АПЛ выложила видео покера Аршавина «Ливерпулю». В 2023-м лига не включила россиян в ролик с лучшими голами представителей каждой страны

Теги Андрей Аршавин Ливерпуль премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал Политика соцсети Футбол

АПЛ напомнила болельщикам о результативной игре Андрея Аршавина на «Энфилде».

Лига опубликовала в инстаграме видео четырех голов россиянина, выступавшего за «Арсенал», в ворота «Ливерпуля» в 2009 году.

«Вы помните Андрея Аршавина. Вот он забил четыре гола в одном матче – последний игрок «Арсенала» с таким достижением в АПЛ.

Сегодня Андрею Аршавину исполнилось 43 года», – говорится в сообщениях.

Следует отметить, что в 2023 году Премьер-лига не включила россиян в ролик с лучшими голами представителей всех стран.

Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все

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20 комментариев
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Так пойдет и права на показ АПЛ снова появятся у матча)
+25
-2
+23
оттепель
+11
-1
+10
в твиттере тоже вывесили
+7
-1
+6
Ответ Dr.aydar
Ща кто нить завоняет и пост удалят)
Известно кто...
+8
-2
+6
Это история, это навсегда, как бы кому не хотелось
+4
-1
+3
Ща кто нить завоняет и пост удалят)
+5
-2
+3
Андрей Сергеевич заслужил
+3
0
+3
Ответ ERNST
АПЛ, по ходу, не знает, что он приближенный к власти и, так или иначе, поддерживает СВО. Надо стереть память об Аршавине в АПЛ.
Брысь отсюда
+5
-3
+2
Ответ ERNST
АПЛ, по ходу, не знает, что он приближенный к власти и, так или иначе, поддерживает СВО. Надо стереть память об Аршавине в АПЛ.
Ухилянты ещё и гадят в комментариях
+4
-2
+2
Это было классно!
+1
0
+1
Поняли, насколько по-идиотски выглядели?
Люди-то помнят
+2
-2
0
Ссылка на источник ведет на ютуб и там годичное видео
0
0
0
Ответ Streetbor
Так пойдет и права на показ АПЛ снова появятся у матча)
лет через 10
+2
-2
0
Ответ ERNST
АПЛ, по ходу, не знает, что он приближенный к власти и, так или иначе, поддерживает СВО. Надо стереть память об Аршавине в АПЛ.
🤔
0
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0
Ответ ERNST
АПЛ, по ходу, не знает, что он приближенный к власти и, так или иначе, поддерживает СВО. Надо стереть память об Аршавине в АПЛ.
Даже если бы это было так, как это делает его достижения хуже?
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