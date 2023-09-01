US Open. 3-й круг. Рыбакина сыграет с Кырстей, Швентек поборется с Юван, Возняцки – с Брэди

Теги US Open результаты WTA Теннис

Елена Рыбакина сыграет с Сораной Кырстей в третьем круге US Open.

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US Open

Нью-Йорк, США

28 августа – 10 сентября 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 65 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Третий круг

Ван Синюй (Китай) Анна Каролина Шмидлова (Словакия)
Дата проведения
1 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Каролина Мухова (Чехия) Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
1 сентября, 18.00
Онлайн матча

 

Алена Остапенко (Латвия) Бернарда Пера (США)
Дата проведения
1 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Ига Швентек (Польша) Кайя Юван (Словения)
Дата проведения
1 сентября, 19.30
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания) Дженнифер Брэди (США)
Дата проведения
1 сентября, 20.00
Онлайн матча

 

Чжу Линь (Китай) Белинда Бенчич (Швейцария)
Дата проведения
2 сентября, 00.00
Онлайн матча

 

Элиза Мертенс (Бельгия) Коко Гауфф (США)
Дата проведения
2 сентября, 02.00
Онлайн матча

 

Елена Рыбакина (Казахстан) Сорана Кырстя (Румыния)
Дата проведения
2 сентября, 04.00
Онлайн матча

 

26 комментариев

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Zumer
Рыбакиной удачи!
+4
0
+4
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Dym86
Интересная игра Гааауууф - Мертенс. Ну и само собой. Загадка дня как будет играть Рыбакина с Костей после трёх дневной паузы. Опять, кстати, хотят заставить играть Рыбакину ночью. Последний запуск.
+4
0
+4
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Мирослав Холод
Ответ billy_pilgrim
В польской пекарне сегодня скорее всего еще один выходной) Юван лучшая подруга Швентек, еще с юниоров.
ничего😜после долгих выходных наступят нервные будни,скоро губки задрожат у пацана🥲
+5
-1
+4
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Vadim Nenonen
мне показалось или Швентек на первой неделе шлемов всегда ставят в первом или втором запусках? не любит ждать ?
+3
-1
+2
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leon74
Успеха Елене.
+4
-2
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billy_pilgrim
Матч дня для меня: Мухова - Таунсенд.
Два игрока, любящие и умеющие играть у сетки - может получиться вкусно.

Ну и поболею за Лену Рыбакину и Ван Синьюй, это само собой.
+2
0
+2
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Dottore
За Елену Рыбакину!
+4
-2
+2
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Butkin
Ответ Eugenie Nation
Смотреть сегодня особо нечего
Ну, я вот жду игру Возняцки – Брэди
+2
0
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billy_pilgrim
Ответ Dym86
Интересная игра Гааауууф - Мертенс. Ну и само собой. Загадка дня как будет играть Рыбакина с Костей после трёх дневной паузы. Опять, кстати, хотят заставить играть Рыбакину ночью. Последний запуск.
Сорана в хорошей форме, может быть опасно.. хотя лички вселяют оптимизм.

Мертенс Гауфф на бумаге хорошая вывеска, в теории Элиза может оказать сопротивление, но как-то слабо верится - уж слишком хороша Гауфф, а тут еще первые 2 матча такие трудозатратные у бельгийки получились
+1
0
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Мирослав Холод
Ответ Eugenie Nation
Смотреть сегодня особо нечего
семис женского волейбола чемп/Европы
турция-италия 🔥 (предварительный финал)
+1
0
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billy_pilgrim
Ответ Мирослав Холод
ван это которая любит польские б:0ран0чки?) поболей))
А кто их не любит - вон, наверное 90 процентов тура кушает и не жалуется.)
+1
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Комиссар Жабер
Ответ Eugenie Nation
Ми-ми-ми https://twitter.com/WTA/status/1697536019229466968?s=20
🤢🤮
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Мирослав Холод
Ответ Dym86
Интересная игра Гааауууф - Мертенс. Ну и само собой. Загадка дня как будет играть Рыбакина с Костей после трёх дневной паузы. Опять, кстати, хотят заставить играть Рыбакину ночью. Последний запуск.
выносить надо в двух сетах с минус6-7 форой минимум, никаких загадок)
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Мирослав Холод
Ответ billy_pilgrim
Сорана в хорошей форме, может быть опасно.. хотя лички вселяют оптимизм. Мертенс Гауфф на бумаге хорошая вывеска, в теории Элиза может оказать сопротивление, но как-то слабо верится - уж слишком хороша Гауфф, а тут еще первые 2 матча такие трудозатратные у бельгийки получились
сорана опасна🤨 ?
😂😂😂
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Мирослав Холод
Ответ billy_pilgrim
Матч дня для меня: Мухова - Таунсенд. Два игрока, любящие и умеющие играть у сетки - может получиться вкусно. Ну и поболею за Лену Рыбакину и Ван Синьюй, это само собой.
ван это которая любит польские б:0ран0чки?)
поболей))
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Комиссар Жабер
Ответ Мирослав Холод
С каких пор ( 2 ) хороший кф?)
Учитывая высокую вероятность ее прохода, это очень хороший кф, имхо
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Мирослав Холод
Ответ Комиссар Жабер
Думаю Брэди возьмет, хорошо выглядит, да и кэф хороший на нее
С каких пор ( 2 ) хороший кф?)
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srdn
Ответ Vadim Nenonen
мне показалось или Швентек на первой неделе шлемов всегда ставят в первом или втором запусках? не любит ждать ?
Есть такое. После Мадрида ее ставят почти всегда днем.
0
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fewral
Карошечка, давай!!!
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billy_pilgrim
В польской пекарне сегодня скорее всего еще один выходной)
Юван лучшая подруга Швентек, еще с юниоров.
0
0
0
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Комиссар Жабер
Думаю Брэди возьмет, хорошо выглядит, да и кэф хороший на нее
+2
-2
0
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ДоминаторТенниса
Возняцки - Брэди матч дня.
+1
-1
0
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