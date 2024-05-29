Тренер «Арсенала» Сторожук о 2:1 с «Пари НН»: «Снимаю перед ребятами все, что можно – больше 3000 км за 3 дня, толком не подготовились. Пацаны приехали и отдали себя»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Арсенал Тула Александр Сторожук Пари НН Матч ТВ Футбол

Александр Сторожук прокомментировал победу тульского «Арсенала» над «Пари НН».

В первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ «Арсенал» победил на выезде со счетом 2:1. Ответная игра в Туле пройдет в субботу, 1 июня.

– За счет чего удалось победить?

– За счет двух забитых мячей со стандартов. Но я скажу о другом: снимаю все, что можно, перед этими ребятами. Потому что проехать в автобусе за три дня больше трех тысяч километров, толком не восстановиться и не подготовиться, как принято…

Играем для болельщиков, пацаны приехали и отдали себя. Наверное, за счет самоотдачи, большого желания. Они молодцы, это их победа.

– Как будете действовать в ответном матче?

– Не знаю, как действовать, задача – добраться [домой] и восстановиться. По приезду все решим, – сказал главный тренер тульского «Арсенала».

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17 комментариев
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Будет прикольно, если из лучшей лиги мира в занюханую РПЛ придут сразу четыре клуба :)
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Ярик-Тула-НН, как получить хотя бы тысячу км?
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Они через Китай что ли ехали из Тулы в НН?)
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Ответ deligy
Ярик-Тула-НН, как получить хотя бы тысячу км?
Видимо куда то заезжали))
Там тысяча и получается с копейками))
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дело точно в километрах!?) может в кубометрах НН🤣🤣
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Ответ Великий Алонсо
А когда-нибудь было вообще такое, чтобы в стыках обе команды из пердива выбили РПЛовские команды?
Уфа и Торпедо - сезон 2013/14.
Перешли в пердив Томь и КС.
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Ответ igls54
Будет прикольно, если из лучшей лиги мира в занюханую РПЛ придут сразу четыре клуба :)
И два из них станут Тамбовами.. Очень прикольно!)
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Ответ igls54
Будет прикольно, если из лучшей лиги мира в занюханую РПЛ придут сразу четыре клуба :)
Причём Тульский Арсенал комплектовался в пожарном режиме за 10 дней до старта чемпионата и ставил задачу закрепиться в середине. Губер там любитель хоккея.
А вон как вышло. Сторожук красавец.
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Ответ Netto Brutto
Причём Тульский Арсенал комплектовался в пожарном режиме за 10 дней до старта чемпионата и ставил задачу закрепиться в середине. Губер там любитель хоккея. А вон как вышло. Сторожук красавец.
Дюмин на повышение пошёл. Это новый губер там любитель хоккея?
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Ответ deligy
Ярик-Тула-НН, как получить хотя бы тысячу км?
Не выходит 3000 как ни крути))
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