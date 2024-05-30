«Марсель» опроверг переговоры с ЦСКА по трансферу Чалова

Теги ЦСКА Марсель премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Федор Чалов Р-Спорт Футбол

«Марсель» не ведет переговоры с ЦСКА о трансфере Федора Чалова.

Ранее об интересе французского клуба к 26-летнему нападающему сообщал Transfermarkt – клуб Лиги 1 ведет переговоры с ЦСКА о трансфере футболиста.

«Насколько мне известно, эта информация не соответствует действительности», – сказал глава скаутской службы «Марселя» Роберто Мальфитано.

Брат Чалова объявил об уходе Федора из ЦСКА летом. Цвета будущей команды он назвал «сине-белыми»

Брат Чалова о цветах нового клуба Федора: «Я перепутал – не бело-голубые, а зелено-фиолетовые»

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17 комментариев
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А жаль ....
Хотя Трансмаркет - достаточно надёжный источник.
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Зелёно-фиолетово
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В Марселе же, вроде бы, до сих пор Рибалта спортдиром работает. Он точно хорошо знает наш рынок и Чалова, так что такой трансфер вполне реален. Деньги для французов подъемные, зп у Чалова на уровне французских середняков.
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Значит все-таки динамо брянск
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Сейчас еще окажется, что и Сафонова подписал медиафутбольный ПСЖ.
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Там брат солевой, скоро на Ямайку брата отправит
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Либо ЦСКА цену заломил, либо в з/п не сошлись?
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Ну вот, а то шутка затянулась.
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Зелёно-фиолетовый значит... Хм... Действительно не Марсель.
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Полтора месяца бред будем читать.
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Свежо предание о перспективах Чалова в Европе, ему хотя бы в РПЛ закрепиться в основе одной из команд
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
А никто не задумался, что он может перейти в Динамо?
Я даже задумался, что его просто динамят.)
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Ответ Carasa
Значит все-таки динамо брянск
Динамо Москва на место Смолова или Тюкавина, если его кто-то уведёт
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Ответ <=Ubriaco_Belloccio=>
Сейчас еще окажется, что и Сафонова подписал медиафутбольный ПСЖ.
нижегородские ПАРИжане
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