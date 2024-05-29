«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым: «На следующей неделе обсудим детали»

Михаил Галактионов продолжит тренировать «Локомотив».

«Контракт с Галактионовым будет продлен.

На следующей неделе обсудим детали», – сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

возглавляет « » с 2022 года. В этом сезоне команда финишировала на 4-м месте, в прошлом – на 8-м.