Мбаппе о том, будет ли болеть за «Реал» в финале ЛЧ: «Просто посмотрю матч. У меня будет много возможностей выиграть трофей – «ПСЖ» несколько раз был близок к победе»
Килиан Мбаппе рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.
Нападающий сборной Франции ранее объявил об уходе из «ПСЖ». Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».
– Будете ли вы болеть за свой, возможно, будущий клуб и будущих партнеров по команде?
– Нет, я просто посмотрю финал, как и вы. Если вы любите футбол, то смотрите каждую игру.
Я смотрю каждый матч, когда могу – [чемпионаты] Франции, Англии, Испании, Германии, Италии. Каждую лигу. Так что Лигу чемпионов я тоже посмотрю, конечно.
У меня будет еще много возможностей выиграть Лигу чемпионов, но я думаю, что это предначертано судьбой.
Мы были близки к победе несколько раз… Это часть футбола. Сейчас я хочу сохранить только хорошие ощущения и только приятные воспоминания о своем времени в Париже и обо всем, что происходило в этом клубе, и не забывать о деталях, – сказал Мбаппе.
Понятно, что за Реал будет болеть, просто не хочет офишировать
Молодец.
Переходить в статусе главной европейской звезды в клуб только что выигравший всё... Повторение успеха особой славы не принесет, а неудача может сделать крайним.