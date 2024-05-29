Тони советует «Милану» подписать Родриго и Хулиана Альвареса, если они захотят уйти: «Лучше перейти к «россонери», чем сидеть на скамейке. Посмотрите, что там сделали с Пулишичем»

Теги Милан Лука Тони Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Кристиан Пулишич Родриго Хулиан Альварес Футбол

Лука Тони рекомендует «Милану» подписать игроков «Манчестер Сити» и «Реала».

«Если Хулиан Альварес больше не захочет сидеть на скамейке... Он состоявшийся футболист, привыкший побеждать.

Я бы подписывал игроков, не получающих достаточного объема игровой практики в топ-клубах. Посмотрите, что «Милан» сделал с Пулишичем.

И это приходит мне в голову, когда я думаю про Родриго. Я бы мгновенно его подписал, если бы он решил покинуть «Реал». После перехода Мбаппе на флангах будет конкуренция, так что лучше уж быть протагонистом в «Милане».

Я бы лучше перешел в такой топ-клуб, как «Милан», чем сидел на скамейке в другой команде», – сказал экс-форвард сборной Италии в интервью Tuttosport.

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10 комментариев
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Можно еще Винисиуса с Холандом посоветовать
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Милан не потянул скромные запросы по Браиму,какой там Родриго?Но бразилец на своём родном левом фланге тащил бы в два раза лучше Леау
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Милан себе может позволить только их футболки купить 😁
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а еще можно подписать Мбаппе, т.к. он фанат Милана
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Пуля просто занимался в США по своей программе и наконец-то здоров, а зажигал он еще в Дортмунде. Больше бы таких игроков, как он, универсальных и качественных профессионалов
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Где Родриго в запасе то сидит? Он три сезона к ряду в 34 турах из 38 возможных сыграл
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Это говорит только о том, что лавочники из клубов АПЛ с легкостью становятся ведущими игроками в топ клубах Серии А.
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Ну ты поставил в один ряд Родриго с Альваресом и какого-то Поллюцишича, блин.
Первые двое чемпионы, второй середняк из захолустного чемпионата
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Ответ Amalfitano
Это говорит только о том, что лавочники из клубов АПЛ с легкостью становятся ведущими игроками в топ клубах Серии А.
Это говорит о том, что АПЛ просто скупает всё подряд, а толку ноль.
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Ответ lyosha1786
Это говорит о том, что АПЛ просто скупает всё подряд, а толку ноль.
Ну и об этом тоже. Когда Юве конкурирует за игрока с Вест Хэмом и игрок выбирает англичан это о чём то да говорит. Хотя бы о том, что у аглицкого середняка денег больше чем у итальянского топа.
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