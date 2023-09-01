Морозов о Федотове: «Решение ИИХФ ущемляет его конституционные права. Генпрокуратура обязала допустить Ивана до участия в соревновании»
Генпрокуратура обязала допустить Ивана Федотова до игры в КХЛ.
Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.
Ранее стало известно, что Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
«Как и обещал вам ранее, что мы встретимся перед игрой и обсудим статус Ивана Федотова, поэтому сейчас я хочу заявить: команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в нее Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе ЦРБ заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.
Также я хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд.
В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он сегодня примет участие в матче», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.
Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
Тардиф о Федотове: «Если он сегодня сыграет в матче КХЛ, ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают»
Как накажут наш хоккей, если Федотов сыграет сегодня за ЦСКА? Главные вопросы по делу вратаря
Тренироваться с командой запрета вроде нет, соответственно и трудовые обязанности бы исполнял.
Ведь не удивлюсь, если они через эту дверь и правда пошли. Куда честнее было сказать: ИИХФ нас по беспределу отовсюду отстранила, мы не видим смысла соблюдать их правила. Это было бы куда логичнее.
Но нет, генпрокуратура. Прям как мосгорсуд, который утверждает олимпийских чемпионов. Только там реально трэш, а здесь уж в споре с Иихф шайба на вашей стороне. С НХЛ другой вопрос, но Иихф реально можно было слать куда подальше, а не через генпрокуратуру