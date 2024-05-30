Далот о Роналду: «Никто в футболе не влиял на меня так, как Криштиану. Любое время, проведенное с ним, обогащает мои знания. Считаю его другом, но это звучит нереально, потому что он был кумиром»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Диогу Далот Футбол

Диогу Далот рассказал об отношении к Криштиану Роналду.

«Я никогда не говорил этого раньше, но никто в футболе не влиял на меня так, как Криштиану. Как на поле, так и вне его.

Я считаю его другом, но это звучит нереально, потому что он был моим кумиром, примером для меня на протяжении многих лет. Впервые я встретился с ним лично на Евро-2020, и любое время, проведенное с ним, делает меня богаче в плане знаний. Я могу что-то почерпнуть из его огромного опыта, таланта и мудрости», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед».

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5 комментариев
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Да как он смеет!!! Срочно заминусовать его на спортс.ру всей паствой почитателей одного аргентинского футболиста!!!
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Это уже какой по счету игрок ставит Роналду своим примером для подражания, я просто сбился со счета
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Ответ Саша Вжухов
Комментарий скрыт
что именно?
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