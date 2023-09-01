Россия сыграет два матча c олимпийской сборной Египта – 7 и 11 сентября в Суэце. Начало – в 19:00
Подтверждены товарищеские матчи сборной России против олимпийской сборной Египта.
Оба матча пройдут в городе Суэц 7 и 11 сентября. Начало – в 19:00 по московскому времени.
Тренировочный сбор национальной команды России, на который вызваны 49 футболистов, начнется 4 сентября.
На 12 сентября запланирован товарищеский матч со сборной Катара.
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Основная сборная с основной Катара сыграет.
1. Путин сидит на спортсе.
2. Кто-то еще в мире, считает футбольный турнир на Олимпиаде, чем-то важным.
Хотя бы написал, что Египет играл в финале молодежного Кубка Африки. Смысл ровно тот же, но хоть звучит нормально.
-Алло, Египет, вы что делаете?
-Мы в Египте думаем спорт вне политики.
-Вы в Египте сума посходили?