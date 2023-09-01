Россия сыграет два матча c олимпийской сборной Египта – 7 и 11 сентября в Суэце. Начало – в 19:00

Подтверждены товарищеские матчи сборной России против олимпийской сборной Египта.

Оба матча пройдут в городе Суэц 7 и 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.

Тренировочный сбор национальной команды России, на который вызваны 49 футболистов, начнется 4 сентября.

На 12 сентября запланирован товарищеский матч со сборной Катара.

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