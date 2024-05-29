«Локомотив» продлит контракт с Галактионовым: «На следующей неделе обсудим детали»
Михаил Галактионов продолжит тренировать «Локомотив».
«Контракт с Галактионовым будет продлен.
На следующей неделе обсудим детали», – сообщил председатель совета директоров московского клуба Юрий Нагорных.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. В этом сезоне команда финишировала на 4-м месте, в прошлом – на 8-м.
Да и смысл Локомотиву что то менять, команда прогрессирует, уходит куча пассажиров, придут новые игроки, вот если Галактионов при таком раскладе облажается, тогда можно менять, пока явно рано
По мне- это не тренер для борьбы за золото рпл.
С другой стороны, играем без напов. Одного уже отцепили. Остался Сулейманов. Но и с ним каши не сваришь.
Да и то, что столько Русских в составе, что зениту даже и не снилось, говорит о многом.
Короче хз хз.
Гончаренко и Игнашевичем?