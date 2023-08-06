Гвардиола о будущем: «Хочу защитить с «Ман Сити» трофеи. Если устану, в конце сезона все обсудим»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола не исключает, что останется в «Манчестер Сити» после 2025 года.

«Я подписал контракт еще на два года [в ноябре 2022-го], потому что мне здесь комфортно, и требл или его отсутствие ничего бы не изменили.

Я счастлив, люди счастливы, руководство тоже, потому что в конечном счете именно оно решает, кто будет управлять командой. Если они довольны, то и я доволен.

Я хочу защитить наши трофеи. Возможно, в конце сезона, если я устану, мы с клубом все обсудим. А может, мы продлим контракт», – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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11 комментариев

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Вся АПЛ ждёт-не дождётся новости об уходе великого Гвардиолы, чтобы наконец вздохнуть спокойно. Пеп превратил лигу в свою песочницу и сам решает, когда собрать игрушки и уйти.
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Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
ты в своем мире живешь вымышленном)
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Ответ Михо
Комментарий удален пользователем
А кто же его называет физруком?)
Правда есть люди, которые до сих пор считают, что он физрук?
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Походу снова на покой собрался. Так на год-два.
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Всем надоела эта безальтернативность, езжай уже в настоящую топ-лигу, к саудитам.
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Арсенал набирающий потихоньку с Артетой, единственная оппозиция Пепу. Если и в этом сезоне МС станет чемпионом, то Артете надо просто дождаться ухода Пепа) гениальный тренер конечно лысый
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очень хочется посмотреть на Пепа с условным Миланом. Итальянская лига очень интересная щас
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