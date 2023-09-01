Федоров о деле Федотова: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться»

Сергей Федоров эмоционально ответил на вопрос об Иване Федотове.

Сегодня вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

– Нет ли опасений, что что-то может быть такое дальше по отношению к клубу, лиге и всему нашему хоккею?

– Вы знаете, однозначно не ответишь на такой сложный вопрос. Многие, так сказать, направления, рычаги, многие федерации, многие лиги задействованы в этом.

Но одно могу сказать с уверенностью. Я не знаю, как... Читаю определенные вещи на протяжении последнего месяца. Я не знаю, но, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся давно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет!

Не я это сказал. Это говорят, так сказать, более высокие и ответственные люди за нашу страну. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей – на 7! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ, – заявил .

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента , и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

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Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.

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