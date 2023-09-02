«ПСЖ» купил Коло-Муани за рекордные для «Айнтрахта» 95 млн евро

Теги Айнтрахт Франкфурт ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция трансферы рекорды Рандаль Коло-Муани деньги Футбол

Рандаль Коло-Муани перешел из «Айнтрахта» в «ПСЖ».

Франкфуртцы сообщили, что выручили рекордную для себя сумму – 95 млн евро. Решение о продаже форварда было принято единогласно как правлением, так и наблюдательным советом.

С парижанами игрок заключил пятилетний контракт. Коло-Муани будет играть под 23-м номером.

Француз стал лучшим бомбардиром «Айнтрахта» в прошлом сезоне, забив 15 голов в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Фото: twitter.com/PSG_inside

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33 комментария

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Михо
Айнтрахт стоял на своем и мешок был вынужден раскошелиться. Иначе зачем такие клубы, если их не доить😃
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copti_san
Это просто жесть, 100 лямов за нападающего, проведшего один (!) крутой сезон в Бундеслиге (!!!). Да 222 ляма за Неймара сейчас кажутся вообще полностью адекватными деньгами. В общем, новый Йович подъехал
+9
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ten Hag
Жесть..😑
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Mykytka
Ответ #SharkTeam
А что это даст таким клубам как Айнтрахт кроме денег?
В смысле? Что за странный вопрос?

Деньги = трансферы (уже зимой), либо закрыть важные проблемы(если они есть), либо просто прибыль, либо все остальное.

Для чего еще продают футболистов? Расскажи, пожалуйста.
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Артур Артур
Этикетка походу без практики будет
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КЕТЧУПОЛИТАНО
Это ж тот тощий нап, который мимо вратаря пробить не в состоянии был? Жесть
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copti_san
Ответ #SharkTeam
Ни за что не будут бороться, зато блин денег заработали) Вот болелам отрада
На последних двоих заработали ровно ноль, но кэш с Коло-Муани, которому красная цена лямов 30-35, в принципе покрывает эти просчёты
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Имя Фамилия
Сума сойти зачем столько нападающих? Тем более что туры урезали.
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Chyngyz Orozaliev
Зачем Госалу Рамуша брали)?
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copti_san
Напоминаю, что Андре Силву, который пару лет назад в том же Айнтрахте провёл ещё мощнее сезон, Лейпциг купил за сумму в четыре раза меньшую. Как же раздули рынок, с ума сойти
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Elkorazon01
Развели арабский мешок 🤣
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Kahn01
Ответ Chyngyz Orozaliev
Зачем Госалу Рамуша брали)?
Для красоты. Это же клуб-показуха
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#SharkTeam
Ответ Ричард Чейз
Жесть, Айнтрахт чисто минус Коло-Муани, Линдстрем, Камада и Ндика за одно лето.
Ни за что не будут бороться, зато блин денег заработали) Вот болелам отрада
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Kahn01
Ответ copti_san
Это просто жесть, 100 лямов за нападающего, проведшего один (!) крутой сезон в Бундеслиге (!!!). Да 222 ляма за Неймара сейчас кажутся вообще полностью адекватными деньгами. В общем, новый Йович подъехал
Согласен. Это удивительно. Но так случилось, что топовых нападающих оказалось не так уж и много, и большинство топ-клубов цепляются за шанс обладать даже потенциальным околотопом. О времена, о нравы.
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Имя Фамилия
Ответ Kahn01
А вы всё ещё сомневаетесь в адекватности трансферной политики ПСЖ?
Это для ПСЖ странно столько напов заводить, а у баварпроекта всегда по 8-10 напов в обойме, чтобы душить количеством нищих соперников по бундесферме.
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Iamliam
Мощное ТО - пять 100млнных трансферов(если Салах перейдет то будет шесть!) и два 90млнных. А ведь еще совсем недавно сложно было себе такое представить)
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Ричард Чейз
Жесть, Айнтрахт чисто минус Коло-Муани, Линдстрем, Камада и Ндика за одно лето.
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#SharkTeam
Ответ Михо
Айнтрахт стоял на своем и мешок был вынужден раскошелиться. Иначе зачем такие клубы, если их не доить😃
А что это даст таким клубам как Айнтрахт кроме денег?
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modesto
Ответ Михо
Айнтрахт стоял на своем и мешок был вынужден раскошелиться. Иначе зачем такие клубы, если их не доить😃
Хорошо, что все довольны, особенно с какой-то стати примазывшиеся баварцы. На эмоциях ещё 12 сентября приедет в Германию продырявить немчуру.
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#SharkTeam
Ответ mr kovalsky
>клубы типа Айнтрахта купи продай ничего не выиграй >также Айнтрахт, который взял ЛЕ совсем недавно и выкинул барселону оттуда на спотифай камп ноу
Ну а дальше распродажа лидеров и снова надейся и жди, пока эти самые барселоны и, что актуальнее для айнтрахта, баварии, постоянно в топе.
Вот щас распродали. скорее всего мимо ЛЧ в ближайшие годы. Это успех?
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Kahn01
Ответ Имя Фамилия
Сума сойти зачем столько нападающих? Тем более что туры урезали.
А вы всё ещё сомневаетесь в адекватности трансферной политики ПСЖ?
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Имя Фамилия
Ответ OhneNamee
Так и шо, теперь в ПСЖ уволят сторожей, а детей газонокосильщиков продадут в рабство? Они же что-то такое писали Мбаппе про вариант "ты уйдешь бесплатно, а мы на эти 100 млн за твою продажу рассчитываем, только с них и проживём"
ПСЖ ушёл практически в ноль по итогам этого ТО если учесть полегчавшую ведомость зп.
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AXEL7
Развели мешок?
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kazinak
пока Перес лицом щелкает .........
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PSG Forever
Надеюсь он оправдает потраченые за него деньги
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