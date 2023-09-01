Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер перешел в «Челси».

21-летний английский хавбек подписал контракт с лондонцами по схеме «7+1».

Ранее стало известно, что « » заплатит «Сити» 40+5 млн фунтов.

Отметим, что провел 2 полных матча в за карьеру, включая игру против «синих».

Всего за « » он сыграл 41 раз, забил 6 голов, сделал 2 ассиста и выиграл 5 трофеев, включая чемпионский титул в Премьер-лиге и Лигу чемпионов.

Со статистикой Коула, находившегося в системе «горожан» с 2010 года, можно ознакомиться здесь.

Фото: chelseafc.com

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