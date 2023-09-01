«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Хайденхаймом» (2:2), ведя 2:0 к 15-й минуте. Кляйндинст сравнял с пенальти на 82-й

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в 3-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Боруссия» повела 2:0 к 15-й минуте благодаря голам Юлиана Брандта и Эмре Джана. Эрен Динкчи отыграл один мяч на 61-й минуте, а Тим Кляйндинст на 82-й сравнял счет, реализовав пенальти.

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