Тренер «Арсенала» Сторожук о 2:1 с «Пари НН»: «Снимаю перед ребятами все, что можно – больше 3000 км за 3 дня, толком не подготовились. Пацаны приехали и отдали себя»
Александр Сторожук прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Пари НН».
В первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ «Арсенал» победил на выезде со счетом 2:1. Ответная игра в Туле пройдет в субботу, 1 июня.
– За счет чего удалось победить?
– За счет двух забитых мячей со стандартов. Но я скажу о другом: снимаю все, что можно, перед этими ребятами. Потому что проехать в автобусе за три дня больше трех тысяч километров, толком не восстановиться и не подготовиться, как принято…
Играем для болельщиков, пацаны приехали и отдали себя. Наверное, за счет самоотдачи, большого желания. Они молодцы, это их победа.
– Как будете действовать в ответном матче?
– Не знаю, как действовать, задача – добраться [домой] и восстановиться. По приезду все решим, – сказал главный тренер тульского «Арсенала».
Там тысяча и получается с копейками))
Перешли в пердив Томь и КС.
А вон как вышло. Сторожук красавец.