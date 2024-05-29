АПЛ выложила видео покера Аршавина «Ливерпулю». В 2023-м лига не включила россиян в ролик с лучшими голами представителей каждой страны
АПЛ напомнила болельщикам о результативной игре Андрея Аршавина на «Энфилде».
Лига опубликовала в инстаграме видео четырех голов россиянина, выступавшего за «Арсенал», в ворота «Ливерпуля» в 2009 году.
«Вы помните Андрея Аршавина. Вот он забил четыре гола в одном матче – последний игрок «Арсенала» с таким достижением в АПЛ.
Сегодня Андрею Аршавину исполнилось 43 года», – говорится в сообщениях.
Следует отметить, что в 2023 году Премьер-лига не включила россиян в ролик с лучшими голами представителей всех стран.
Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все
Люди-то помнят