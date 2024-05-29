Тренер «Пари НН» Илич про 1:2 от «Арсенала»: «Недопустимо пропускать с углового, если хотим остаться в РПЛ. У нас только один путь – выиграть в Туле»

Саша Илич прокомментировал поражение «Пари НН» от тульского «Арсенала».

В первом стыковом матче за право играть в Мир нижегородцы уступили дома со счетом 1:2. Ответная игра в пройдет в субботу.

– В чем причина поражения?

– У нас высокая команда. Недопустимо пропускать с углового, но так случилось. Такие матчи бывают. Вот сегодня такое и произошло.

– А как такое случилось?

– Так произошло. Что нам делать? Нельзя отмотать время назад. Если мы хотим сохранить прописку в РПЛ, не можем пропускать так просто.

– Что нужно сделать в Туле, чтобы сохранить место в РПЛ?

– Выиграть. У нас только один путь – выиграть, – сказал главный тренер « ».