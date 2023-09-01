Американский блогер пришел на матч «Интер Майами» Месси в футболке Португалии с табличкой «Роналду лучше». На стадион его не пустили
Блогер пришел на матч клуба Лионеля Месси с табличкой про Криштиану Роналду.
Американский блогер и инфлюэнсер Lofe, у которого 1,65 млн подписчиков в YouTube, решил посетить матч МЛС «Интер Майами» – «Нэшвилл» (0:0).
Он пришел к стадиону DRV PNK в футболке сборной Португалии с номером 7 на спине и с табличкой «Роналду лучше» в руках.
На это выступление некоторые болельщики клуба, за который играет 36-летний аргентинец, реагировали словами «Нет, Месси лучше».
Отметим, что на стадион Lofe не пустили, ему отказали в пропуске в зону представителей прессы.
Фото: infobae.com
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Если на стадион захочет завалиться хоть самый популярный журналист без аккредитации, то его не пустят же - а с чего бы дожны смазливого мальчика?
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