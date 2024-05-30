«Пари НН» заинтересован в подписании Дзюбы

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия возможные трансферы Пари НН Матч ТВ Александр Аксенов (комментатор) Давид Мелик-Гусейнов Футбол

«Пари НН» заинтересован в подписании Артема Дзюбы.

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Александр Аксенов.

В среду «Локомотив» объявил об уходе 35-летнего форварда в связи с истечением контракта.

«Артем Дзюба может оказаться в Нижнем Новгороде. Об этом, о желании пригласить нашего легендарного форварда говорил мне Давид Мелик‑Гусейнов, генеральный директор клуба. Посмотрим, будет или не будет», – сказал Аксенов в эфире «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Дзюба готов рассмотреть переход в «Пари НН», если команда останется в высшем дивизионе.

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13 комментариев
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В пердиве им Дзюба без надобности
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Опять ненужные траты из бюджета.
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Вакансия Пьера Вудмана ещё в силе?
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А ФНЛ он не поедет играть
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Дзюба в в тульск перейдёт, тут к бабке не ходи, если Арсенал сохранит гандикап первого матча
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Туда 🤡 и дорога
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Два горя сойдутся
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Дзюба и Усатый в ФНЛ)) Это было бы даже забавно))
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Дерево в топку)
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Дзюба в пердив не пойдёт
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Видимо Нижегородцы взяли курс на мучительное уничтожение команды.
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Пусть сначала в РПЛ останутся. Артем все таки еще свои 10 голов за сезон забьет на уровне высшей лиги.
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