Мбаппе о том, будет ли болеть за «Реал» в финале ЛЧ: «Просто посмотрю матч. У меня будет много возможностей выиграть трофей – «ПСЖ» несколько раз был близок к победе»

Килиан Мбаппе рассказал, за кого будет болеть в финале Лиги чемпионов.

Нападающий сборной Франции ранее объявил об уходе из « ». Сообщалось, что Мбаппе близок к переходу в « ».

– Будете ли вы болеть за свой, возможно, будущий клуб и будущих партнеров по команде?

– Нет, я просто посмотрю финал, как и вы. Если вы любите футбол, то смотрите каждую игру.

Я смотрю каждый матч, когда могу – [чемпионаты] Франции, Англии, , Германии, Италии. Каждую лигу. Так что я тоже посмотрю, конечно.

У меня будет еще много возможностей выиграть Лигу чемпионов, но я думаю, что это предначертано судьбой.

Мы были близки к победе несколько раз… Это часть футбола. Сейчас я хочу сохранить только хорошие ощущения и только приятные воспоминания о своем времени в Париже и обо всем, что происходило в этом клубе, и не забывать о деталях, – сказал .