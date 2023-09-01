Американский блогер пришел на матч «Интер Майами» Месси в футболке Португалии с табличкой «Роналду лучше». На стадион его не пустили

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети YouTube Интер Майами ФК Нэшвилл Футбол

Блогер пришел на матч клуба Лионеля Месси с табличкой про Криштиану Роналду.

Американский блогер и инфлюэнсер Lofe, у которого 1,65 млн подписчиков в YouTube, решил посетить матч МЛС «Интер Майами» – «Нэшвилл» (0:0).

Он пришел к стадиону DRV PNK в футболке сборной Португалии с номером 7 на спине и с табличкой «Роналду лучше» в руках.

На это выступление некоторые болельщики клуба, за который играет 36-летний аргентинец, реагировали словами «Нет, Месси лучше».

Отметим, что на стадион Lofe не пустили, ему отказали в пропуске в зону представителей прессы.

Фото: infobae.com

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144 комментария

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Phantom1289
А ну то есть он билет не купил. Он на халяву еще к тому же хотел пройти, как блин "представитель прессы". Совсем уже кукухой поехали все эти блогеры и инфлюэнсеры. Представители прессы они оказывается.
+246
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Ришад Хайруллин
Хейтеры даже не читают новость почему его не впустили, хотел бесплатно пройти как пресса
+100
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Блуждающий странник
Сначала подумал, что бред какой-то. Потом прочитал ещё раз, то есть он без билета пришел с провокационным плакатом и удивился, что его не пустили?)
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Блуждающий странник
Ответ Phantom1289
А ну то есть он билет не купил. Он на халяву еще к тому же хотел пройти, как блин "представитель прессы". Совсем уже кукухой поехали все эти блогеры и инфлюэнсеры. Представители прессы они оказывается.
Если мужик снимает контент, то это блогер. Если это девка, которая за счет внешности привлекает аудиторию, то инфлюэнсер. Не путаем
+44
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+43
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Tun
Тут могла быть шутка про великого алонсо и прочих местных фанбоев, но 1.65кк подписоты отсекает даже Лукомского
+41
-5
+36
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Demyan Grachev
на турникеты стоял ригоберка
+32
-7
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Ришад Хайруллин
Ответ А. Мостовой
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пруфы киньте насчёт купленного?тогда 3 Лч раналду тоже купленные
+35
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+21
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genowayy
Человек не пожалел времени, чтобы пойти провоцировать другого человека на потеху незнакомцам за лайки. Жалкое зрелище.
+25
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Mario Lee
Ответ haymaker
я этого хмыря не оправдываю, но если разобраться, чем он не пресса? Никаких принципиальных отличий, а охват гораздо шире, чем у любой провинциальной газеты.
Прессе надо аккредитацию предварительную получать
Если на стадион захочет завалиться хоть самый популярный журналист без аккредитации, то его не пустят же - а с чего бы дожны смазливого мальчика?
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RWMen
Да он и не хотел попасть на стадион, он хотел хайпа и его получил) Цель достигнута, как говорится!
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Don_Krebs
Это как в форме сборной Украины с табличкой "Мудрик лучше Чалова" пытаться без билета пройти на матч ЦСКА - Зенит.
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Кулёс
Я думал там добрые люди...А они ему даже карету в дурку не вызвали...
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WhatZ
Ответ А. Мостовой
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Кто все? Один блогер, который решил хайпануть?
Да и вообще: А почему же тогда Роналду не купил ЧМ, если это так просто?
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Ришад Хайруллин
Ответ Оригинальный Ник
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даже отвечать на такой бред не хочется, получается 3 лч реала тоже покупные
+9
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Phantom1289
Ответ haymaker
я этого хмыря не оправдываю, но если разобраться, чем он не пресса? Никаких принципиальных отличий, а охват гораздо шире, чем у любой провинциальной газеты.
Вот в этом то и проблема огромная. Что понятия пресса и СМИ сейчас размыто и вымирающее понятие. Теперь любое недоразумение из ютуба и тиктока называет себя "представителем прессы". Что полностью оскорбляет настоящую журналистику и журналистов.
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Zed_patriot
Ответ Evgeniy Filipchuk
Кстати, посмотрите обзоры на матчи Интера Маями, судьи тащат жестко клуб, даже последний обзор, там пенальти за игру рукой не ставят и Месси оберегают как могут от нарушений
там офсайд был во первых, а во вторых ты фанатик верблюда и этим всё сказано👍
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Zed_patriot
Ответ Ришад Хайруллин
пруфы киньте насчёт купленного?тогда 3 Лч раналду тоже купленные
факт
+13
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Ришад Хайруллин
Ответ Hi Hi
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т.е по твоему пенальти не должны давать теперь?только раналду имеет право бить их?
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Phantom1289
Ответ Блуждающий странник
Если мужик снимает контент, то это блогер. Если это девка, которая за счет внешности привлекает аудиторию, то инфлюэнсер. Не путаем
Ну это не ко мне претензия)) Так в новости указано)
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Никита Смолов
Ригоберг на входе: Ты не проедешь!
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0
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Zed_patriot
Комментарий удален модератором
думаю да((( возможно верблюжад тоже бьет
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Raindrop Drop Top
Надеюсь его еще обасцали 🤣
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Andrey Ashhabadskiy
Ответ Великий Алонсо
Правда глаза режет 😂😂😂
так правды то нет
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Алексей Ненахов
Провокация , а так что он хотел без билета попасть ,правильно развернули его
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Zed_patriot
Ответ Эрнандес Эрнандес
Теперь понимаете, почему Месси оказался не в Барсе, а в медиалиге? Его ведь даже в «родной» клуб не вернули… более того еще бесплатно отдали двух симулянтов из Барсы, что гному было легко адаптироваться 😁
теперь понимаю почему позорника с 0+0 не взяли в Баварию и Сити😁
+7
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