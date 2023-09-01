«Челси» купил у «Ман Сити» Палмера за 40+5 млн фунтов, контракт – по схеме «7+1». У 21-летнего хавбека 2 полных матча в АПЛ
Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер перешел в «Челси».
21-летний английский хавбек подписал контракт с лондонцами по схеме «7+1».
Ранее стало известно, что «Челси» заплатит «Сити» 40+5 млн фунтов.
Отметим, что Палмер провел 2 полных матча в АПЛ за карьеру, включая игру против «синих».
Всего за «Ман Сити» он сыграл 41 раз, забил 6 голов, сделал 2 ассиста и выиграл 5 трофеев, включая чемпионский титул в Премьер-лиге и Лигу чемпионов.
Со статистикой Коула, находившегося в системе «горожан» с 2010 года, можно ознакомиться здесь.
Фото: chelseafc.com
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Он должен был Де Брюйне в из основы выбить? Или Бернарду? Может Мареза?
Сколько лет Фоден пробивался к основному составу? И то до конца не пробился.
Все знают потенциал Палмера. Чемпион мира среди молодежи вместе с Мадуэке и Колвиллом. И все 3 не последние игроки там были.
Вместо Олисе подписали Палмера. Ну вот у француза больше матчей в АПЛ, но намного ли он лучше? Думаю он ничем не лучше.