Тренер «Пари НН» Илич про 1:2 от «Арсенала»: «Недопустимо пропускать с углового, если хотим остаться в РПЛ. У нас только один путь – выиграть в Туле»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Саша Илич Пари НН Матч ТВ Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Саша Илич прокомментировал поражение «Пари НН» от тульского «Арсенала».

В первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ нижегородцы уступили дома со счетом 1:2. Ответная игра в Туле пройдет в субботу.

– В чем причина поражения?

– У нас высокая команда. Недопустимо пропускать с углового, но так случилось. Такие матчи бывают. Вот сегодня такое и произошло.

– А как такое случилось?

– Так произошло. Что нам делать? Нельзя отмотать время назад. Если мы хотим сохранить прописку в РПЛ, не можем пропускать так просто.

– Что нужно сделать в Туле, чтобы сохранить место в РПЛ?

– Выиграть. У нас только один путь – выиграть, – сказал главный тренер «Пари НН».

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2 комментария
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При такой яме, в которую в конце сезона попал НН с Юраном ставить иностранного специалиста на такие важные игры это проваленное решение, что он может сделать с дизморальными игроками без предсезона, даже назначение Мусаева не выглядело так опрометчиво, как назначение Илича, печально, НН строит хорошую систему с юношеского возраста, перспективный проект, но видимо руководство в команде совсем шальное.
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