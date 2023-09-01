«Барса» отдала Лангле в аренду «Астон Вилле» без права выкупа. Клуб АПЛ будет платить 75% зарплаты защитника

Защитник «Барселоны» Клеман Лангле перешел в «Астон Виллу».

Клуб АПЛ арендовал 28-летнего француза на сезон без права выкупа.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, « » будет платить 75% зарплаты .

Прошлый сезон Лангле провел в «Тоттенхэме». Он отдал 2 голевых паса и получил 4 желтые карточки в 26 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.

Фото: avfc.co.uk

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