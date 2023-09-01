НХЛ продолжит уважать контракты игроков в КХЛ: «Намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих соглашений»

НХЛ продолжит уважать действующие соглашения игроков КХЛ.

Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», – сказал Дэйли.

Сегодня вратарь Иван Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.

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