НХЛ продолжит уважать контракты игроков в КХЛ: «Намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих соглашений»
НХЛ продолжит уважать действующие соглашения игроков КХЛ.
Об этом сообщил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
«Мы намерены продолжать нашу политику и практику соблюдения условий действующих и обязательных контрактов в КХЛ», – сказал Дэйли.
Сегодня вратарь Иван Федотов вышел на лед в составе ЦСКА в матче против «Ак Барса», несмотря на дисквалификацию ИИХФ.
Напомним, 14 августа ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. При этом на НХЛ дисквалификация Федотова не распространяется. ЦСКА на год запретили международные трансферы.
Клуб подал апелляцию на решение Международной федерации.
Сообщалось, что Федерация хоккея России в итоге разрешила Федотову играть за ЦСКА только с 1 января 2024-го.
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И будет еще больше.
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НХЛ нет нужды что-то там где-то не уважать))
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