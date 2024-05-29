АПЛ выложила видео покера Аршавина «Ливерпулю». В 2023-м лига не включила россиян в ролик с лучшими голами представителей каждой страны

АПЛ напомнила болельщикам о результативной игре Андрея Аршавина на «Энфилде».

Лига опубликовала в инстаграме видео четырех голов россиянина, выступавшего за «Арсенал», в ворота « » в 2009 году.

«Вы помните . Вот он забил четыре гола в одном матче – последний игрок « » с таким достижением в АПЛ.

Сегодня Андрею Аршавину исполнилось 43 года», – говорится в сообщениях.

Следует отметить, что в 2023 году Премьер-лига не включила россиян в ролик с лучшими голами представителей всех стран.

Покер Аршавина на «Энфилде» – классика АПЛ. Тем вечером у него получалось вообще все