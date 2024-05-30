Мендилибар о двух еврокубках за два года: «Серьезное достижение. Потребовалось много времени, чтобы успех пришел»

Теги Севилья Лига Европы УЕФА Олимпиакос Хосе Луис Мендилибар Лига конференций УЕФА Футбол

Хосе Луис Мендилибар поделился ощущениями от двух побед в еврокубках кряду.

В этом сезоне он выиграл с «Олимпиакосом» Лигу конференций, в прошлом – Лигу Европы с «Севильей».

«Потребовалось много времени, чтобы успех пришел. До сих пор приходилось бороться за другие вещи, и это удавалось с тем или иным успехом. Но это серьезное достижение. Я такое приветствую.

Я буду вспоминать об этом через несколько лет. Не сейчас. Я буду думать об этом и схвачусь за голову», – сказал главный тренер «Олимпиакоса».

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2 комментария
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Может, рождение нового Эмери?
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Осталось выиграть ЛЧ и можно гонять Моуринью)))
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