Клопп, вероятно, осудил тен Хага в ситуации с Санчо: «Если весь мир теряет веру в игрока, тренер должен поддержать его. Купить за 80 млн фунтов, а затем отправить в аренду...»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Эрик тен Хаг Джейдон Санчо Футбол

Юрген Клопп косвенно осудил ситуацию с Джейдоном Санчо в «Юнайтед».

Накануне бывший тренер «Ливерпуля» высказывался на различные темы во время прощальной встречи с болельщиками. Пример немца на тему поддержки футболистов многие расценили как отсылку к произошедшему с Джейдоном Санчо в «Манчестер Юнайтед».

Полузащитник, приобретенный у «Боруссии» за 85 млн фунтов, вернулся в немецкий клуб на правах аренды после того, как был лишен игрового времени из-за публичной ссоры с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом.

«Если весь мир теряет веру в игрока, то тренер должен его поддержать.

Я просто не верю во все эти рассказы про то, что «футболист бесполезен», что, кстати, случается в других клубах.

Купить игрока за 80 миллионов фунтов, а затем отправить его в аренду...» – заявил Клопп.

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19 комментариев
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Я понимаю, что модно сейчас катить бочки на ЭТХ. Но:
1. За 80 млн его покупал не Эрик
2. Санчо играл или никак или того хуже при трех тренерах (Оле, Ральф, Эрик).
3. Эрик в разгар прошлого сезона дал ему чуть ли не месяц отпуска привести мозги в порядок. Невиданная щедрость, пока команда пашет на 4-х фронтах
4. Санчо в конкретно этой ситуации неправ, плюс за ним ранее грешки водились.

Так что, тут я всецело за тен Хага. Санчо не хочу видеть в МЮ, это не игрок топ-клуба по менталитету.
+20
-7
+13
Ответ MAD1
сам-то не прям сильно за Кейта вступался) или 53 млн фунтов это другое?
Кейта ушел в аренду или отыграл как мог весь контракт?
+8
-2
+6
Ответ Ale88io
Я понимаю, что модно сейчас катить бочки на ЭТХ. Но: 1. За 80 млн его покупал не Эрик 2. Санчо играл или никак или того хуже при трех тренерах (Оле, Ральф, Эрик). 3. Эрик в разгар прошлого сезона дал ему чуть ли не месяц отпуска привести мозги в порядок. Невиданная щедрость, пока команда пашет на 4-х фронтах 4. Санчо в конкретно этой ситуации неправ, плюс за ним ранее грешки водились. Так что, тут я всецело за тен Хага. Санчо не хочу видеть в МЮ, это не игрок топ-клуба по менталитету.
Все понятно, вот только Санчо в финале ЛЧ играет..То есть, на данный момент Боруссия гораздо топовей МЮ и Санчо вроде играет, причём регулярно)
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+3
Только его брал не Тен Хаг, скажите об этом клопу
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+2
Не в защиту тен хага, ситуацию просто сильно упростили. Как будто просто на ровном месте с первого раза его в аренду отправили...
Ну возилисс ним два года, тот же тенХаг ему давал отдых и поддерживал очень долго. Санчто ничем не заслужил большего,ни игрой, ни отношением.

К тому же, что он сейчас в Дортмунде блистал что ли? Да нет, ничего особенного, один матч крутой сыграл.
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0
+2
Ответ Football Forever
А Тен Хаг его не поддерживал? Когда в прошлом сезоне отправил его восстанавливать ментальное здоровье на несколько недель? Санчо после этого должен был рвать и метать за тренера. Просто надо признать что этот дриблер не профессионал!
Не надо сильно ни Санчо ни Хага винить. Виноваты оба. По Боруссии видно, что он умеет выкладываться и быть профессионалом, когда хочется. Просто вот так бывает, что характерами не сошлись.

Жалко только клуб, что столько бабок отдали, а два упертых барана не сработались.
+3
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+2
Это про Нуньеса же. Мол каким бы днарем он не был, его приходилось в каждом матче выпускать. Хотя стату то он неплохую набил. Правда ровно 0 голов в этом сезоне против топ клубов или в важных матчах
+2
-1
+1
сам-то не прям сильно за Кейта вступался) или 53 млн фунтов это другое?
+10
-9
+1
А Тен Хаг его не поддерживал? Когда в прошлом сезоне отправил его восстанавливать ментальное здоровье на несколько недель? Санчо после этого должен был рвать и метать за тренера. Просто надо признать что этот дриблер не профессионал!
+7
-6
+1
Ответ Алексей Елистратов
Тен Хаг взял уже и дороже. Отличный импакт - 1 гол за сезон. И Клоппу говорить не надо, он это знает.
Тогда пускай так говорит когда речь пойдет об Антони. Зачем пукать в сторону человека, который никакого отношение к этому трансферу не имеет. Хотя клоп привык пукать в сторону МЮ, Челси, Сити и их трансферов.
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Ну осудил и осудил
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Что предлагает клоп?
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Ответ QWertY
Только его брал не Тен Хаг, скажите об этом клопу
Тен Хаг взял уже и дороже. Отличный импакт - 1 гол за сезон. И Клоппу говорить не надо, он это знает.
+4
-4
0
Ответ Roman Sobolev
Все понятно, вот только Санчо в финале ЛЧ играет..То есть, на данный момент Боруссия гораздо топовей МЮ и Санчо вроде играет, причём регулярно)
Только это не его заслуга , хороших матчей за Дортмунд у Санчо два три за пол сезона и во всех играх , он на первом месте с января только по упущенным голевым моментам при том что он отчаянно пытается доказать что Эрик виновен а не он лентяй
+1
-1
0
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