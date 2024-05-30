Личка считает, что Тюкавин и Сперцян готовы к переходу в топ-лигу: «Помимо Сафонова есть 3-4 футболиста, способных заиграть на серьезном уровне»

Марцел Личка назвал игроков Мир РПЛ, способных заиграть в топ-лигах Европы.

«Кто помимо из футболистов готов к переходу в большой европейский клуб? Думаю, что уже готов конкурировать на хорошем уровне в том же французском чемпионате или в Ла Лиге. Но станет ли возможен такой переход в будущем, это будет зависеть от самого Кости и руководства «Динамо».

В РПЛ в целом много талантливых футболистов. Например, — для меня он тот игрок, который тоже может думать о хороших клубах из других лиг. Поэтому в чемпионате России есть не только Матвей, который может получить предложение от статусного европейского клуба. Найдутся 3-4 футболиста, способных заиграть на серьезном уровне», — сказал главный тренер « ».