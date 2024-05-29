Клопп, вероятно, осудил тен Хага в ситуации с Санчо: «Если весь мир теряет веру в игрока, тренер должен поддержать его. Купить за 80 млн фунтов, а затем отправить в аренду...»

Юрген Клопп косвенно осудил ситуацию с Джейдоном Санчо в «Юнайтед».

Накануне бывший тренер « » высказывался на различные темы во время прощальной встречи с болельщиками. Пример немца на тему поддержки футболистов многие расценили как отсылку к произошедшему с в « ».

Полузащитник, приобретенный у « » за 85 млн фунтов, вернулся в немецкий клуб на правах аренды после того, как был лишен игрового времени из-за публичной ссоры с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

«Если весь мир теряет веру в игрока, то тренер должен его поддержать.

Я просто не верю во все эти рассказы про то, что «футболист бесполезен», что, кстати, случается в других клубах.

Купить игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправить его в аренду...» – заявил .