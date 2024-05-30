Гасперини хочет сыграть с «Реалом» в Суперкубке Европы: «Это будет самый престижный матч из всех возможных»

Теги Боруссия Дортмунд Аталанта бундеслига Германия Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Лига Европы УЕФА Суперкубок Европы Джан Пьеро Гасперини Футбол

Джан Пьеро Гасперини определился, с кем хочет сыграть в Суперкубке Европы.

«Надеюсь на «Реал». Мы ничего не имеем против «Боруссии», мы с ней несколько лет назад встречались в Лиге Европы, но финал Суперкубка Европы в Варшаве 14 августа с «Реалом» станет самым престижным из всех возможных», – отметил главный тренер «Аталанты».

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3 комментария
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Миранчук хочет посмотреть на Реал со скамейки
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Сейчас всплывёт Игоша Ригобер, и будет спорить с Гасперини
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