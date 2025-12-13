У «Барселоны» 7 побед подряд в Ла Лиге после 1:2 от «Реала». Дальше – игра с «Вильярреалом»
«Барселона» выиграла 7 матчей подряд в Ла Лиге.
«Барселона» продлила серию побед в Ла Лиге.
Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» со счетом 2:0 в 16-м туре чемпионата Испании.
Последнее поражение каталонцев в национальном первенстве было зафиксировано 26 октября – тогда они уступили «Реалу» (1:2). С тех пор «блауграна» провела 7 матчей в этом турнире и одержала 7 побед.
21 декабря «Барселона» встретится с «Вильярреалом».
«Барса» лидирует в таблице и на 7 очков опережает «Реал», у которого есть матч в запасе.
Что делать с Хаби Алонсо?29918 голосов
Увольнять сейчас
Не увольнять сейчас
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости