«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Хайденхаймом» (2:2), ведя 2:0 к 15-й минуте. Кляйндинст сравнял с пенальти на 82-й

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Хайденхайм Эмре Джан Юлиан Брандт Тим Кляйндинст Эрен Динкчи онлайны Футбол

Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в 3-м туре Бундеслиги.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Боруссия» повела 2:0 к 15-й минуте благодаря голам Юлиана Брандта и Эмре Джана. Эрен Динкчи отыграл один мяч на 61-й минуте, а Тим Кляйндинст на 82-й сравнял счет, реализовав пенальти.

Боруссия Д – Хайденхайм 2:2 (2:0, 0:2)
Дата проведения
1 сентября, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Брандт, 2:0 – 15, пенальти Джан, 2:1 – 61 Динкчи, 2:2 – 82, пенальти Кляйндинст.
Боруссия ДКобель, Зюле, Шлоттербек, Бенсебайни, Забитцер (Мукоко, 89), Джан, Брандт, Вольф, Мален, Адейеми (Нмеча, 64), Аллер (Фюллькруг, 78).
ХайденхаймМюллер, Траоре, Майнка, Зирслебен, Тойеркауф, Мэлоуни, Бесте (Зесса, 90), Бек (Доведан, 62), Томалла (Пирингер, 46), Кляйндинст, Динкчи (Пик, 90).
Предупреждения:
Динкчи (35), Бесте (57), Бенсебайни (61), Пирингер (61), Аллер (82), Джан (90).

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33 комментария

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Экочёрт 4000
может, попробовать настоящего тренера назначить?
+45
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Overkiller
Судя по игре, Баварии с Кейном уже можно опять кубок вручать и снимать их с чемпионата.
+41
0
+41
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yaroslav prihodko
Дортмунд такой Дортмунд, безволие и отсутствие характера в нужные моменты
+21
0
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Юрий Луговой
тренер нужен с яйцами, тогда и команда будет такой! Подбор игроков не плохой для борьбы за самые высокие места, а тренер не может поставить ни чего. Сами сливают матчи.
+8
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Nik Yeremich
а яйца у Дортмунда так и закончились в том самом матче с Майнцом?
+6
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Fox Fox
Ох чувствую в ЛЧ их насиловать будут
+5
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Даниил Александров
Как это не прискорбно признавать, но Дортмунд окончательно стал клубом-середняком. Речь не об одном матче, просто прорвало. Пускай прошлогодняя борьба за чемпионство никого не обманывает, Бавария была ужасна и давала все шансы сама, но мы BvB и тут умудрились сами себя закопать. Полуфинал ЛЧ с таким составом/тренером кажутся вообще чем-то из ряда вон, и именно по игре. Раньше хоть были моменты когда чуть не повезло, где-то повезло сопернику. Сегодня, увы, выход в четвертьфинал - успех, и тройка в Бундеслиге.

Echte Liebe!
+6
-1
+5
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БолельщикСоСтажем
Уже 2-2!!!! Браво!)
+4
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Dastanation
Ответ abrusevshii chechen
Аллер сегодня, играл без яиц
хаха чёрный юмор
+4
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Surviving
Кто там у Дортмунда в группе ЛЧ?
+4
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Yerbo
Ответ Surviving
Кто там у Дортмунда в группе ЛЧ?
с такой игрой последнее место обеспечено
+3
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abrusevshii chechen
Аллер сегодня, играл без яиц
+3
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Мандалай
Ничего не меняется. Как был Дортмунд бесхребетным, так и остался. Сколько они в прошлом сезоне упустили очков!
Дай им 10 попыток выиграть хотя бы один чемпионский титул, они не выиграют и с 20-й.
+3
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nevmeniaev
что дальше? ничья с условным Хоффенхаймом за счастье? дно, здравствуй
+2
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Дмитрий Сидоров
Дортмунд такой Дортмунд. Слить преимущество в два мяча безнадёжному аутсайдеру - это не физика, это характер.
+2
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Сергей Паршин
А такие фраерки были при 2-0))
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Bogdan
Это уже не смешно
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Семен Романов
Ответ Мандалай
Яиц у Дортмунда не было весь прошлый сезон.
Клопа с собой унес,это ведь не первый сезон и не второй они так играют
+2
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Мандалай
Ответ Nik Yeremich
а яйца у Дортмунда так и закончились в том самом матче с Майнцом?
Яиц у Дортмунда не было весь прошлый сезон.
+2
0
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Мандалай
Ответ Даниил Александров
Как это не прискорбно признавать, но Дортмунд окончательно стал клубом-середняком. Речь не об одном матче, просто прорвало. Пускай прошлогодняя борьба за чемпионство никого не обманывает, Бавария была ужасна и давала все шансы сама, но мы BvB и тут умудрились сами себя закопать. Полуфинал ЛЧ с таким составом/тренером кажутся вообще чем-то из ряда вон, и именно по игре. Раньше хоть были моменты когда чуть не повезло, где-то повезло сопернику. Сегодня, увы, выход в четвертьфинал - успех, и тройка в Бундеслиге. Echte Liebe!
Ну так в прошлом ПО ЛЧ Дортмунд вообще непойми кому слил, а Бавария монстру.
+2
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Николай Корягин
Ну Боруссия как обычно...
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Arslanbey
Ответ Surviving
Кто там у Дортмунда в группе ЛЧ?
ПСЖ
Милан
Ньюкасл
+2
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de-fussball
Дортмунд такими темпами сезон закончит где-то между Бохумом и Хайденхаймом
+2
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Spaten
Немецкий Тоттенхэм
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СержПИТЕР
Дортмунд днище. Надеюсь они из группы ЛЧ не выйдут и по итогу вылетят из Бундеслиги. Такой пресс мне запороли инвалиды недоделанные.
+8
-7
+1
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