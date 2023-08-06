Гвардиола о будущем: «Хочу защитить с «Ман Сити» трофеи. Если устану, в конце сезона все обсудим»

Пеп Гвардиола не исключает, что останется в «Манчестер Сити» после 2025 года.

«Я подписал контракт еще на два года [в ноябре 2022-го], потому что мне здесь комфортно, и требл или его отсутствие ничего бы не изменили.

Я счастлив, люди счастливы, руководство тоже, потому что в конечном счете именно оно решает, кто будет управлять командой. Если они довольны, то и я доволен.

Я хочу защитить наши трофеи. Возможно, в конце сезона, если я устану, мы с клубом все обсудим. А может, мы продлим контракт», – заявил главный тренер « ».

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