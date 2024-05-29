Тренер «Пари НН» Илич про 1:2 от «Арсенала»: «Недопустимо пропускать с углового, если хотим остаться в РПЛ. У нас только один путь – выиграть в Туле»
Саша Илич прокомментировал поражение «Пари НН» от тульского «Арсенала».
В первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ нижегородцы уступили дома со счетом 1:2. Ответная игра в Туле пройдет в субботу.
– В чем причина поражения?
– У нас высокая команда. Недопустимо пропускать с углового, но так случилось. Такие матчи бывают. Вот сегодня такое и произошло.
– А как такое случилось?
– Так произошло. Что нам делать? Нельзя отмотать время назад. Если мы хотим сохранить прописку в РПЛ, не можем пропускать так просто.
– Что нужно сделать в Туле, чтобы сохранить место в РПЛ?
– Выиграть. У нас только один путь – выиграть, – сказал главный тренер «Пари НН».