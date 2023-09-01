«Эспаньол» арендовал Бальде у «Спартака» с возможностью выкупа

Кейта Бальде стал футболистом «Эспаньола».

Испанский клуб арендовал 28-летнего полузащитника у « » на сезон.

Отмечается, что « » сохраняет за собой возможность покупки прав на игрока.

Бальде перешел в «Спартак» в 2022 году на правах свободного агента из «Кальяри».

В нынешнем сезоне сыграл в 3 матчах за красно-белых и не отличился результативными действиями.

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