Сафонов пропустил первый гол в сезоне – в 3-м матче. Вратарю «ПСЖ» забил Деменге из «Меца»

Матвей Сафонов пропустил первый гол в сезоне.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов пропустил первые в сезоне.

Парижская команда играет с «Мецем » на выезде в 16-м туре Лиги 1 (2:1). Хозяева отыграли один мяч на 42-й минуте – Жесси Деменге пробил из-за пределов штрафной площади.

Это третья игра российского голкипера в текущем сезоне. Ранее он сыграл на ноль в матчах против «Ренна» (5:0) и «Атлетика» (0:0).