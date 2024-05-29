Тренер «Арсенала» Сторожук о 2:1 с «Пари НН»: «Снимаю перед ребятами все, что можно – больше 3000 км за 3 дня, толком не подготовились. Пацаны приехали и отдали себя»

Александр Сторожук прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Пари НН».

В первом стыковом матче за право играть в Мир « » победил на выезде со счетом 2:1. Ответная игра в Туле пройдет в субботу, 1 июня.

– За счет чего удалось победить?

– За счет двух забитых мячей со стандартов. Но я скажу о другом: снимаю все, что можно, перед этими ребятами. Потому что проехать в автобусе за три дня больше трех тысяч километров, толком не восстановиться и не подготовиться, как принято…

Играем для болельщиков, пацаны приехали и отдали себя. Наверное, за счет самоотдачи, большого желания. Они молодцы, это их победа.

– Как будете действовать в ответном матче?

– Не знаю, как действовать, задача – добраться [домой] и восстановиться. По приезду все решим, – сказал главный тренер тульского «Арсенала».