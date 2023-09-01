«Барса» отдала Лангле в аренду «Астон Вилле» без права выкупа. Клуб АПЛ будет платить 75% зарплаты защитника

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Сборная Франции по футболу Ла Лига трансферы Клеман Лангле Фабрицио Романо Футбол

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле перешел в «Астон Виллу».

Клуб АПЛ арендовал 28-летнего француза на сезон без права выкупа.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Астон Вилла» будет платить 75% зарплаты Клемана.

Прошлый сезон Лангле провел в «Тоттенхэме». Он отдал 2 голевых паса и получил 4 желтые карточки в 26 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Фото: avfc.co.uk

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

59 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Шлыков
Ответ azikevich
отооично, из 16 лямов грязными АВ будет платить 12 и 4 Барса
Бартоломеу надо сажать лет на 10 не меньше, как можно было такому защитнику как Лангле ставить зарплату 16 лямов
+71
-4
+67
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azikevich
отооично, из 16 лямов грязными АВ будет платить 12 и 4 Барса
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Жаль что не продали, оказалось что самый цепкий, присосался конкретно, даже умтити ушёл, но хоть так зарплатный фонд разгрузили
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Бускетс это позиция
ну, хоть так скинули, хотя был месяц назад вариант с Тоттенхемом, они конечно мало предлагали, но мы бы наконец полностью его скинули, а так он ещё вернётся через год
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
fcb812
Продать бы его уже с концами
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BARCA_10
Пока
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор Кашшаи
главное, что спихнули его хоть кому-то
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Виктор Кашшаи
и думаешь это так позорно один раз проиграть спор фанатц Тоттенхэма?) Знаешь, что позорнее? Годится кубком Ауди)
витя, ты куда потерялся?))
https://postimg.cc/gxL0KrSx
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Farkhod Tursunkulov
Кто бы что бы не говорил, но Лапорте шаг за шагом грамотно избавляется от не нужных активов. Еще и в Киргизию успел сьездить😄
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Жаль не продажа
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Branshtain
а как фаны барсы на меня набросились, когда я написал, что вместо Лангле шпоры купят ВДВ или Топсобу. Очень токсичное комьюнити у фэнов Барсы.
Это не фаны бчк, а лично витя))
Он многих здесь скринит, чтобы потом что-то предъявить, но в итоге неизменно куда-то теряется))
https://postimg.cc/JG52sQcx
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Виктор Кашшаи
Что я делаю?) Комменты пишу?)
за рычаги дергаешь))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Виктор Кашшаи
если ты в серьёз считаешь, что фанат как-то причастин к руководству клуба, то соверую тебе проверится)
Я считаю, что ты это делаешь не ради денег, а просто из удовольствия)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Виктор Кашшаи
напомни, что выиграл Тоттенхэм за 21 век)
я тебе уже в который раз напоминаю, что ты не отвечаешь за свои слова)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Виктор Кашшаи
Комментарий удален модератором
витя, так это не мои слова, а твои)) АХАХАХАХА
https://postimg.cc/gxL0KrSx
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kahn01
Ответ Максим Шлыков
Бартоломеу надо сажать лет на 10 не меньше, как можно было такому защитнику как Лангле ставить зарплату 16 лямов
Перебор, но справедливости ради играл он по-началу недурно
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Виктор Кашшаи
Сначало пусть Тоттенхем что-то выиграет, вот тогда и поговорим)
витя, рычаги сами себя не подергают))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Никита Роженцов
а кто-нибудь знает, сколько ещё лет действует контракт Ленгле с Барсой?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Tigranodovar
В 3 раз читаю об этом переходе на Спортсру
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Иван Лапин
на повышение пошел
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Branshtain
Ответ Виктор Кашшаи
К сожалению, не моя проблема, что ты такой скучный
ну что слива по фактам не будет?
готов опять в чс отправится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mr. Kobayashi
Фати на чемоданах сидит.

А Гарсия видимо еще год будет радовать нас своим невероятным дриблингом.

Самое смешное будет что если даже с такими экстренными спихиваниями не успевают заявить Канселу и Фелиша.

И так ростер меньше 20 человек.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
arbyz448
Ответ Виктор Кашшаи
Надо сразу писать, детё. А так лучше поздравить с повышеним Бензема, Адриасолу, Мариано, Асенсио
ты плохо понимаешь? Он пишет поздравления под новостью о Лангле
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Obdob
Ответ Виктор Кашшаи
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Branshtain
Ответ Виктор Кашшаи
Branshtain как трус перекрыл возможность писать комменты - да бы его не слили по фактам
🤡
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий