Мбаппе о будущем: «Хочу вписать свое имя в историю футбола, улучшить свою игру, стать совершенным футболистом, дарить людям эмоции»

Теги ПСЖ Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал о своих целях в футболе.

«Мне есть что дать футболу. Я сделал много всего, но я еще молод и хочу сделать больше… Хочу вписать свое имя в историю футбола.

Я просто смотрю на то, что ждет меня в будущем, и хочу действительно улучшить свою игру, становиться лучше с каждым годом и быть тем игроком, которым стремлюсь.

Речь идет не только о голах и трофеях. Я говорю о чувстве, которое даришь людям, об эмоциях, и о том, как быть совершенным игроком, помогать своим товарищам по команде стать лучше.

Я хочу лучше понимать игру, футбольный мир, все это. У меня большой опыт, который помог мне стать лучше», – отметил покидающий «ПСЖ» Мбаппе.

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10 комментариев
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Уже вписал своё имя в историю футбола.Сделал чемпионом Монако и Францию,лучший игрок в истории ПСЖ,плюс наколотил голов прилично.Явно уже лучше какого-нибудь Трезеге
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Ну идеальный вариант МС для этого, но видать перес заложил реал в банк, что бв кредит одобрили на бонусы:))
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из тебя мбапе, сделают пепельницу
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Давай, Мбаппе, Бавария тебя ждёт
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Ответ Омичёв
Мбаппе уже вписал своё имя в историю футбола, правда очень сильно затянул с уходом из ПСЖ. Несомненно, добился бы более серьезных высот
А каких он высот добился после того как ушёл из ПСЖ. Пей таблетки лучше
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