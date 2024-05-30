Колыванов о Беларуси: «Было бы супер провести матч России и лучших легионеров РПЛ. Играть против бразильцев, аргентинцев – статуснее и интереснее»
Игорь Колыванов предложил провести матч сборной России с легионерами Мир РПЛ.
«Было бы супер, если бы организовали матч лучших легионеров РПЛ с нашими ребятами.
Во-первых, интерес бы был выше к этому матчу. Во-вторых, мы не участвуем в международных матчах. Всегда интересно проверить свои силы против сильных легионеров, которые превосходят, а, возможно, и не превосходят наших игроков.
В РПЛ много хороших легионеров, главное, чтобы не переломали друг друга (смеется).
Я к белорусам хорошо отношусь, но играть против бразильцев, аргентинцев и других футболистов РПЛ статуснее и интереснее. Я считаю, было бы супер провести такую встречу», – заявил бывший игрок сборной России.
Сборные России и Беларуси сыграют 7 июня. Товарищеский матч пройдет в Минске на олимпийском стадионе «Динамо».