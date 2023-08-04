Пеп Гвардиола: «Артета вернул «Арсенал» на его прежнее место. «Ман Сити» ждет сложное испытание, многие клубы готовы бороться за все трофеи. Вопрос в нашем желании их защищать»

Пеп Гвардиола высоко оценил трансферную кампанию «Арсенала».

«Канониры» этим летом приобрели Деклана Райса, Кая Хавертца и Юрриена Тимбера.

– Поднялся ли «Арсенал» на новый уровень после летних трансферов?

– Да, безусловно. Микель [Артета] вернул «Арсенал» на то место, на котором он находился раньше.

Есть много команд, готовых побороться за все трофеи, нас ждет серьезное испытание. Выиграть больше, чем выиграли мы, невозможно. Но вопрос в том, насколько мы голодны, есть ли у нас желание защищать свои достижения.

Это станет видно в ближайшие 11 месяцев, особенно в самые сложные моменты, которых у нас будет больше, чем когда-либо, – заявил главный тренер «Манчестер Сити».

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