теги премьер-лига Россия телевидение Андрей Назаров Владимир Путин КХЛ Политика Матч ТВ Чемпионат.com Хоккей

Андрей Назаров высказался о трансляциях футбола на ТВ вместо топ-игр КХЛ.

«Хочу всех поздравить с началом регулярного чемпионата КХЛ. Хочется, чтобы бесплатные федеральные каналы побольше показывали топ-матчей хоккея, да и в целом больше хоккейных игр.

Дело в том, что это единственный вид спорта в нашей стране, который может конкурировать с ведущими западными спортивными лигами. Тем более что хоккей в России поддерживают на самом высоком уровне, в него играет и его любит президент России.

А показывать в начале сезона вместо топ-матчей КХЛ унылый и менее интересный футбол совершенно нецелесообразно», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

Напомним, в субботней сетке вещания «Матч ТВ» запланирована трансляция матча 7-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» (начало – в 17:00 по московскому времени). В это же время в Москве будет проходить матч КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ.

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124 комментария

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ЦСКА1960
А если бы президент любил скажем, крикет, то надо было бы крикет показывать?
+264
0
+264
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maks44
Ответ ЦСКА1960
А если бы президент любил скажем, крикет, то надо было бы крикет показывать?
Президент у нас другими занятиями увлекается, но лучше б он крикет любил.
+232
-6
+226
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T622222
Юра Шевчук верно сказал про Россию и президентскую пятую точку!
+198
-6
+192
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T622222
Более унылого зрелища чем наш хоккей трудно представить!
+113
-8
+105
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T622222
Ответ ЦСКА1960
А если бы президент любил скажем, крикет, то надо было бы крикет показывать?
Он любит другую игру 😢и по телевизору уже 1,5 года только это и смотрим….
+96
-5
+91
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Eduard Rastryopin
Путин еще больше любит деньги и роскошь,может тогда сразу показывать вместо хоккея Fashion TV?
+93
-7
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Алексей Ненахов
То есть если бы Путин любил порнохаб то надо было его показывать , вот бы рейтинги подлетели
+79
-2
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ArnoNeputevy
Очень правильно. Он же единственный зритель.
+56
-2
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разноцветный логотип
холуй
+48
0
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Dizzod
Ответ Алексей Ненахов
То есть если бы Путин любил порнохаб то надо было его показывать , вот бы рейтинги подлетели
так там малолеток нету, так что ему не интересно
+50
-6
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Алексей Ненахов
Ответ T622222
Юра Шевчук верно сказал про Россию и президентскую пятую точку!
Ещё сам Лермонтов писал , а тех времён ничего не поменялось
+36
-3
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rude.
"Дело в том, что это единственный вид спорта в нашей стране, который может конкурировать с ведущими западными спортивными лигами"

Задолбали эти шайбисты хер с пальцем сравнивать. В хоккей играет от силы стран 8 на норм.уровне. В футбол играет весь мир. Жуйте капу молча.
+27
-1
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Stewart D.
Норм нализывает
+25
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Jason Kidd
Ответ Аморалинни
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Куртка в Лужниках за 1 400 000 вроде была. Ребза, поправьте, кто шарит в моде.
+19
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Любезный Коссутий
да уж, Васильевич знатный хоккеист. это, безусловно, аргумент
+18
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HockeyMan
Ну что ты несешь?!
У нас у хоккея есть два канала КХЛ, есть канал «Хоккейный».
Что еще нужно? Почти 70% матчей любой команды показывают на тв. И ф
+17
0
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Alcsk
Ответ T622222
Он любит другую игру 😢и по телевизору уже 1,5 года только это и смотрим….
Главное, чтобы играть не приглашал
+17
-1
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Алексей Ненахов
Ответ Михон Мясной
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Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.
Быть может, за стеной Кавказа
Укроюсь от твоих пашей,
От их всевидящего глаза,
От их всеслышащих ушей
+16
-1
+15
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Evgeny Trifonov
с Назаровым давно всё ясно, ему голову отбили в НХЛ окончательно
+15
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teo_heel
Кому этот хоккей сдался? Там шайбу раз в пару минут видишь, остальное время пытаешься догадаться, что творится.
+14
-1
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rude.
Ответ Ilya Ilya
И да, в футболе 8-10 стран на норм уровне. А остальные)))
Что?)) 30ка в футболе это уже считай что приличный уровень. а 8-10 это конкретно топ-сборные. Просто даже отобраться на ЧМ уже достижение для многих сборных. А в хоккейном ЧМ стабильно 2-3 левенькие сборные, который попадают в список участников по остаточному принципу из числа тех кто хоть как-то по шайбе попасть может стоя на коньках. Не смеши)
+11
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dimkaa1
Ответ Maturmalai
Учитывая, что он одинокий разведенный мужчина без признаков личной жизни, то вполне может быть.
А Алина для тебя шутка какая-то?))
+13
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rude.
Ответ Ilya Ilya
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А хоккей типа лучше? В футболе хотя бы дилетанты клубы еще пока не тренируют.
+11
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jwbmwbqvih
Ну что поделать,если этот унылый футбол смотрит и любит больше людей,чем искрометный и веселый хоккей? Вам бы задуматься,а не ныть. Кичитесь победами на чм,а кому они нужны,эти чемпионаты без лучших игроков,которые в НХЛ? Не надо трогать наш футбол,его болельщики и фанаты,сами достаточно песочат,что б еще и от вас слушать. Мы уж как-нибудь сами тут.
+10
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Илья Малышев
Все правильно)
Кто за всё платит, тому и показывать надо…
+12
-3
+9
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