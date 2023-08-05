Йошко Гвардиол: «Ман Сити» – лучшая команда в мире, требл обо всем говорит. Гвардиола – лучший тренер в футболе»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Йошко Гвардиол Футбол

Йошко Гвардиол высоко отозвался о «Манчестер Сити» и тренере Пепе Гвардиоле.

«Я всегда мечтал когда-нибудь поиграть в Англии. Перейти в «Манчестер Сити» после такого сезона – настоящая честь для меня. 

Каждый, кто видел игру «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, знает, что это лучшая команда в мире. Требл обо всем говорит. Переход в «Ман Сити» – нечто особенное для меня и семьи.

Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в футболе моя игра будет прогрессировать», – сказал защитник.

Йошко Гвардиол – это почти полный тезка Хосепа Гвардиолы. Откуда у него такая фамилия?

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23 комментария

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Велкам! Желаю стать как Компани!
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Правду говорит, когда тем временем другой середняк из манчестера влетает всем подряд по 0-7 при тратах в 500 миллионов 🤭
+9
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Ответ morozilnik
Велкам! Желаю стать как Компани!
"Ноу, Винни, ноооу"🥲
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Верно подметил)
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О)) щас придет чел с ником burel и будет эякулировать на эти слова о требле 😂
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Ответ Николай Иванов
Правду говорит, когда тем временем другой середняк из манчестера влетает всем подряд по 0-7 при тратах в 500 миллионов 🤭
Иванов радостно сидит и радуется разрушению футбола из-за мешка с 116 разрушений.

Но, зато предмет его хейта влетает 0-7.
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Завтра Сити выиграет Суперкубок Англии и тогда у них будет покер за сезон, никто в Англии еще никогда не делал покер за сезон или за 6 месяцев ☝️
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А предыдущий его тренер был отвратительным? Или может посредственностью? Такой тупой комментарий, но с другой стороны это же футболист, что с него взять? Две извилины и те прямые
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Что-то вдруг вспомнил, как года три назад Гвардиол играл ещё в составе загребского Динамо против ЦСКА в ЛЕ. Уже тогда мощно выделялся, помню. И вот совсем немного времени прошло - и уже в Ман Сити.
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Вот что значит грамотная работа руководства Сити, никогда не было провальных трансферов, да, были неудачные (без этого в жизни) никак.
Но провальных не было, на фоне стабильных результатов МС вообще эталон последних 5 лет.
У двух супер-клубов Реала и Барсы были провальные, не говорю про ПСЖ с бездарной селекцией последние пару лет, которая не знает с чего начать перестраивать команду- Сити конечно грамотно делают своё дело
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Ответ Николай Иванов
Завтра Сити выиграет Суперкубок Англии и тогда у них будет покер за сезон, никто в Англии еще никогда не делал покер за сезон или за 6 месяцев ☝️
Нет такого понятия «покер за сезон», Суперкубок страны это чухня полная, всем плевать )
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Ответ Николай Иванов
Правду говорит, когда тем временем другой середняк из манчестера влетает всем подряд по 0-7 при тратах в 500 миллионов 🤭
Главное, что этот середняк из Манчестера недавно унизил Мелану в ЛЕ))
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