Роналду вручили «Золотую бутсу» лиги Саудовской Аравии. 39-летний форвард забил 35 голов в 31 матче

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Золотая бутса высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду получил «Золотую бутсу» чемпионата Саудовской Аравии.

Форвард «Аль-Насра» стал лучшим бомбардиром сезона-2023/24, забив 35 голов в 31 матче.

Роналду установил рекорд чемпионата по голам за сезон и стал первым футболистом в истории, который становился лучшим бомбардиром в высших лигах 4 разных стран.

Подробная статистика 39-летнего Криштиану доступна здесь.

Фото: x.com/AlNassrFC

«Я не гонюсь за рекордами – рекорды гонятся за мной». Роналду о 35 голах за сезон в лиге Саудовской Аравии

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100 комментариев
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Респект за такое стремление в 39 лет, всем бы так не терять азарт и оставаться приверженным любимому делу
+65
-18
+47
Ответ ManchesteR
Респект за такое стремление в 39 лет, всем бы так не терять азарт и оставаться приверженным любимому делу
Респект за стремление и отношением к делу к Хоакину из Бетиса, в возрасте Роналду играл в топ 5, старался быть полезным, не тянул одеяло на себя, учил молодых и подавал пример, не засовывая шарф в пах.
Респект Модричу, в возрасте Роналду до сих пор играет в одном из лучших клубов Европы, подает пример молодым, и не портит атмосферу в команде.
Респект Оливье Жиру, возрастом немногим меньше, пылил в Милане, заслуженно один творцов чемпионства, в последнем туре положил дубль, тем самым помог Милану взять скудетто впервые за 11 лет.
Респект тем, кто не пренебрегает, не путает понятия одиржимлсти своей статистикой, своими рекордами в ущерб команде, не клянётся детьми из-за +1 в стату, не парится из-за сравнений и кричалок в свой адрес, а реально делают это из-за любви к футболу, а не к статистике, что бы хоть как то запомнится.
Если коротко - респект к тем, кто делает это из-за любви к футболу, а не к себе и своей статистике
+62
-22
+40
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
у тебя и такой нету
+18
-6
+12
Ответ Blaumerc
Респект за стремление и отношением к делу к Хоакину из Бетиса, в возрасте Роналду играл в топ 5, старался быть полезным, не тянул одеяло на себя, учил молодых и подавал пример, не засовывая шарф в пах. Респект Модричу, в возрасте Роналду до сих пор играет в одном из лучших клубов Европы, подает пример молодым, и не портит атмосферу в команде. Респект Оливье Жиру, возрастом немногим меньше, пылил в Милане, заслуженно один творцов чемпионства, в последнем туре положил дубль, тем самым помог Милану взять скудетто впервые за 11 лет. Респект тем, кто не пренебрегает, не путает понятия одиржимлсти своей статистикой, своими рекордами в ущерб команде, не клянётся детьми из-за +1 в стату, не парится из-за сравнений и кричалок в свой адрес, а реально делают это из-за любви к футболу, а не к статистике, что бы хоть как то запомнится. Если коротко - респект к тем, кто делает это из-за любви к футболу, а не к себе и своей статистике
Нельзя достоинствами одних принижать достоинства других
+14
-5
+9
Ответ TOX
расскажите это Леброну))
Или Модричу с Иброй
+9
-3
+6
Ответ Зеленский
Начинал,когда ещё играл Баджо,а всё ещё на пике💪🇵🇹🐐
Если он на пике, что ж он в Европе то не играет?
+10
-4
+6
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Роналду хотя бы завоевал, а не купил на деньги высосанные из "родного" клуба
