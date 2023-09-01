Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия играет с Италией, США сразятся с Черногорией и другие матчи

В пятницу, 1 сентября, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартовал второй раунд чемпионата мира по баскетболу-2023.

Сербия играет с Италией, США сразятся с Черногорией. Словения сыграет с Австралией, Литва – с Грецией.

мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Второй раунд

Группа I

Положение команд: Сербия – 3-0, Доминиканская Республика – 3-0, Италия – 2-1, Пуэрто-Рико – 2-1.

Группа J

Литва – Греция Дата проведения 1 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena» Онлайн матча

Положение команд: США – 3-0, Литва – 3-0, Черногория – 2-1, Греция – 2-1.

Группа K

Положение команд: Словения – 3-0, Германия – 3-0, Австралия – 2-1, Грузия – 2-1.

Группа L

Положение команд: Канада – 3-0, Испания – 3-0, Бразилия – 2-1, Латвия – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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