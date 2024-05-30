«Фиорентина» проиграла два финала Лиги конференций подряд – «Вест Хэму» и «Олимпиакосу»

«Фиорентина» не смогла выиграть Лигу конференций, дважды выйдя в финал.

В этом году команда уступила « » в финале – 0:1. В решающем матче прошлого розыгрыша она потерпела поражение от « » – 1:2.

В следующем сезоне « » вновь примет участие в ЛК. В чемпионате Италии она финишировала на 8-м месте.