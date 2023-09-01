Федоров о деле Федотова: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею премьер-лига Россия Сборная России по футболу Сергей Федоров РФС НХЛ КХЛ Политика Иван Федотов Хоккей

Сергей Федоров эмоционально ответил на вопрос об Иване Федотове.

Сегодня вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ. 

– Нет ли опасений, что что-то может быть такое дальше по отношению к клубу, лиге и всему нашему хоккею?

– Вы знаете, однозначно не ответишь на такой сложный вопрос. Многие, так сказать, направления, рычаги, многие федерации, многие лиги задействованы в этом.

Но одно могу сказать с уверенностью. Я не знаю, как... Читаю определенные вещи на протяжении последнего месяца. Я не знаю, но, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся давно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет!

Не я это сказал. Это говорят, так сказать, более высокие и ответственные люди за нашу страну. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей – на 7! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ, – заявил Федоров.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца.  ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации. Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

Как переобулась КХЛ. От «нет, у него дисквалификация» до выхода Федотова в матче открытия – за три дня

Кто сделал регистрацию Федотова возможной? Оказывается, это прокуратура, Ротенберг, Тимченко и Сечин 🤷‍♂️

Федотов впервые пропустил 5 голов за ЦСКА в матче регулярки КХЛ. Он отбил 33 из 38 бросков «Ак Барса»

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

107 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pavel Filimonov
В первую очередь проснуться надо тебе, алёша. Такой прекрасный хоккеист был, а человеком оказался г...
+150
-27
+123
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RIMPERY17
Как же он себя пересилил в свое время и сбежал в НХЛ, бедняга
+92
-5
+87
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Krebs
С таким пафосом сбегал из совка, чтобы на старости лет самому оказаться типичным совком. Жизнь очень ироничная штука.
+61
-3
+58
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Красный чай
Просто позор такое слышать и говорить.
+65
-15
+50
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Arthas Northman
Комментарий скрыт
Когда идёт война, погибают люди!!!
+45
-3
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Alexey Drugov
Ох как запел. Это говорит человек который по сути дезертировал из армейского хоккейного клуба в стан американского врага?
+39
-3
+36
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
couture39
Ответ RIMPERY17
Как же он себя пересилил в свое время и сбежал в НХЛ, бедняга
За бабками сбежал в НХЛ, за бабками вернулся в ЦСКА.

Думаю, если бы он не позволил какому-то американскому Мавроди стырить все свои миллионы за 18 лет игры в НХЛ, то ему не пришлось бы сейчас так позориться.
+33
0
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
bars1998
а теперь какие вопросы к Морозову ???тут прямым текстом сказали кто решает все)
+24
-1
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Марсель Объелся
Какие же все мерзкие в этом клубе
+26
-9
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zloy Zlydnev
Очередной лизоблюд
+17
-3
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Анатолий Magicbrain
Просто какая-то фабрика по переделыванию людей в гоблинов. Вот теперь и Федоров. Был хорошим человеком стал гомункулом. Печально
+17
-5
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
haymaker
Так прямо тогда и скажите: мы из всех союзов выходим, живём сами по себе. Позиция хоть и тупая будет, но честная. А то всё жалуетесь на беспредел, а сами гопничаете.
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sled
Ответ Arthas Northman
Комментарий скрыт
А разве вам Шапиро и Симонян не говорят, что от санкций только лучше?
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Vladislav Zhalobkevich
Тут я кстати с Фёдоровым согласен. Во власти, да и в народе, до сих ходят прям назойливая мечта, про какой-то договорничёк. Вот-вот, дожмём Украину, договоримся с американцами и вернётся всё на круги своя.
Люди абсолютно не понимают как работает общественное мнение, что такое демократия и т.д.. Они выросли на подстольных договорняках 80х-90х, поэтому не понимает главного. Нету такого волшебного дядьки, который мог бы договорится и откатить всё назад.
И кстати, это от результатов СВО не зависит, а только лишь от того, что будет по итогу в самой РФ.
+15
-6
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ RIMPERY17
Как же он себя пересилил в свое время и сбежал в НХЛ, бедняга
За деньги да
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Борунов
Кто в стране рулит нашей -- это очень хороший вопрос. "Или какие-то законы". Не, какие уж тут законы, действительно.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Артём Стёпин
да уж, проснуться бы не помешало.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
граф Якунин
Ответ Данил
Комментарий скрыт
Так позиция ясная. И тебе можем раскидать - оформи позицию и узнаешь
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
граф Якунин
Поехавший. Ему на покой бы пора
+12
-5
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Любезный Коссутий
а чейта хоккей на 7? пусть тоже на 10 будет тогда
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Under
Ответ Arthas Northman
Комментарий скрыт
это кто сказал?
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
sled
Ответ Arthas Northman
СССР что то продавал Германии в 40 или Америка Японии? Россия продаёт газ и Украина получает деньги,а как и Россия продает газ Японии и Америка в курсе и это всё официально обнародовано, поменьше дудя смотрите только и всё будет понятно
Ну, СССР в 40-м и продавал, допустим гы и даже в 41-м
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Savardus
"Кто тут рулит страной".

Ты, Сережа может не в курсе, но страной рулит безумный, заносчивый и обидчивый как ребёнок дед, оторванный от реальности настолько, что у него люди получающие 17 тысяч рублей в месяц - это средний класс
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
couture39
Ответ Георгий Большаков
Комментарий скрыт
22 июня 1941 тоже объявления войны не было.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
luciferr
Я сейчас выдам вообще не популярное мнение, но оно такового: Федоров, Фетисов и многие с ними для меня были почти кумирами в юности, но сейчас я не узнаю этих людей. Все эти Назаровы, Кожевниковы - это просто жополизы, и самое удивительное один Игорь Ларионов остался какой-то вне политики, просто принял правила игры и ставит свой хоккей, играет в свое удовольствие. Просто респект, а этим только лянуть лишь бы. Ларионов знает где он и что он, но просто сосредоточился на хоккее, а мой любимый Морозов просто превратился в говорящую куклу. И весь наш хоккей ушел в дно, которое еще сложно будет достигнуть.
Крушение таких что ли ....надежд или ожиданий... от этих людей. конечно. мои проблемы, но как же обидно... черт...
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий