Андрей Назаров: «Показывать унылый футбол на федеральном ТВ вместо топ-матчей КХЛ нецелесообразно. Путин любит хоккей, играет в него»

Андрей Назаров высказался о трансляциях футбола на ТВ вместо топ-игр КХЛ.

«Хочу всех поздравить с началом регулярного чемпионата КХЛ. Хочется, чтобы бесплатные федеральные каналы побольше показывали топ-матчей хоккея, да и в целом больше хоккейных игр.

Дело в том, что это единственный вид спорта в нашей стране, который может конкурировать с ведущими западными спортивными лигами. Тем более что хоккей в России поддерживают на самом высоком уровне, в него играет и его любит президент России.

А показывать в начале сезона вместо топ-матчей КХЛ унылый и менее интересный футбол совершенно нецелесообразно», – заявил экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Назаров.

Напомним, в субботней сетке вещания «Матч ТВ» запланирована трансляция матча 7-го тура Мир РПЛ «Факел» – «Крылья Советов» (начало – в 17:00 по московскому времени). В это же время в Москве будет проходить матч КХЛ между московским «Динамо» и СКА. Он будет эксклюзивно показан «Яндексом» по условиям контракта с КХЛ.

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