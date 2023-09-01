Россия сыграет два матча c олимпийской сборной Египта – 7 и 11 сентября в Суэце. Начало – в 19:00

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) олимпийская сборная Египта Футбол

Подтверждены товарищеские матчи сборной России против олимпийской сборной Египта.

Оба матча пройдут в городе Суэц 7 и 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Тренировочный сбор национальной команды России, на который вызваны 49 футболистов, начнется 4 сентября.

На 12 сентября запланирован товарищеский матч со сборной Катара.

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30 комментариев

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Ебздрогыч
Если у Египта не наберется игроков на 2 матча, то кого-то из 49 наших можно египтянам одолжить
+61
-3
+58
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Zed_patriot
геополитическая победа
+25
-11
+14
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tony
u23 против u23 - хорошее решение.
+12
-1
+11
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the80dream
Ответ Ростовский
Не Россия, а Россия U-23. Основная сборная с основной Катара сыграет.
главное набросить, это спортс
+10
-4
+6
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Ростовский
Не Россия, а Россия U-23.
Основная сборная с основной Катара сыграет.
+12
-7
+5
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Михаил1970
Следующие 3 игры ждем с женской молодежной сборной КНДР по настольному теннису
+7
-4
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Overkiller
Ответ Zed_patriot
геополитическая победа
Афрогойда
+11
-8
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Вечно в бане
Ответ Ростовский
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У комментария два плюса. Из этого есть два вывода:

1. Путин сидит на спортсе.
2. Кто-то еще в мире, считает футбольный турнир на Олимпиаде, чем-то важным.

Хотя бы написал, что Египет играл в финале молодежного Кубка Африки. Смысл ровно тот же, но хоть звучит нормально.
+6
-3
+3
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DeltaForce
Ох этот дивный многополярный мир:)
+8
-6
+2
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Фут.Боль
А вызвал бы Карпин ещё 150 человек в сборную,сложил их как мостик и мог бы Суэцкий канал пешком перейти при желании.
+4
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Мистер Уайт
А ещё можно было Россию25 Ротенберга позвать и сыграть турнир.
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Водяра
Ответ Ебздрогыч
Если у Египта не наберется игроков на 2 матча, то кого-то из 49 наших можно египтянам одолжить
Карпин: «наши игроки к Египту не поедут, епт.»
+3
-1
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Gleb
Ответ Ростовский
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А сборная России куда пробилась?
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Такие дела
Ответ St.7
Как интересно,всей страной будем смотреть
Весь мир у телевизоров будет
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HRYNDEL
Ответ Ростовский
Не Россия, а Россия U-23. Основная сборная с основной Катара сыграет.
Ростовский привет! А у тебя в тракторе есть магнитола?
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Mixos Demid
Ответ Ебздрогыч
Если у Египта не наберется игроков на 2 матча, то кого-то из 49 наших можно египтянам одолжить
Можно и насовсем кое кого.
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Rumov
Дальше куда? Женская сборная Эритреи?..
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Ранальду с пивком
ГОЙДА!
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HRYNDEL
Следующий матч со сборной Аргобесовки будет!!!
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Барберис
Плевок в сторону Олимпийского движения.

-Алло, Египет, вы что делаете?
-Мы в Египте думаем спорт вне политики.
-Вы в Египте сума посходили?
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