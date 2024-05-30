«Фиорентина» проиграла два финала Лиги конференций подряд – «Вест Хэму» и «Олимпиакосу»

Теги Фиорентина Винченцо Итальяно Вест Хэм премьер-лига Англия серия А Италия Олимпиакос высшая лига Греция Лига конференций УЕФА Футбол

«Фиорентина» не смогла выиграть Лигу конференций, дважды выйдя в финал.

В этом году команда Винченцо Итальяно уступила «Олимпиакосу» в финале – 0:1. В решающем матче прошлого розыгрыша она потерпела поражение от «Вест Хэма» – 1:2.

В следующем сезоне «Фиорентина» вновь примет участие в ЛК. В чемпионате Италии она финишировала на 8-м месте.

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12 комментариев
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Это еще ничего страшного, вот 7 проигранных финалов ЛЧ у Ювентуса это уже печалька 🥴
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Неверентина
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Может в финале надо всё-таки смелее играть, нет?
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С одной стороны, туда для начала нужно попасть.
И Фиорентина дошла до финала дважды.
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Ответ <Inter>
Евролузеры. Так бездарно слить в концовке оба финала
Конечно.
Вот Астон Вилла красавцы, они до финала не дошли.
+2
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+1
Ответ <Inter>
Евролузеры. Так бездарно слить в концовке оба финала
А что на счет Интера ?
То Лукаку бездарно свои моменты исчерпал, то Тюрам и все.
+2
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Фиорентина попла в один ряд с Юве и Валенсией, но те по два финала подряд в ЛЧ проигрывали.
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Итальяно очень сильно мудрит порой в плане стиля игры
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Италяно перед матчем надо было пойти к Деду Гасперини.
Фиалки были сильнее по набору игроков, но ноги дрожали у многих. Нико Гонсалес ни одну обводку не сделал, ноги не послушались. Это все из напряжения.
Италяно также не справился с заменами.
Не думаю что Белотти снял из за травмы. Нзола вообще ни о чем. Ошибка была. Белтрана надо было вместо Нико Гонсалеса раньше выпустить. И не видели мы короткие пасы, все время длинные забросы... как будто козыры свои сами же мариновали. А греки терпели и победили.
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Багажа Кокорина фиалкам не хватило...
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Ответ Balt
Может в финале надо всё-таки смелее играть, нет?
Конечно. Если твой стиль всегда был смелый и атакуюший футбол, ты почти сам себе приговор внесешь, если поменяешь на что то очень осторожного.
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