НХЛ продолжит уважать контракты игроков в КХЛ: «Намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих соглашений»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Билл Дэйли НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

НХЛ продолжит уважать действующие соглашения игроков КХЛ.

Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», – сказал Дэйли.

Сегодня вратарь Иван Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.  

Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.

Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.  

Федотов играет – ЦСКА ставит свои интересы выше лиги и всех клубов. Вот почему они так уперлись

Почему такой шум вокруг ЦСКА и вратаря Федотова? Объясняем за три абзаца, если вы пропустили

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35 комментариев

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fbd
Как одним предложением выставить руководство КХЛ клоунами, которые решили начать войну, на которую противник тупо не пришел
+54
-7
+47
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Иван Буренков
Играем с огнëм, ради одного клуба, которому плевать на всех. После таких новостей, тяжело с интересом за КХЛ наблюдать😞
+40
-10
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Al561
А в НХЛ и так игроков из РФ нормально приезжает.
И будет еще больше.
Для европейцев КХЛ теперь вообще экстремальный вариант.
НХЛ нет нужды что-то там где-то не уважать))
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Nachalnik
Для НХЛ как раз таки в долгой перспективе плюсов в итоге может оказаться больше
+12
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Борщ со сметанкой
Ответ SmilingBy
Мне интересно, а владельцам и руководству клубов НХЛ Дейли как объяснит, что игроки их команд теперь могут подтереться контрактом и свалить безнаказанно в другую лигу?
Там у людей другой менталитет, они так поступать не станут, даже если могут юридически. Ты про цивилизованный мир говоришь, если что. Не про «понятийный»
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гилберт
Ответ Иван Буренков
Играем с огнëм, ради одного клуба, которому плевать на всех. После таких новостей, тяжело с интересом за КХЛ наблюдать😞
Так нет огня.
+5
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Dr Gonzo
Респект. Вот кто действительно крут. Сейчас это редкость. На всех наплевал Есмантович, а стыдно даже мне. Эх.
+6
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гилберт
Что и требовалось доказать.
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last_guard
Я думаю тут на стороне игроков будет шайба, захотят уехать теперь, уедут. Тем более что никаких соглашений(меморандумов) об уважении сейчас нет. Об этом Дейли летом говорил.
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Hola Hola
Как бы нашим воротилам вовсе голову не снесло от этого. А то сейчас начнут в литавры бить, мол саму НХЛ прогнули. Хорошо бы, случай Федотова остался единственным в своем роде.
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Denis Dudin
Ответ fbd
Как одним предложением выставить руководство КХЛ клоунами, которые решили начать войну, на которую противник тупо не пришел
А кто кому войну объявлял? НХЛ изначально во всей этой ситуации заняла максимально отстраненную позицию, для них сохранить хотя бы минимальные отношения с КХЛ важнее, чем окончательно разосраться из-за игрока, который по факту сейчас не нужен Филадельфии
+5
-3
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Алексей Челюканов
То что сказал - молодец. Имидж Лиги сохранил на словах. Типа "мы против войны" и вот это всё. Но на реальность посмотрим через год.
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Кавабунга Шреддоголовый
Можно объявить ЦСКА победителем в схватке, на которую никто не явился.
Цивилизованные люди решают вопросы иначе, а с беспредельщиками не договоришься
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RBChannel
Ответ elkipalki
Да чинуши амерские изначально не правы. Заморозили контракт Федотова и отложили его действие на год. На каких основаниях? По каким законам? Почему наши должны плясать под их дудку? Амеры привыкли, что им зад лижут. А тут послали их, и правильно сделали. Но это не отменяет, что наши чинуши ни чем не лучше.
Полностью с вами согласен. Нужно просто всегда защищать свои интересы. И пока ты прогибаешься, тебя всегда будут нагибать - закон жизни.
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Младший лейтенант
Ответ Bernd Leno
Питерс аж расплакался вчера от их цивилизованности
Ногомяч, уходи. Не твоё это.
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fbd
Ответ Denis Dudin
А кто кому войну объявлял? НХЛ изначально во всей этой ситуации заняла максимально отстраненную позицию, для них сохранить хотя бы минимальные отношения с КХЛ важнее, чем окончательно разосраться из-за игрока, который по факту сейчас не нужен Филадельфии
Тем не менее эскалировать ситуацию и нарушить статус-кво решили именно в ЦСКА и КХЛ, причем в ситуации, которая вообще к этому не располагала. Или у тебя было 100% подтверждения тому, что НХЛ не пошлет нахрен КХЛ и не заберет всех, кто им интересен?
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Сергей Лимонников
Ответ WW77
Не наблюдай
А кто-то вообще смотрит?
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Саша
Ответ elkipalki
Да чинуши амерские изначально не правы. Заморозили контракт Федотова и отложили его действие на год. На каких основаниях? По каким законам? Почему наши должны плясать под их дудку? Амеры привыкли, что им зад лижут. А тут послали их, и правильно сделали. Но это не отменяет, что наши чинуши ни чем не лучше.
у них есть такая функция продлять контракт автоматом если случились обстоятельства.
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Младший лейтенант
Ответ гилберт
Так нет огня.
А дым? Дым есть?
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37old
Красиво. Но если, допустим, Мичков приедет в Филадельфию прямо сейчас и владельцы захотят его подписать, то лига не сможет заблокировать его контракт. Юридических оснований никаких.
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RBChannel
А то тут местные школьники уже все платки проплакали;)))
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rtr_return
Ну а что, норм, они уважают, мы - нет. И при этом все довольны
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endrioo
Очередной решение проблем по-пацански, а страдает как обычно народ. Как понимаю некоторые НХЛ (Ночная хоккейная лига) воспринииают как NHL и поэтому им плевать на всё и всех. А мы с вами будем смотреть как Роттенберг будет развивать хоккей в Африке, ведь там же потенциал какой нам не ведом.
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Александр Невский
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SmilingBy
Мне интересно, а владельцам и руководству клубов НХЛ Дейли как объяснит, что игроки их команд теперь могут подтереться контрактом и свалить безнаказанно в другую лигу?
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