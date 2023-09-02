Мэйсон Гринвуд будет выступать в Ла Лиге.

21-летний полузащитник перешел из « » в « » на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

« » ранее подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен, однако решил расстаться с хавбеком.

Гринвуд провел более 80 матчей в , забив 22 мяча. В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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