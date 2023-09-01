Морозов о Федотове: «Решение ИИХФ ущемляет его конституционные права. Генпрокуратура обязала допустить Ивана до участия в соревновании»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ дисквалификации Алексей Морозов КХЛ Иван Федотов Чемпионат.com Хоккей

Генпрокуратура обязала допустить Ивана Федотова до игры в КХЛ.

Об этом сообщил президент лиги Алексей Морозов.

Ранее стало известно, что Федотов сыграет за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

«Как и обещал вам ранее, что мы встретимся перед игрой и обсудим статус Ивана Федотова, поэтому сейчас я хочу заявить: команда ЦСКА подала заявку на матч и включила в нее Ивана Федотова. КХЛ приняла заявку, по базе ЦРБ заявка прошла. Поэтому Иван Федотов сегодня сыграет в матче.

Также я хочу проинформировать, что КХЛ и клуб не согласны с решением ИИХФ, которое ущемляет конституционные права гражданина Российской Федерации на труд.

В его защиту выступила Генпрокуратура и направила в ФХР, КХЛ и клуб предупреждение о недопустимости нарушения прав российского гражданина на труд и также обязала допустить Ивана до участия в соревновании, поэтому он сегодня примет участие в матче», – сказал президент КХЛ Алексей Морозов.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации. Ранее стало известно, что КХЛ, ЦСКА и ФХР могут быть наказаны, если Федотов сыграет за армейцев.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Тардиф о Федотове: «Если он сегодня сыграет в матче КХЛ, ИИХФ начнет дисциплинарный процесс. И в ЦСКА об этом знают»

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45 комментариев

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Prokuror Prokurorov
Вот когда надо, тогда можно вспомнить об Конституции, а когда ты выходишь на одиночный пикет, на который ты имеешь право, согласно книжке на букву к, ты нарушитель. Смотри, не перепутай.
+101
-8
+93
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Strannix
Тряпка ты Алёша
+56
-7
+49
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Ярик01
Тогда и дисквалы за допинг отменяйте, они тоже ущемляют конституционное право на труд
+45
-4
+41
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Dmitriy Racheev
Ответ Операция Ы
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Даже один, чужой пикет не вписывается в геном холопа, не так ли?
+31
-3
+28
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Al561
Морозову надо было перед выступление надеть клоунский колпак и красный нос, чтоб соответсвовать образом смыслу своих слов))
+22
-2
+20
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iamthecentury
Кстати, право на труд Федотова в данном случае не ущемлялось вообще никак)))
Тренироваться с командой запрета вроде нет, соответственно и трудовые обязанности бы исполнял.
+21
-2
+19
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Goodvin55
Когда начнут уезжать наши хокки после сезона с действующими контрактами или прям посреди сезона в латать дыры в клубах НХЛ риторика наверное изменится немного.
+19
-1
+18
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Nadert@
Красная карточка в футболе теперь не повод пропускать игры. Прецендент есть.
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Roman Araslanov
А ещё конституция РФ гарантирует свободу слова…
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Мадина Уйгурова
Это ужасный прецедент, после национализации какого-то Данон и фактически одобренного пиратства на гос уровне я не представляю какая страна даже после окончания СВО захочет иметь с нами дело и вкладываться в нашу экономику.
+20
-9
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Rumata22
Это ещё Басманный суд не вмешивался, возможно завтра последует решение, что ЦСКА сразу чемпион этого сезона, а кто считает иначе - статья за дискредитацию
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Sever12
Ответ Мадина Уйгурова
Это ужасный прецедент, после национализации какого-то Данон и фактически одобренного пиратства на гос уровне я не представляю какая страна даже после окончания СВО захочет иметь с нами дело и вкладываться в нашу экономику.
просто племя индейцев, один на стрелку на танках поехал, людей убивал самолёты сбивал ему за это ничего не было, второй, глава страны, его отпустил а потом просто грохнул без суда, и эта ситуациях в нашем хоккее вообще не вызывает удивления, Морозова ещё заявляет про какие-то конституционные права, какие прова какая конституция, просто плямя....
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Sever12
А что есть ещё конституция и права у кого-то, это видимо работает только когда дело касается интересов друзей Ху. я уже забыл что у нас провавое гусадарсво, после отношений нашего президента и Пригожина они в каком правовом поле интересно были....
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Daishi
Ответ Strannix
Тряпка ты Алёша
А чо с него взять? Он свадебный генерал затертый меж двух противоборствующих кланов и никогда не заплывет в запретную зону за буйками. Квакнет что не так и поедет бутылки мыть в пункт приема стеклотары в Туево-Кукуево.
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Серый
а Генпрокуратура не подскажет, на каком основании Федотова задержали 1 июля 2022 года?
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aleh01
Красавчики, пекутся о конституционных правах)
+3
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Аврал
...еть....про Конституцию вспомнили...:)))
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Амфитрион
Ну вот и усё, карачун тебе, доброе отношение с НХЛ.
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Why always me?!
Интересно теперь Третьяка послушать
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Ловушка Джокушкера
Это начало конца для Кухуэль. Скоро все леги разбегутся, все мало-мальски стоящие игроки убегут в Америку, менее сильные - в Европу, а клубам начнут урезать финансирование из-за воблы
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CaSpeR-13
Есмантович лучший президент
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Goodvin55
Ответ Serg101
Это игра для двоих, у нас деньги еще не закончились.
Но нет перспектив, если игрок хочет спортивных достяжений, великой карьеры если получится, а некоторые и просто сыграть против Макдевида, Макара, Василевского они поедут. Тем более ничего серьёзного в финансовом плане КХЛ предложить и не сможет. Топ контракты в КХЛ это контракты чуть выше минималки на односторонке в НХЛ (да там выше налоги), но есть нюанс если будешь нормально играть через пару лет будешь там получать деньги которые никогда в КХЛ не заработаешь.
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Кирилл Польский
Какие-то сумасшедшие формулировки. Какая генпрокуратура?
Ведь не удивлюсь, если они через эту дверь и правда пошли. Куда честнее было сказать: ИИХФ нас по беспределу отовсюду отстранила, мы не видим смысла соблюдать их правила. Это было бы куда логичнее.
Но нет, генпрокуратура. Прям как мосгорсуд, который утверждает олимпийских чемпионов. Только там реально трэш, а здесь уж в споре с Иихф шайба на вашей стороне. С НХЛ другой вопрос, но Иихф реально можно было слать куда подальше, а не через генпрокуратуру
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Alexis 5715
А что делать с нарушениями моих прав ежедневно?
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nolan_90
Аххахахахахаха
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