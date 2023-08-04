Пеп Гвардиола: «Артета вернул «Арсенал» на его прежнее место. «Ман Сити» ждет сложное испытание, многие клубы готовы бороться за все трофеи. Вопрос в нашем желании их защищать»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высоко оценил трансферную кампанию «Арсенала».

«Канониры» этим летом приобрели Деклана Райса, Кая Хавертца и Юрриена Тимбера.

– Поднялся ли «Арсенал» на новый уровень после летних трансферов?

– Да, безусловно. Микель [Артета] вернул «Арсенал» на то место, на котором он находился раньше.

Есть много команд, готовых побороться за все трофеи, нас ждет серьезное испытание. Выиграть больше, чем выиграли мы, невозможно. Но вопрос в том, насколько мы голодны, есть ли у нас желание защищать свои достижения.

Это станет видно в ближайшие 11 месяцев, особенно в самые сложные моменты, которых у нас будет больше, чем когда-либо, – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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10 комментариев

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артета прыгнул выше головы. в этом сезоне они на удивление потратились конечно, но что-то мне подсказывает что это пока главный кандидат на вылет из четверки в случае чего.
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Артета, верим!
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Ответ llolishe
Легко каталонскому шопоголику так рассуждать когда уже потратил 4 миллиарда
Ну, за победу в АПЛ 5 раз за 6 последних сезонов и за требл, хорошая цена
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Легко каталонскому шопоголику так рассуждать когда уже потратил 4 миллиарда
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На данный момент на горизонте для Сити соперников нет, даже если посмотреть по товарищеским матчам, кто в лес, кто по дрова. Еще позавчера Сити подписал Гвардиола.
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Из всех трансферов мне непонятен только Хаверц, но, наверное; Артета знает, что делает.
Смешно читать «предсказания» комментаторов о том, что Арсенал вылетит из 4-ки. Игра Арсенала с каждым годом лучше и лучше, состав все сыграннее, кроме Джаки потерь нет, соперники (ни один) не купил топ игрока, который в одиночку может дать результат. Так с чего такие выводы?
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Ответ DolJun
артета прыгнул выше головы. в этом сезоне они на удивление потратились конечно, но что-то мне подсказывает что это пока главный кандидат на вылет из четверки в случае чего.
Надо держать в голове, что с сезона 2024/2025 у Англии почти каждый год будет 5 команд в ЛЧ (там же со следующего сезона 36)
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