«Баварии» интересен 19-летний хавбек «Кристал Пэлас» Уортон, купленный за 18+4 млн фунтов в феврале. Адам включен в расширенную заявку Англии на Евро

Теги Бавария Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Кристал Пэлас Адам Уортон Футбол

«Баварии» интересен член расширенной заявки сборной Англии на Евро-2024.

The Independent утверждает, что мюнхенцы считают, будто им не хватает именно такого полузащитника, как Адам Уортон. Ранее они уже рассматривали возможность подписания хавбека и теперь готовы вернуться к этому варианту.

Уортон выступает за «Кристал Пэлас» с февраля 2024 года. За него «Блэкберну» заплатили 18 млн фунтов, еще 4 млн – бонусы.

В АПЛ хавбек провел 16 игр и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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7 комментариев
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Компани до сих пор думает, что в Бернли работает
+9
-3
+6
Ответ Александр Белов
Компани до сих пор думает, что в Бернли работает
16 матчей за Кристал Пелас это вам не это, и не то)
+3
0
+3
Ответ Александр Белов
Компани до сих пор думает, что в Бернли работает
Не Компани же трансферами занимается, какие к нему претензии?!
+2
0
+2
Я уж думал, что за Одобером сходу пойдут
+1
0
+1
пошло поехало
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Бавария (Лондон)
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Года 2 писал, что КП нужен белый хав, в январе купили Уортона, потом пришел тренер, результаты пошли горы, а Уортон круто себя показал

его вел Брайтон, им бы тоже не помешал бы, но КП обошли
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