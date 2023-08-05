Йошко Гвардиол: «Ман Сити» – лучшая команда в мире, требл обо всем говорит. Гвардиола – лучший тренер в футболе»

Йошко Гвардиол высоко отозвался о «Манчестер Сити» и тренере Пепе Гвардиоле.

«Я всегда мечтал когда-нибудь поиграть в Англии. Перейти в «Манчестер Сити» после такого сезона – настоящая честь для меня.

Каждый, кто видел игру «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, знает, что это лучшая команда в мире. Требл обо всем говорит. Переход в « » – нечто особенное для меня и семьи.

Возможность поработать с тоже потрясающая. Я знаю, что еще не достиг совершенства. И уверен, что под руководством лучшего тренера в футболе моя игра будет прогрессировать», – сказал защитник.

Йошко Гвардиол – это почти полный тезка Хосепа Гвардиолы. Откуда у него такая фамилия?

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