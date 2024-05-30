Канчельскис о «Спартаке»: «Нужна отдельная награда – «Чемпионы первых трех туров». Каждый раз называют претендентом на титул, а по итогу – пятые места»
Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России.
– Будет ли «Спартак» претендовать на чемпионство в новом сезоне?
– Каждый сезон поднимается этот вопрос, каждый раз «Спартак» называют претендентом на титул, а по итогу – пятые места.
Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду – «Чемпионы первых трех туров». В этом сезоне все уже короновали красно-белых после удачного старта, но потом команда быстро сдулась, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».