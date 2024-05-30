Нассер Аль-Хелайфи: «Горжусь тем, что Мбаппе сделал в «ПСЖ». Он приехал в 18, а сейчас он большой мальчик и лучший игрок мира. Может, еще вернется во Францию»

Нассер Аль-Хелайфи допустил, что Килиан Мбаппе еще поиграет в Лиге 1.

«Я желаю ему всего наилучшего. Он делал в нашей команде исключительные вещи на протяжении семи лет. Ему было 18, когда он приехал, а сейчас он уже большой мальчик и лучший игрок в мире.

Я горжусь тем, что он сделал для клуба. Никогда не знаешь наперед – может быть, однажды он вернется во Францию.

Я знаю его амбиции, он хотел изменений, хотел перейти в другую лигу, чтобы получить новый опыт, и ему дали такую возможность», – сказал президент « » в интервью CNN.