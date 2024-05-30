«Фиорентина» проиграла два финала Лиги конференций подряд – «Вест Хэму» и «Олимпиакосу»
«Фиорентина» не смогла выиграть Лигу конференций, дважды выйдя в финал.
В этом году команда Винченцо Итальяно уступила «Олимпиакосу» в финале – 0:1. В решающем матче прошлого розыгрыша она потерпела поражение от «Вест Хэма» – 1:2.
В следующем сезоне «Фиорентина» вновь примет участие в ЛК. В чемпионате Италии она финишировала на 8-м месте.
И Фиорентина дошла до финала дважды.
Вот Астон Вилла красавцы, они до финала не дошли.
То Лукаку бездарно свои моменты исчерпал, то Тюрам и все.
Фиалки были сильнее по набору игроков, но ноги дрожали у многих. Нико Гонсалес ни одну обводку не сделал, ноги не послушались. Это все из напряжения.
Италяно также не справился с заменами.
Не думаю что Белотти снял из за травмы. Нзола вообще ни о чем. Ошибка была. Белтрана надо было вместо Нико Гонсалеса раньше выпустить. И не видели мы короткие пасы, все время длинные забросы... как будто козыры свои сами же мариновали. А греки терпели и победили.