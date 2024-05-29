«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым: «На следующей неделе обсудим детали»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Юрий Нагорных Михаил Галактионов Футбол

Михаил Галактионов продолжит тренировать «Локомотив».

«Контракт с Галактионовым будет продлен.

На следующей неделе обсудим детали», – сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В этом сезоне команда финишировала на 4-м месте, в прошлом – на 8-м.

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15 комментариев
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Где то огорчился один усатый командир 😀
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Толи радоваться, а толи нет,?!
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Ответ Знакомый Ваш Сергей Есенин
Где то огорчился один усатый командир 😀
И Дядя Тура! Хотя может это один человек даже!
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Ответ selso99
Морено, Ивич
Первый в Сочи остаëтся, второй не факт что захочет в Россию возвращаться.
Да и смысл Локомотиву что то менять, команда прогрессирует, уходит куча пассажиров, придут новые игроки, вот если Галактионов при таком раскладе облажается, тогда можно менять, пока явно рано
+6
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+4
Ответ Руслан Зимаков
Первый в Сочи остаëтся, второй не факт что захочет в Россию возвращаться. Да и смысл Локомотиву что то менять, команда прогрессирует, уходит куча пассажиров, придут новые игроки, вот если Галактионов при таком раскладе облажается, тогда можно менять, пока явно рано
Прошлой весной набрали очков больше, чем нынешней. Оборона-решето, молодые Пиняев и Карпукас не прогрессируют, Баринов давно в стагнации, что с Тикнизяном вопрос. Если бы не Глушенков в этом сезоне, это середняк РПЛ.
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+3
Как по мне заслужил,кто то скажет провалил задачу на сезон но если смотреть правде в глаза какое попадание в тройку может быть когда у тебя в ротации 2 напа и 2 центральных защитника причём далеко не топ уровня по меркам рпл
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Ответ Руслан Зимаков
А кого вы хотите на его место. Гончаренко и Игнашевичем?
Морено, Ивич
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отлично, нужно кое что подправить, Миша справится, опять же две игры где было три один, довести до конца и мы чемпионы. Но объективно в этом сезоне на чемпионство не наиграли, как собственно и команды выше, зенит взял на опыте, Динамо думаю будет далеко низко в новом сезоне, Спартак как всегда смех, начнут за здравие первые пять туров, через 10 туров начнут сливать опять тренера, Мусаев с Краснодаром будет топтаться около, радует что команда из молодых российских пацанов.
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Наверно правильно, при всех условиях команда меньше всех проиграла в чр. Палыч начинал так же. но вот вопрос сможет ли Локо предоставить всех кто нужен тренеру. Галактионов еще пока не топ но тут нужен тамдем тренера и руководства. Локо не хуже других убери иностранцев с тройки и вся осядут Локо выбрал в данный момент правильное направление. Можно купить, но не за босгасловные бабки. Сейчас какой смысл. Динамо не лучше Локо поймите и примите это. Не может стать чемпионом тот кто не может сыграть даже на ничью когда тренер за неделю до игры говорит что будет тяжело. Краснодар хвалю за этот сезон но зря поменяли тренера. Зенит на следующий год не будет чемпионом если не поменяет состав и тренера.
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Судя по всему, увидим в следующем сезоне ещё несколько открытий в составе,взятых из знаменитой молодёжки..одной из лучших
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Верное решение, как по мне. В конце сезона команда была прекрасна
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Не понимаю, радоваться или огорчаться.
По мне- это не тренер для борьбы за золото рпл.
С другой стороны, играем без напов. Одного уже отцепили. Остался Сулейманов. Но и с ним каши не сваришь.
Да и то, что столько Русских в составе, что зениту даже и не снилось, говорит о многом.
Короче хз хз.
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Ответ alexsem69
Толи радоваться, а толи нет,?!
А кого вы хотите на его место.
Гончаренко и Игнашевичем?
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Ответ selso99
Морено, Ивич
Ещё Моуринью свободен, можно и Почетино попробовать.
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