Мбаппе о будущем: «Хочу вписать свое имя в историю футбола, улучшить свою игру, стать совершенным футболистом, дарить людям эмоции»

Килиан Мбаппе рассказал о своих целях в футболе.

«Мне есть что дать футболу. Я сделал много всего, но я еще молод и хочу сделать больше… Хочу вписать свое имя в историю футбола.

Я просто смотрю на то, что ждет меня в будущем, и хочу действительно улучшить свою игру, становиться лучше с каждым годом и быть тем игроком, которым стремлюсь.

Речь идет не только о голах и трофеях. Я говорю о чувстве, которое даришь людям, об эмоциях, и о том, как быть совершенным игроком, помогать своим товарищам по команде стать лучше.

Я хочу лучше понимать игру, футбольный мир, все это. У меня большой опыт, который помог мне стать лучше», – отметил покидающий « » .