Чемпионат мира по баскетболу-2023. Сербия играет с Италией, США сразятся с Черногорией и другие матчи

Теги результаты сборная Испании сборная Греции сборная Италии сборная Литвы сборная Германии сборная США сборная Бразилии сборная Пуэрто-Рико сборная Австралии сборная Сербии сборная Словении сборная Латвии сборная Черногории сборная Грузии сборная Канады сборная Доминиканской республики Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

В пятницу, 1 сентября, на Филиппинах, в Японии и Индонезии стартовал второй раунд чемпионата мира по баскетболу-2023.

Сербия играет с Италией, США сразятся с Черногорией. Словения сыграет с Австралией, Литва – с Грецией.

Чемпионат мира

Филиппины, Япония, Индонезия

Второй раунд

Группа I

Сербия – Италия 76:78 (19:23, 23:17, 20:19, 14:19)
Дата проведения
1 сентября, 11.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Доминикана – Пуэрто-Рико
Дата проведения
1 сентября, 15.00, «Smart Araneta Coliseum»
Онлайн матча

Положение команд: Сербия – 3-0, Доминиканская Республика – 3-0, Италия – 2-1, Пуэрто-Рико – 2-1.

Группа J

США – Черногория 75:68 (4 четверть)
Дата проведения
1 сентября, 11.40, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Литва – Греция
Дата проведения
1 сентября, 15.40, «Mall of Asia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: США – 3-0, Литва – 3-0, Черногория – 2-1, Греция – 2-1.

Группа K

Германия – Грузия 91:68 (4 четверть)
Дата проведения
1 сентября, 11.30, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Словения – Австралия
Дата проведения
1 сентября, 15.10, «Okinawa Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Словения – 3-0, Германия – 3-0, Австралия – 2-1, Грузия – 2-1.

Группа L

Испания – Латвия 18:20 (2 четверть)
Дата проведения
1 сентября, 12.45, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Канада – Бразилия
Дата проведения
1 сентября, 16.30, «Indonesia Arena»
Онлайн матча

Положение команд: Канада – 3-0, Испания – 3-0, Бразилия – 2-1, Латвия – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей –  московское.

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38 комментариев

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Kemlo
Вот,уже начинается конкурентный баскетбол,много отличных матчей,ну а противостояние 2-х метровых разыгрывающих-творцов Дончича и Гидди обязательно к просмотру!
+6
0
+6
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Ametis
Ух, что за матчи, хоть разорвись на все
+6
0
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Влад Кабалов
Сегодня могут определиться все четвертьфиналисты, если команды с разницей 3-0, победят тех, у кого разница 2-1. Тогда последний тур станет формальностью. Здесь организаторам стоило бы свести победителей групп между собой в начале, чтобы интригу сохранить,но, все равно, ждем борьбы и красивого баскетбола!
+5
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+5
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Starkom
Датоме вроде собрался завершать карьеру после ЧМ. А он ещё живее всех живых
+3
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Сергей
Ну неужели невозможно развести 8 матчей на 2 дня? Хочется все посмотреть, в каждом ожидается борьба, а придётся четыре матча переключаясь смотреть. Дичь какая-то... Вообще о болельщиках не дуиают, а самим -то хоть интересно?
+2
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Sonder
Ответ M D
У себя на краске америкосов опускают пока знатно, и где у нас мистер замок?
отфолился и присел
+2
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Кирилл
Богданович сегодня со своими кирпичами решил играть за Италию.
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Сергей Поляков
Черногория и США шикарный матч выдают.На большой перерыв Черногорцы лидерами ушли.
+2
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Кливленд-2022
Ответ Сергей Поляков
Черногория и США шикарный матч выдают.На большой перерыв Черногорцы лидерами ушли.
Угу, особенно США ))
+1
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banderos
Ответ vodnik.arh
где можно посмотреть?
aanba
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zastup
Фонтекио и датоме возвращают Италию в игру !
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M D
У себя на краске америкосов опускают пока знатно, и где у нас мистер замок?
+1
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Sonder
амеры отдали первую четверть за турнир. стрик из 13 был
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Sonder
славкович просто в тело играет, хоккеист чели
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zastup
Вперёд Италия я с тобой
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M D
Формат турнира моё почтение конечно. Столько игр в одно время, голова кругом.
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Sergejs K
Ответ ДоминаторТенниса
Словения сегодня может отправить Австралию домой.
Домой никто не едет. Все будут играть за места, в том числе за 9-16-е.
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vodnik.arh
где можно посмотреть?
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Sergi Barjuan
Германия и Автралия снова в одной группе что ли?
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Кирилл
Ответ Константин Ловков
Что-то мне подсказывает, что Богданович не сам просто продолжал бросать, а ему Пешич как раз и говорил это делать (и поздно убрал, когда понял что ошибся), бывает, это главный снайпер, такое случается В целом для сербов ничего страшного не случилось, нужно побеждать Доминикану, а дальше просто все равно уже не будет с какого места не выходи
Я понимаю, что Богданович главный снайпер у сербов.
Но и Пешич должен был понимать, что когда у твоего главного снайпера бросок из-за дуги не идет от слова совсем, то нужно менять тактику и просить играть в другом стиле.

С такой игрой и таким провалом, когда вы вели +16 и за несколько минут спустили все преимущество, а потом и вовсе стали догоняющими, то с Доминиканой могут быть серьезные проблемы.
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ДоминаторТенниса
Концовка в стиле Филиппин, наитупейшая.
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Константин Ловков
Ух, ну хоть под фол пошли бы, чем такого дурака бросать
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Кирилл
Пешич и Богданович вдвоем проиграли матч для Сербии.

Первый пропустил рывок от Итальянцев и ничего не сделал для реагирования на это. Еще и Богдановичу давал столько возможности бросать кирпичи дальше и дальше.
А второй со своими 1 из 13 из-за дуги просто уничтожил надежды Сербов.
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Sonder
лосяру с портисом в одной пятерке держать кнш решение сомнительное
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Кливленд-2022
Примечательно, что при такой близкой игре у Черногории 20-30 фолов.
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