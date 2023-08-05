Йошко Гвардиол: «Ман Сити» – лучшая команда в мире, требл обо всем говорит. Гвардиола – лучший тренер в футболе»
Йошко Гвардиол высоко отозвался о «Манчестер Сити» и тренере Пепе Гвардиоле.
«Я всегда мечтал когда-нибудь поиграть в Англии. Перейти в «Манчестер Сити» после такого сезона – настоящая честь для меня.
Каждый, кто видел игру «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, знает, что это лучшая команда в мире. Требл обо всем говорит. Переход в «Ман Сити» – нечто особенное для меня и семьи.
Возможность поработать с Пепом Гвардиолой тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в футболе моя игра будет прогрессировать», – сказал защитник.
Йошко Гвардиол – это почти полный тезка Хосепа Гвардиолы. Откуда у него такая фамилия?
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Но, зато предмет его хейта влетает 0-7.
Но провальных не было, на фоне стабильных результатов МС вообще эталон последних 5 лет.
У двух супер-клубов Реала и Барсы были провальные, не говорю про ПСЖ с бездарной селекцией последние пару лет, которая не знает с чего начать перестраивать команду- Сити конечно грамотно делают своё дело