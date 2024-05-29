Роналду вручили «Золотую бутсу» лиги Саудовской Аравии. 39-летний форвард забил 35 голов в 31 матче

Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром сезона-2023/24, забив 35 голов в 31 матче.

Роналду установил рекорд чемпионата по голам за сезон и стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром в высших лигах 4 разных стран.

Подробная статистика 39-летнего Криштиану доступна здесь.

Фото: x.com/AlNassrFC

«Я не гонюсь за рекордами – рекорды гонятся за мной». Роналду о 35 голах за сезон в лиге Саудовской Аравии