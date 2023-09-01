«Барса» отдала Лангле в аренду «Астон Вилле» без права выкупа. Клуб АПЛ будет платить 75% зарплаты защитника
Защитник «Барселоны» Клеман Лангле перешел в «Астон Виллу».
Клуб АПЛ арендовал 28-летнего француза на сезон без права выкупа.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, «Астон Вилла» будет платить 75% зарплаты Клемана.
Прошлый сезон Лангле провел в «Тоттенхэме». Он отдал 2 голевых паса и получил 4 желтые карточки в 26 матчах Премьер-лиги. Его статистика – здесь.
Фото: avfc.co.uk
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Он многих здесь скринит, чтобы потом что-то предъявить, но в итоге неизменно куда-то теряется))
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готов опять в чс отправится?
А Гарсия видимо еще год будет радовать нас своим невероятным дриблингом.
Самое смешное будет что если даже с такими экстренными спихиваниями не успевают заявить Канселу и Фелиша.
И так ростер меньше 20 человек.