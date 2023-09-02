Гринвуд арендован «Хетафе» у «Манчестер Юнайтед» на сезон
Мэйсон Гринвуд будет выступать в Ла Лиге.
21-летний полузащитник перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Хетафе» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
«Юнайтед» ранее подвел итоги внутреннего расследования, связанного с обвинениями игрока в изнасиловании его девушки, и пришел к выводу, что полузащитник невиновен, однако решил расстаться с хавбеком.
Гринвуд провел более 80 матчей в АПЛ, забив 22 мяча. В последний раз англичанин выходил на поле в январе 2022 года. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.
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та же Испания: смотрит на приезд абъюзера в ЛаЛигу.
разумное решение
сложно представить медийный ад хуже, чем у Роналду осенью 2006-го, а вон он как вышло
Какие же гении сидят в МЮ
Пусть все у него будет хорошо 👌
При этом далеко не факт, что опять вернется на этот уровень. Посмотрим.