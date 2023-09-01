«Боруссия» Дортмунд упустила победу над «Хайденхаймом» (2:2), ведя 2:0 к 15-й минуте. Кляйндинст сравнял с пенальти на 82-й
Дортмундская «Боруссия» сыграла вничью с «Хайденхаймом» (2:2) в 3-м туре Бундеслиги.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Боруссия» повела 2:0 к 15-й минуте благодаря голам Юлиана Брандта и Эмре Джана. Эрен Динкчи отыграл один мяч на 61-й минуте, а Тим Кляйндинст на 82-й сравнял счет, реализовав пенальти.
- Дата проведения
- 1 сентября, 21.30, «Сигнал Идуна Парк»
- Голы:
- 1:0 – 7 Брандт, 2:0 – 15, пенальти Джан, 2:1 – 61 Динкчи, 2:2 – 82, пенальти Кляйндинст.
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Боруссия Д –
Кобель, Зюле, Шлоттербек, Бенсебайни, Забитцер (Мукоко, 89), Джан, Брандт, Вольф, Мален, Адейеми (Нмеча, 64), Аллер (Фюллькруг, 78).
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Хайденхайм –
Мюллер, Траоре, Майнка, Зирслебен, Тойеркауф, Мэлоуни, Бесте (Зесса, 90), Бек (Доведан, 62), Томалла (Пирингер, 46), Кляйндинст, Динкчи (Пик, 90).
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