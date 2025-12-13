Глава Red Bull о слухах про Клоппа и «Реал»: «Юрген ясно дал понять, что пока не хочет тренировать. Я абсолютно спокоен»
Глава Red Bull: Клопп пока не хочет быть тренером.
Руководитель Red Bull Оливер Минцлафф заявил, что на данный момент Юрген Клопп не собирается возвращаться к тренерской работе.
Интерес к экс-тренеру «Ливерпуля», ныне занимающему должность глобального руководителя футбольного направления Red Bull, проявляет «Реал».
«Юрген ясно дал понять, что в данный момент не хочет тренировать. Конечно, со временем это может измениться. Но я вижу, с какой страстью он относится к своей нынешней работе, сколько у него идей и насколько сильно он хочет развиваться дальше. Поэтому я абсолютно спокоен», – сказал Минцлафф.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Sports Illustrated