За сколько купил то хоть? А то вы вот все говорите купил, может остальные тоже хотят, а не знают сколько и к кому обращаться
+8
-3
+5
Истинный Король Бедуинов )
+10
-6
+4
Редко кто в 39 может держать такую спортивную форму! Это труд, может, немного фанатичный, но без этого, никак
+15
-11
+4
Ответ TOX
Комментарий скрыт
Роналду хотя бы завоевал, а не купил на деньги высосанные из "родного" клуба
+25
-21
+4
Ответ Зеленский
Глупо отказываться от космических денег,когда ты покорил Европу
Поэтому агент шерстил всю Европу в поисках клуба?)
Не сами же по себе представители Баварии, Челси, Сити, Реала и тд выходили с заявлениями что роналду им не нужен.
Значит Мендеш уламывал, но не уломал.
+3
0
+3
Ответ Омичёв
Комментарий удален модератором
Не, ну ему надо подлечиться. Кража чужих голов, хватание прилюдно за гениталии, "игра" на тех же гениталиях после безобидных : Месси, Месси!, замах на судью 🥊, шарфы Хиляля в трусах и прочее. Это как-то не ассоциируется с поведением здорового человека, которому скоро 40 лет. Или вы не согласны?. 🤔🚑
+4
-1
+3
ЗБ ЗаБивалду
+10
-8
+2
Ответ Северный болельщик
Эти парни тоже хороши! Но таких не так много
до уровня старости Маттеуса в плане влияния на игру на топ-уровне - только Модрич близко
+2
0
+2
Ответ Саша Вжухов
Вечно второй достоин этой позорной награды
какой второй? он даже не в топ 10 за всю историю футбола.
+5
-3
+2
Ответ Зеленский
Начинал,когда ещё играл Баджо,а всё ещё на пике💪🇵🇹🐐
В пикЕ)))
+3
-1
+2
Выглядит убого.
+2
0
+2
Это золото очень низкой пробы.
+3
-1
+2
Вечно второй достоин этой позорной награды
+9
-7
+2
Ответ Фут.Боль
Машина просто! Ещё на ЧЕ забивать будет. Потом скауты приметят и поедет в европейский топ-клуб играть.
А вы хотите, чтобы он вернулся в Европу?. Или Наср милее? 🤔
+1
0
+1
Ответ Святослав Федорович
у тебя и такой нету
А мне и не надо
+1
0
+1
Ответ иц а мен
Комментарий скрыт
деньги не пахнут, особенно для авейры который согласился надеть "ошейник" и быть на поводке у своего саудовского хозяина.
+3
-2
+1
Ответ Balt
Умеет же играть в футбол в любом чемпионате. Настоящий мастер спорта. )
Где трофеи?
Уже более пяти лет нет трофеев.
+2
-1
+1
Ответ samatzakirzyanov
Если он на пике, что ж он в Европе то не играет?
Успеет еще. Какие его годы?
+1
0
+1
Однозначно старается доказать, что он лучше Месси. Но, пожалуй, поздно. Статистикой в СА не прикрыть отсутствие игры. Отрыв от Месси очень велик. Месси в Infinity, Криш - в СА.
+1
0
+1
Ответ Турыст
Так он и Месси скоро по бутсам догонит. Теперь у него их 4,5.
Эти бутсы только недалекие фанаты роналду будут считать.
По ЗБ Европы, которые имеют ценность - 6 > 4.
+2
-1
+1
Ответ grigorydomrachev
Ну товарищ Леброн поддерживает форму не только тренировками, но и живительными пилюлями.
Леброн генетический конь, там атлетизма на пару Роналд хватит
+1
0
+1
Ответ TOX
до уровня старости Маттеуса в плане влияния на игру на топ-уровне - только Модрич близко
Ну ты забыл еще и про Пушкаша который в 31 перешел в РМ!
+1
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+1
Ответ Дядя Артем
Машина,как же не хочется чтобы он завершал карьеру (
Пока такой вопрос не стоит. Лишь бы не серьезные травмы - тьфу-тьфу!
+1
0
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Ответ Domian
Эти бутсы только недалекие фанаты роналду будут считать. По ЗБ Европы, которые имеют ценность - 6 > 4.
Эти фанаты тебе и минусуют. Ты ошибся. У Роналду не 4 ЗБ в Европе, а 3,5. Одну он разделил с Суаресом.
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