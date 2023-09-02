«ПСЖ» купил Коло-Муани за рекордные для «Айнтрахта» 95 млн евро

Рандаль Коло-Муани перешел из «Айнтрахта» в «ПСЖ».

Франкфуртцы сообщили, что выручили рекордную для себя сумму – 95 млн евро. Решение о продаже форварда было принято единогласно как правлением, так и наблюдательным советом.

С парижанами игрок заключил пятилетний контракт. Коло-Муани будет играть под 23-м номером.

Француз стал лучшим бомбардиром «Айнтрахта» в прошлом сезоне, забив 15 голов в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/PSG_inside

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