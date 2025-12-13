Сафонов пропустил первый гол в сезоне – в 3-м матче. Вратарю «ПСЖ» забил Деменге из «Меца»
Матвей Сафонов пропустил первый гол в сезоне.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов пропустил первые в сезоне.
Парижская команда играет с «Мецем» на выезде в 16-м туре Лиги 1 (2:1). Хозяева отыграли один мяч на 42-й минуте – Жесси Деменге пробил из-за пределов штрафной площади.
Это третья игра российского голкипера в текущем сезоне. Ранее он сыграл на ноль в матчах против «Ренна» (5:0) и «Атлетика» (0:0).
