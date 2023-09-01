Блогер пришел на матч клуба Лионеля Месси с табличкой про Криштиану Роналду.

Американский блогер и инфлюэнсер Lofe, у которого 1,65 млн подписчиков в , решил посетить матч « » – « » (0:0).

Он пришел к стадиону DRV PNK в футболке сборной с номером 7 на спине и с табличкой «Роналду лучше» в руках.

На это выступление некоторые болельщики клуба, за который играет 36-летний аргентинец, реагировали словами «Нет, Месси лучше».

Отметим, что на стадион Lofe не пустили, ему отказали в пропуске в зону представителей прессы.

Фото: infobae.com

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