У «Барселоны» 7 побед подряд в Ла Лиге после 1:2 от «Реала». Дальше – игра с «Вильярреалом»

«Барселона» выиграла 7 матчей подряд в Ла Лиге.

«Барселона» продлила серию побед в Ла Лиге.

Сегодня команда Ханс-Дитера Флика обыграла «Осасуну» со счетом 2:0 в 16-м туре чемпионата Испании .

Последнее поражение каталонцев в национальном первенстве было зафиксировано 26 октября – тогда они уступили «Реалу» (1:2). С тех пор «блауграна» провела 7 матчей в этом турнире и одержала 7 побед.

21 декабря «Барселона » встретится с «Вильярреалом».

«Барса» лидирует в таблице и на 7 очков опережает «Реал», у которого есть матч в запасе.