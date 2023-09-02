«ПСЖ» купил Коло-Муани за рекордные для «Айнтрахта» 95 млн евро
Рандаль Коло-Муани перешел из «Айнтрахта» в «ПСЖ».
Франкфуртцы сообщили, что выручили рекордную для себя сумму – 95 млн евро. Решение о продаже форварда было принято единогласно как правлением, так и наблюдательным советом.
С парижанами игрок заключил пятилетний контракт. Коло-Муани будет играть под 23-м номером.
Француз стал лучшим бомбардиром «Айнтрахта» в прошлом сезоне, забив 15 голов в Бундеслиге. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Фото: twitter.com/PSG_inside
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Деньги = трансферы (уже зимой), либо закрыть важные проблемы(если они есть), либо просто прибыль, либо все остальное.
Для чего еще продают футболистов? Расскажи, пожалуйста.
Вот щас распродали. скорее всего мимо ЛЧ в ближайшие годы. Это успех?