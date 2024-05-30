«Марсель» опроверг переговоры с ЦСКА по трансферу Чалова

«Марсель» не ведет переговоры с ЦСКА о трансфере Федора Чалова.

Ранее об интересе французского клуба к 26-летнему нападающему сообщал Transfermarkt – клуб Лиги 1 ведет переговоры с о трансфере футболиста.

«Насколько мне известно, эта информация не соответствует действительности», – сказал глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано.

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