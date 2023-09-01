«Эспаньол» арендовал Бальде у «Спартака» с возможностью выкупа

Теги Спартак премьер-лига Россия Эспаньол Ла Лига трансферы Д2 Испания Кейта Бальде Футбол

Кейта Бальде стал футболистом «Эспаньола».

Испанский клуб арендовал 28-летнего полузащитника у «Спартака» на сезон.

Отмечается, что «Эспаньол» сохраняет за собой возможность покупки прав на игрока.

Бальде перешел в «Спартак» в 2022 году на правах свободного агента из «Кальяри».

В нынешнем сезоне Кейта Бальде сыграл в 3 матчах за красно-белых и не отличился результативными действиями.

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43 комментария

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Roman Araslanov
Ответ Slavnov
значит в спартаке будет топ нап,как минимум за 15ку
А откуда «баблишки»? Почти 30 миллионов евро уже потратили, продаж никаких нет, мы не Газпром чтобы обладать почти неограниченным бюджетом
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Алехсей Белкин
Хороший шанс проявить себя и вернуться в основу Спартака в отличной форме! Удачи!!!
+28
-6
+22
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Slavnov
значит в спартаке будет топ нап,как минимум за 15ку
+19
-8
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Roman Araslanov
В команде осталось два форварда:Соболев и Мелёшин. Вопрос, кто будет играть вместо Соболева(Мёлешин даже не рассматривается)?
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Старый статист
Ответ Антон Жарков
Трансферное окно в европе закрылось, есть только 15 дней из рф кого-то подписать
ТО в Европе закрыто на покупку,а продавать они могут ,иначе бы в АПЛ не возмущались Саудовской лигой с их дедлайном до 15 сентября
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kostyan_31
Ответ Roman Araslanov
А откуда «баблишки»? Почти 30 миллионов евро уже потратили, продаж никаких нет, мы не Газпром чтобы обладать почти неограниченным бюджетом
Ага, вы Лукойл, а это прям самая бедная компания в России, как раз после газпрома наверное
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TiGra
Ответ Roman Araslanov
А откуда «баблишки»? Почти 30 миллионов евро уже потратили, продаж никаких нет, мы не Газпром чтобы обладать почти неограниченным бюджетом
Чем отличается в масштабе финансирования футбольного клуба Лукойл от Газпрома?
Так баблом никогда не сорили, но если захотят, легко потратят лишние 20-30 млн. Капля в море.
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Streetbor
этого уже ничего не исправит. Природные данные на хорошем уровне, ну к ним ещё и голова нужна.
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Алексей Галкин
Ответ Roman Araslanov
А откуда «баблишки»? Почти 30 миллионов евро уже потратили, продаж никаких нет, мы не Газпром чтобы обладать почти неограниченным бюджетом
То-то Газпром без продаж всех подряд купил уже))
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Древний спартач
Бальде не знаю , а Шамара , всё-таки , надо было оставить . Я помню вонь на сайте от диванных экспертов когда только появился Зе Луиш - деревяшка , не забивной и тд . Потом , правда , стал одним из лучших в Спартаке . Игровая практика нужна новому игроку , тем более с этим экспериментатором-философом Абаскалем . А что с Соболем случится , кем заменить ? Милешиным ? Просто смешно - обычный игрок медиалиги . Где брать игрока , хорошо играющего головой и имеющего голевое чутье ? Тот же Бальде не хуже Милешина . Не знаю всех дел в Спартаке , но если сплавляют двух нападающих , то по логике надо ждать нового форварда .
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Сергей Ковалёв
Ответ </c/>
Двух отдали, кого берём на замену?
как всегда всё через задницу, мозг включают перед закрытием трансферного окна, когда сыграна пятая часть чемпа. и так из года в год.
" — Да, дурость российская неистребима.
— А не кажется ли вам, Сергей Александрович, что эта дурость очень хорошо организована?"
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Иван Иванов
Ответ Антон Жарков
Трансферное окно в европе закрылось, есть только 15 дней из рф кого-то подписать
ТО в Европе закрылось на вход. На выход это не распространяется
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Влад Шагиев
Без нового хорошего нападающего несерьёзно претендовать на тройку, например...
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Алексей Пирогов
Полегчало. Мелешин. давай парень дерзай!
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sergej.shalaev.2016@mail.ru
Ответ Александр Мызников
Игнатов не центр форвард,хоть при Абаскале играл на этой позиции
Игнатов транжирит моменты в каждой игре- он напоминает времена Ширко тот тоже слабо реализовывал моменты
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Елена Резникова
Ответ Roman Araslanov
В команде осталось два форварда:Соболев и Мелёшин. Вопрос, кто будет играть вместо Соболева(Мёлешин даже не рассматривается)?
Игнатов. Но он 90 минут не тянет.
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Leon Spartac
Пока пауза на Сборную будет, нужно нападающего хорошего подписать, иначе Соболева одного не хватит до зимы
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Двух отдали, кого берём на замену?
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Konstantin Zorin
Теперь ждем покупку форварда.
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Игорь Заварзин
С Богом! И удачи ему. Вроде бы не плохой вариант был, но не задалось у него в Спартаке.
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Константин Капалкин
Кейта! Тебе нужна большая перезагрузка своей карьере! Удачи!
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rigobersong
Ответ Алехсей Белкин
Хороший шанс проявить себя и вернуться в основу Спартака в отличной форме! Удачи!!!
Да что-то не очень, это же сегунда:)😀
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Caniball
А сумма возможного выкупа не оглашается?!
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Slavnov
Ответ Roman Araslanov
А откуда «баблишки»? Почти 30 миллионов евро уже потратили, продаж никаких нет, мы не Газпром чтобы обладать почти неограниченным бюджетом
Так лукойловские деньги,я думаю,в первый и последний раз они столько тратят,так акционеры волну поднимут,если столько в каждое окно тратить будут,но напа они обещали серьезного,если удастся продать шамара и бальде
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Александр Мызников
Ответ Елена Резникова
Игнатов. Но он 90 минут не тянет.
Игнатов не центр форвард,хоть при Абаскале играл на этой позиции
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