Мендилибар о двух еврокубках за два года: «Серьезное достижение. Потребовалось много времени, чтобы успех пришел»
Хосе Луис Мендилибар поделился ощущениями от двух побед в еврокубках кряду.
В этом сезоне он выиграл с «Олимпиакосом» Лигу конференций, в прошлом – Лигу Европы с «Севильей».
«Потребовалось много времени, чтобы успех пришел. До сих пор приходилось бороться за другие вещи, и это удавалось с тем или иным успехом. Но это серьезное достижение. Я такое приветствую.
Я буду вспоминать об этом через несколько лет. Не сейчас. Я буду думать об этом и схвачусь за голову», – сказал главный тренер «Олимпиакоса».