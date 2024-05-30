Далот о Роналду: «Никто в футболе не влиял на меня так, как Криштиану. Любое время, проведенное с ним, обогащает мои знания. Считаю его другом, но это звучит нереально, потому что он был кумиром»

Диогу Далот рассказал об отношении к Криштиану Роналду.

«Я никогда не говорил этого раньше, но никто в футболе не влиял на меня так, как . Как на поле, так и вне его.

Я считаю его другом, но это звучит нереально, потому что он был моим кумиром, примером для меня на протяжении многих лет. Впервые я встретился с ним лично на Евро-2020, и любое время, проведенное с ним, делает меня богаче в плане знаний. Я могу что-то почерпнуть из его огромного опыта, таланта и мудрости», – сказал защитник « ».