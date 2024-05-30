Мбаппе о том, будет ли болеть за «Реал» в финале ЛЧ: «Просто посмотрю матч. У меня будет много возможностей выиграть трофей – «ПСЖ» несколько раз был близок к победе»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

Нападающий сборной Франции ранее объявил об уходе из «ПСЖ». Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в «Реал».

– Будете ли вы болеть за свой, возможно, будущий клуб и будущих партнеров по команде?

– Нет, я просто посмотрю финал, как и вы. Если вы любите футбол, то смотрите каждую игру.

Я смотрю каждый матч, когда могу – [чемпионаты] Франции, Англии, Испании, Германии, Италии. Каждую лигу. Так что Лигу чемпионов я тоже посмотрю, конечно.

У меня будет еще много возможностей выиграть Лигу чемпионов, но я думаю, что это предначертано судьбой.

Мы были близки к победе несколько раз… Это часть футбола. Сейчас я хочу сохранить только хорошие ощущения и только приятные воспоминания о своем времени в Париже и обо всем, что происходило в этом клубе, и не забывать о деталях, – сказал Мбаппе.

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15 комментариев
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Ответ Человек1991
Я так понял по всем интервью, Мбаппе не в судейский реал переходит ))
Все верно, Романо уже подтвердил. В новом сезоне он будет играть за Динамо Махачкала
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+2
Ответ Саша Вжухов
Вселенная за Боруссию
Параллельная если только
+3
-2
+1
Ответ vel
Конечно, он будет болеть против Реала. Переходить в статусе главной европейской звезды в клуб только что выигравший всё... Повторение успеха особой славы не принесет, а неудача может сделать крайним.
Никто в адеквате не требует от клубов дважды подряд выигрывать ЛЧ, даже от Реала
+1
0
+1
Шифруется
Понятно, что за Реал будет болеть, просто не хочет офишировать
+1
-1
0
Очень такой спокойный адекватный ответ.
Молодец.
0
0
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Конечно, он будет болеть против Реала.
Переходить в статусе главной европейской звезды в клуб только что выигравший всё... Повторение успеха особой славы не принесет, а неудача может сделать крайним.
+2
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Хоселу тоже возможно выиграет л ч но только цена вопроса и з п Хоселу и черепашки
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Ответ Человек1991
Я так понял по всем интервью, Мбаппе не в судейский реал переходит ))
Ты точно понял? Звучит амбициозно
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