Клопп, вероятно, осудил тен Хага в ситуации с Санчо: «Если весь мир теряет веру в игрока, тренер должен поддержать его. Купить за 80 млн фунтов, а затем отправить в аренду...»
Юрген Клопп косвенно осудил ситуацию с Джейдоном Санчо в «Юнайтед».
Накануне бывший тренер «Ливерпуля» высказывался на различные темы во время прощальной встречи с болельщиками. Пример немца на тему поддержки футболистов многие расценили как отсылку к произошедшему с Джейдоном Санчо в «Манчестер Юнайтед».
Полузащитник, приобретенный у «Боруссии» за 85 млн фунтов, вернулся в немецкий клуб на правах аренды после того, как был лишен игрового времени из-за публичной ссоры с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.
«Если весь мир теряет веру в игрока, то тренер должен его поддержать.
Я просто не верю во все эти рассказы про то, что «футболист бесполезен», что, кстати, случается в других клубах.
Купить игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправить его в аренду...» – заявил Клопп.
1. За 80 млн его покупал не Эрик
2. Санчо играл или никак или того хуже при трех тренерах (Оле, Ральф, Эрик).
3. Эрик в разгар прошлого сезона дал ему чуть ли не месяц отпуска привести мозги в порядок. Невиданная щедрость, пока команда пашет на 4-х фронтах
4. Санчо в конкретно этой ситуации неправ, плюс за ним ранее грешки водились.
Так что, тут я всецело за тен Хага. Санчо не хочу видеть в МЮ, это не игрок топ-клуба по менталитету.
Ну возилисс ним два года, тот же тенХаг ему давал отдых и поддерживал очень долго. Санчто ничем не заслужил большего,ни игрой, ни отношением.
К тому же, что он сейчас в Дортмунде блистал что ли? Да нет, ничего особенного, один матч крутой сыграл.
Жалко только клуб, что столько бабок отдали, а два упертых барана не сработались.