Гринвуд арендован «Хетафе» у «Манчестер Юнайтед» на сезон

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Хетафе Ла Лига трансферы Мэйсон Гринвуд Футбол

Мэйсон Гринвуд будет выступать в Ла Лиге.

21-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

«Юнайтед» ранее подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен, однако решил расстаться с хавбеком.

Гринвуд провел более 80 матчей в АПЛ, забив 22 мяча. В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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42 комментария

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Elik1989
Значит он все ещё игрок МЮ... интересно. Будем наблюдать за его карьерой.
+28
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Sardorbek Mamazhanov
Ответ Supreme Allah
Они же выгнали его , как арендован ?
Выгнали в Хетафе
+24
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Михаил Уланов
Ответ Сади Самедов
Даже Гринвуда смогли слить хоть куда-то, а Пепе из Арсенала так и не пристроили
Ну Гринвуд может играть в футбол на топ-уровне что он и показывал до всей этой истории,а Пепе настолько всех разочаровал что вряд-ли он нужен даже середнякам, особенно учитывая его зарплату
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Nikita_C47
Ответ Elik1989
Значит он все ещё игрок МЮ... интересно. Будем наблюдать за его карьерой.
Выглядит так, как будто ждут что шумиха уляжется. Но мне кажется что в современных течениях не получится. Жаль, на самом деле. Безотносительно к его поступкам, игрок он неплохой и пригодился бы Юнайтед
+6
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charly001
Удачи топарю
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Anton Kortenko
Испания: жгёт Рубиалеса за цьом футболистки.
та же Испания: смотрит на приезд абъюзера в ЛаЛигу.
+2
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MayyaStu
Бллин, показалось сначала ’арестован’ вместо ’арендован’ 🤦‍♀️
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Supreme Allah
Ответ Under
с чего вы решили, что выгнали?
Конкретику не читал , но складывалось впечатление что они его отпустили на все 4 стороны.
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Водяра
Ответ Sardorbek Mamazhanov
Выгнали в Хетафе
Хорошо что не в Осасуну.
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Железный Манк
Предвкушаю эпик фейл🤦‍♂️. Ужасный клуб для попытки реанимации своей карьеры. Лютые автобусники и деревяхи
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Aleksey Dolmatov
Ну вот, а говорили, что и в топ-5 дорога закрыта, и саудиты не рады, и только РПЛ сможет подобрать. Гринвуду удачи, а Хетафе респект
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ChefJhonnyMorgan
Надеюсь все у него получится
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Георгий Большаков
Ответ Elik1989
Чисто, как за игроком буду смотреть. Как человек, он конечно свою карьеру вогнал в Тартарары.
Не он, а осуждающие его за то, что он не делал
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Supreme Allah
Они же выгнали его , как арендован ?
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Дэвид_Мойес
Ответ Nikita_C47
Выглядит так, как будто ждут что шумиха уляжется. Но мне кажется что в современных течениях не получится. Жаль, на самом деле. Безотносительно к его поступкам, игрок он неплохой и пригодился бы Юнайтед
Скорее ждут, что он наберет форму и заиграет, чтобы потом продать.
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Supreme Allah
Ответ Alexander Yavriantz
Не думаю, что он сыграет ещё когда либо за МЮ. Чисто с футбольной точки зрения даже не факт что заиграет снова на высоком уровне, посмотрим на его успехи в Хетафе. А так для АПЛ я думаю он больше не существует как игрок. Любой клуб который там его подпишет обрекает себя на медийный ад.
Завтра какой нибудь «Менди» опять объявиться и за это помнить не будут, особенно если у его бабы хватит мозгов его как то обелить перед публикой. Вон там Германии какой то тип из Боруссии беременную бил и все спустилось ему, перешел из Боруссии в другой клуб.
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Under
Ответ Alexander Yavriantz
Не думаю, что он сыграет ещё когда либо за МЮ. Чисто с футбольной точки зрения даже не факт что заиграет снова на высоком уровне, посмотрим на его успехи в Хетафе. А так для АПЛ я думаю он больше не существует как игрок. Любой клуб который там его подпишет обрекает себя на медийный ад.
время лечит, кто знает, что там будет через год
разумное решение
сложно представить медийный ад хуже, чем у Роналду осенью 2006-го, а вон он как вышло
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Girugamesshu
Ответ red hikkikomori
Придется смотреть матчи Хетафе, хотя это то ещё "удовольствие"
Все так плохо у них? (не смотрю Ла лигу)
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Михаил Уланов
Ответ Supreme Allah
Они же выгнали его , как арендован ?
МЮ заявил что не будет восстанавливать Гринвуда в статусе,но при этом не разорвали контракт и платят ему зарплату. Так что выгнали но зарплату платят
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Under
Ответ Supreme Allah
Они же выгнали его , как арендован ?
с чего вы решили, что выгнали?
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Аморалинни
АХАХАХАХАХА, отдать Гринвуда в страну ультрафеминизма
Какие же гении сидят в МЮ
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Girugamesshu
Это ведь они устроили мясорубку Барсе? Мда, не в тот клуб попал Мейсон
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Гегенпрессинг Рангника
Удачи Гринвуду
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Усатый КозлоБык ©
Жаль Грина
Пусть все у него будет хорошо 👌
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Artuom Batishev
Ответ Михаил Уланов
Ну Гринвуд может играть в футбол на топ-уровне что он и показывал до всей этой истории,а Пепе настолько всех разочаровал что вряд-ли он нужен даже середнякам, особенно учитывая его зарплату
Ну не на топ уровне, но играл хорошо.

При этом далеко не факт, что опять вернется на этот уровень. Посмотрим.
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