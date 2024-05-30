Мендилибар о двух еврокубках за два года: «Серьезное достижение. Потребовалось много времени, чтобы успех пришел»

Хосе Луис Мендилибар поделился ощущениями от двух побед в еврокубках кряду.

В этом сезоне он выиграл с « » Лигу конференций, в прошлом – с «Севильей».

«Потребовалось много времени, чтобы успех пришел. До сих пор приходилось бороться за другие вещи, и это удавалось с тем или иным успехом. Но это серьезное достижение. Я такое приветствую.

Я буду вспоминать об этом через несколько лет. Не сейчас. Я буду думать об этом и схвачусь за голову», – сказал главный тренер «Олимпиакоса».