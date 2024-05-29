Тони советует «Милану» подписать Родриго и Хулиана Альвареса, если они захотят уйти: «Лучше перейти к «россонери», чем сидеть на скамейке. Посмотрите, что там сделали с Пулишичем»
Лука Тони рекомендует «Милану» подписать игроков «Манчестер Сити» и «Реала».
«Если Хулиан Альварес больше не захочет сидеть на скамейке... Он состоявшийся футболист, привыкший побеждать.
Я бы подписывал игроков, не получающих достаточного объема игровой практики в топ-клубах. Посмотрите, что «Милан» сделал с Пулишичем.
И это приходит мне в голову, когда я думаю про Родриго. Я бы мгновенно его подписал, если бы он решил покинуть «Реал». После перехода Мбаппе на флангах будет конкуренция, так что лучше уж быть протагонистом в «Милане».
Я бы лучше перешел в такой топ-клуб, как «Милан», чем сидел на скамейке в другой команде», – сказал экс-форвард сборной Италии в интервью Tuttosport.
Первые двое чемпионы, второй середняк из захолустного чемпионата