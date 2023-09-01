«Эспаньол» арендовал Бальде у «Спартака» с возможностью выкупа
Кейта Бальде стал футболистом «Эспаньола».
Испанский клуб арендовал 28-летнего полузащитника у «Спартака» на сезон.
Отмечается, что «Эспаньол» сохраняет за собой возможность покупки прав на игрока.
Бальде перешел в «Спартак» в 2022 году на правах свободного агента из «Кальяри».
В нынешнем сезоне Кейта Бальде сыграл в 3 матчах за красно-белых и не отличился результативными действиями.
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Так баблом никогда не сорили, но если захотят, легко потратят лишние 20-30 млн. Капля в море.
" — Да, дурость российская неистребима.
— А не кажется ли вам, Сергей Александрович, что эта дурость очень хорошо организована?"