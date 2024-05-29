Роналду вручили «Золотую бутсу» лиги Саудовской Аравии. 39-летний форвард забил 35 голов в 31 матче
Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии.
Форвард «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром сезона-2023/24, забив 35 голов в 31 матче.
Роналду установил рекорд чемпионата по голам за сезон и стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром в высших лигах 4 разных стран.
Подробная статистика 39-летнего Криштиану доступна здесь.
Фото: x.com/AlNassrFC
«Я не гонюсь за рекордами – рекорды гонятся за мной». Роналду о 35 голах за сезон в лиге Саудовской Аравии
Респект Модричу, в возрасте Роналду до сих пор играет в одном из лучших клубов Европы, подает пример молодым, и не портит атмосферу в команде.
Респект Оливье Жиру, возрастом немногим меньше, пылил в Милане, заслуженно один творцов чемпионства, в последнем туре положил дубль, тем самым помог Милану взять скудетто впервые за 11 лет.
Респект тем, кто не пренебрегает, не путает понятия одиржимлсти своей статистикой, своими рекордами в ущерб команде, не клянётся детьми из-за +1 в стату, не парится из-за сравнений и кричалок в свой адрес, а реально делают это из-за любви к футболу, а не к статистике, что бы хоть как то запомнится.
Если коротко - респект к тем, кто делает это из-за любви к футболу, а не к себе и своей статистике
Не сами же по себе представители Баварии, Челси, Сити, Реала и тд выходили с заявлениями что роналду им не нужен.
Значит Мендеш уламывал, но не уломал.
Уже более пяти лет нет трофеев.
По ЗБ Европы, которые имеют ценность - 6 > 4.