Нассер Аль-Хелайфи: «Горжусь тем, что Мбаппе сделал в «ПСЖ». Он приехал в 18, а сейчас он большой мальчик и лучший игрок мира. Может, еще вернется во Францию»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Нассер Аль-Хелайфи допустил, что Килиан Мбаппе еще поиграет в Лиге 1.

«Я желаю ему всего наилучшего. Он делал в нашей команде исключительные вещи на протяжении семи лет. Ему было 18, когда он приехал, а сейчас он уже большой мальчик и лучший игрок в мире.

Я горжусь тем, что он сделал для клуба. Никогда не знаешь наперед – может быть, однажды он вернется во Францию.

Я знаю его амбиции, он хотел изменений, хотел перейти в другую лигу, чтобы получить новый опыт, и ему дали такую возможность», – сказал президент «ПСЖ» в интервью CNN.

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15 комментариев
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Ответ Carasa
И что он сделал?
Стату можно посмотреть.
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Интересно, они пожмут друг другу руки ?
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мальчик хочет в Тамбов
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Ответ Любезный Коссутий
варианты?
Лукман:)
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Ответ rigobersong
Лукман:)
почему не Месси?
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