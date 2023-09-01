Федоров о деле Федотова: «Идет СВО. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве. Этого не будет! Футбол отстранили на 10 лет, хоккей – на 7! Всем надо проснуться»
Сергей Федоров эмоционально ответил на вопрос об Иване Федотове.
Сегодня вратарь сыграл за ЦСКА против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
– Нет ли опасений, что что-то может быть такое дальше по отношению к клубу, лиге и всему нашему хоккею?
– Вы знаете, однозначно не ответишь на такой сложный вопрос. Многие, так сказать, направления, рычаги, многие федерации, многие лиги задействованы в этом.
Но одно могу сказать с уверенностью. Я не знаю, как... Читаю определенные вещи на протяжении последнего месяца. Я не знаю, но, по-моему, всем давно надо проснуться. Идет специальная военная операция, мир поменялся давно. И есть правильные высказывания, но это 1%. 99% высказываний – о каких-то договоренностях, содружестве, и так далее, и тому подобное. Этого не будет!
Не я это сказал. Это говорят, так сказать, более высокие и ответственные люди за нашу страну. Почему хоккей? Футбол тоже отстранили от всех кубков. На 10 лет. Хоккей – на 7! Извините, я предсказал. Поэтому тут надо всем немножко проснуться и понять, в каких мы условиях и реалиях живем. И кто в стране рулит нашей: мы или какие-то законы с той, так сказать, стороны? Вот такой эмоциональный ответ, – заявил Федоров.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб Фонбет Чемпионата КХЛ подал апелляцию на решение Международной федерации. Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
Сегодня КХЛ одобрила включение Федотова в заявку на матч с «Ак Барсом». Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что Генпрокуратура РФ обязала допустить вратаря до игры в КХЛ.
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Думаю, если бы он не позволил какому-то американскому Мавроди стырить все свои миллионы за 18 лет игры в НХЛ, то ему не пришлось бы сейчас так позориться.
Люди абсолютно не понимают как работает общественное мнение, что такое демократия и т.д.. Они выросли на подстольных договорняках 80х-90х, поэтому не понимает главного. Нету такого волшебного дядьки, который мог бы договорится и откатить всё назад.
И кстати, это от результатов СВО не зависит, а только лишь от того, что будет по итогу в самой РФ.
Ты, Сережа может не в курсе, но страной рулит безумный, заносчивый и обидчивый как ребёнок дед, оторванный от реальности настолько, что у него люди получающие 17 тысяч рублей в месяц - это средний класс
Крушение таких что ли ....надежд или ожиданий... от этих людей. конечно. мои проблемы, но как же обидно... черт...