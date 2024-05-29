«Баварии» интересен 19-летний хавбек «Кристал Пэлас» Уортон, купленный за 18+4 млн фунтов в феврале. Адам включен в расширенную заявку Англии на Евро

«Баварии» интересен член расширенной заявки сборной Англии на Евро-2024.

The Independent утверждает, что мюнхенцы считают, будто им не хватает именно такого полузащитника, как . Ранее они уже рассматривали возможность подписания хавбека и теперь готовы вернуться к этому варианту.

Уортон выступает за « » с февраля 2024 года. За него «Блэкберну» заплатили 18 млн фунтов, еще 4 млн – бонусы.

В хавбек провел 16 игр и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.