«Челси» купил у «Ман Сити» Палмера за 40+5 млн фунтов, контракт – по схеме «7+1». У 21-летнего хавбека 2 полных матча в АПЛ

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия трансферы Коул Палмер Футбол

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер перешел в «Челси».

21-летний английский хавбек подписал контракт с лондонцами по схеме «7+1».

Ранее стало известно, что «Челси» заплатит «Сити» 40+5 млн фунтов.

Отметим, что Палмер провел 2 полных матча в АПЛ за карьеру, включая игру против «синих».

Всего за «Ман Сити» он сыграл 41 раз, забил 6 голов, сделал 2 ассиста и выиграл 5 трофеев, включая чемпионский титул в Премьер-лиге и Лигу чемпионов.

Со статистикой Коула, находившегося в системе «горожан» с 2010 года, можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

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122 комментария

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FilFil
2 матча в АПЛ - 45млн фунтов. Это все, что нужно знать о трансферной политике Челси)
+154
-22
+132
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QWertY
Жесткий развод, конечно. Менеджмент Сити хорош, за посредственных выпускников академии рубят нехилое бабло и покупает топ иностранцев
+94
-12
+82
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фк кабинет
7+1 хороший контакт для Палмера,можно завтра заканчивать карьеру
+65
-7
+58
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Dexler
Мне, как фану сити, конечно немного жалко отпускать перспективного выпускника, но в Челси у него будет больше практики
+49
-3
+46
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Максим Семин
Ответ фк кабинет
7+1 хороший контакт для Палмера,можно завтра заканчивать карьеру
В смысле завтра? Он уже закончил, написано же в новости =)
+45
-8
+37
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Антон Московченко
Ответ Dexler
Мне, как фану сити, конечно немного жалко отпускать перспективного выпускника, но в Челси у него будет больше практики
Больше практики?) У них состав уже переукомплектован, а они всё покупают и покупают. Чисто физически все играть не смогут
+37
-6
+31
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Максим Семин
5 трофеев выиграл, это не хухры-мухры.
+22
-2
+20
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wonderwall
Ответ Dexler
Мне, как фану сити, конечно немного жалко отпускать перспективного выпускника, но в Челси у него будет больше практики
парень жутко перспективный,но 45 млн как говорится на дороге не валяются,да и можно было попробовать на 50-55 сторговаться ,авось Боули еще больше отвалил бы
+22
-3
+19
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Максим Семин
Ответ Улвишечка Абилов
Трофеи то выиграл,но внёс ли он в них весомый вклад чтобы отдавать за него такие деньги?
Это ирония, друг. Трофеев больше, чем матчей в основе)
+15
-3
+12
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Galym Muratuly
А говорили это арабы покупают всё, что блестит...Вон американец в футбол-менеджер заигрался
+14
-3
+11
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Gündoğan
Контракт до 2030 🤦🏻‍♂️
+15
-4
+11
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Профессор из Кобхэма
Хм, а какая разница сколько у него полных матчей в АПЛ?
Он должен был Де Брюйне в из основы выбить? Или Бернарду? Может Мареза?
Сколько лет Фоден пробивался к основному составу? И то до конца не пробился.

Все знают потенциал Палмера. Чемпион мира среди молодежи вместе с Мадуэке и Колвиллом. И все 3 не последние игроки там были.

Вместо Олисе подписали Палмера. Ну вот у француза больше матчей в АПЛ, но намного ли он лучше? Думаю он ничем не лучше.
+14
-6
+8
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КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Сити, в это ТО, продал, и отдал в аренду игроков на 163млн. фунтов. Отличный результат.
+10
-5
+5
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badibeg
Ответ Антон Московченко
Больше практики?) У них состав уже переукомплектован, а они всё покупают и покупают. Чисто физически все играть не смогут
левый фланг - мудрик, нкунку. правый - мадуэке, палмер. стерлинг на оба фланга. непонятно как он переукомплектован
+5
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Aristokratt
Ответ Антон Московченко
Больше практики?) У них состав уже переукомплектован, а они всё покупают и покупают. Чисто физически все играть не смогут
Переукомплектован кем интересно? на его фланге мертвый Мадуэке и ноунейм Морейра.
+5
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Эден Азаров
Ответ QWertY
Жесткий развод, конечно. Менеджмент Сити хорош, за посредственных выпускников академии рубят нехилое бабло и покупает топ иностранцев
Странно, что он посредственный. Это вроде был единственный воспитанник шити, которым персофаны шарлатана кичились, как результатом его работы с молодежью в мешке
+4
-1
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dimamak10
Ответ FilFil
2 матча в АПЛ - 45млн фунтов. Это все, что нужно знать о трансферной политике Челси)
41 матч во всех турнирах, по ляму за матч получается, ну и 4 ляма за 6 голов накинули
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Турко Ибрагимов
Ответ Улвишечка Абилов
Трофеи то выиграл,но внёс ли он в них весомый вклад чтобы отдавать за него такие деньги?
забивал в обоих суперкубках
+4
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Gündoğan
Ответ wonderwall
парень жутко перспективный,но 45 млн как говорится на дороге не валяются,да и можно было попробовать на 50-55 сторговаться ,авось Боули еще больше отвалил бы
Они у Боруссии 35 запрашивали так что за 40-45 успех
+4
-1
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avalanch
Ответ cektor
продали Маунта , что бы взять Палмера ...
продали маунта который хотел высокую зп, взяли Палмера на небольшую зп
+3
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Bohdan Kravets
Ответ Эден Азаров
Странно, что он посредственный. Это вроде был единственный воспитанник шити, которым персофаны шарлатана кичились, как результатом его работы с молодежью в мешке
странно, что ты забыл про Фодена. Есть еще Льюис, который недавно контракт продлил до 2028 года
+2
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Артём Ларсон
Ответ Улвишечка Абилов
Трофеи то выиграл,но внёс ли он в них весомый вклад чтобы отдавать за него такие деньги?
Ну в два трофея (пусть и маленьких) он внёс самый весомый вклад.
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stoudemire
Ответ фк кабинет
7+1 хороший контакт для Палмера,можно завтра заканчивать карьеру
ну а че, требл взял, можно и кайфануть)
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TravenS
Ответ Максим Семин
Это ирония, друг. Трофеев больше, чем матчей в основе)
Только не в основе, а в старте)
+2
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Гекдениз Кардениз
Ответ QWertY
Жесткий развод, конечно. Менеджмент Сити хорош, за посредственных выпускников академии рубят нехилое бабло и покупает топ иностранцев
Ну он как бы считался перспективным английским дровосеком , в финале недавно с Севильей зажег
+2
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