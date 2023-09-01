US Open. 3-й круг. Рыбакина сыграет с Кырстей, Швентек поборется с Юван, Возняцки – с Брэди
Елена Рыбакина сыграет с Сораной Кырстей в третьем круге US Open.
Сетка здесь.
US Open
Нью-Йорк, США
28 августа – 10 сентября 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 65 000 000 долларов
Открытые корты, хард
Третий круг
- Дата проведения
- 1 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 1 сентября, 18.00
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 1 сентября, 19.30
- Дата проведения
- 1 сентября, 20.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 00.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 02.00
- Дата проведения
- 2 сентября, 04.00
Два игрока, любящие и умеющие играть у сетки - может получиться вкусно.
Ну и поболею за Лену Рыбакину и Ван Синьюй, это само собой.
Мертенс Гауфф на бумаге хорошая вывеска, в теории Элиза может оказать сопротивление, но как-то слабо верится - уж слишком хороша Гауфф, а тут еще первые 2 матча такие трудозатратные у бельгийки получились
турция-италия 🔥 (предварительный финал)
😂😂😂
поболей))
Юван лучшая подруга Швентек, еще с юниоров.