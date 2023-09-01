Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия играет с Италией, США сразятся с Черногорией и другие матчи
В пятницу, 1 сентября, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартовал второй раунд чемпионата мира по баскетболу-2023.
Сербия играет с Италией, США сразятся с Черногорией. Словения сыграет с Австралией, Литва – с Грецией.
Чемпионат мира
Филиппины, Япония, Индонезия
Второй раунд
Группа I
- Дата проведения
- 1 сентября, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
- Дата проведения
- 1 сентября, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Положение команд: Сербия – 3-0, Доминиканская Республика – 3-0, Италия – 2-1, Пуэрто-Рико – 2-1.
Группа J
- Дата проведения
- 1 сентября, 11.40, «Mall of Asia Arena»
- Дата проведения
- 1 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Положение команд: США – 3-0, Литва – 3-0, Черногория – 2-1, Греция – 2-1.
Группа K
- Дата проведения
- 1 сентября, 11.30, «Okinawa Arena»
- Дата проведения
- 1 сентября, 15.10, «Okinawa Arena»
Положение команд: Словения – 3-0, Германия – 3-0, Австралия – 2-1, Грузия – 2-1.
Группа L
- Дата проведения
- 1 сентября, 12.45, «Indonesia Arena»
- Дата проведения
- 1 сентября, 16.30, «Indonesia Arena»
Положение команд: Канада – 3-0, Испания – 3-0, Бразилия – 2-1, Латвия – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Но и Пешич должен был понимать, что когда у твоего главного снайпера бросок из-за дуги не идет от слова совсем, то нужно менять тактику и просить играть в другом стиле.
С такой игрой и таким провалом, когда вы вели +16 и за несколько минут спустили все преимущество, а потом и вовсе стали догоняющими, то с Доминиканой могут быть серьезные проблемы.
Первый пропустил рывок от Итальянцев и ничего не сделал для реагирования на это. Еще и Богдановичу давал столько возможности бросать кирпичи дальше и дальше.
А второй со своими 1 из 13 из-за дуги просто уничтожил надежды Сербов.