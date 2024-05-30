Канчельскис о «Спартаке»: «Нужна отдельная награда – «Чемпионы первых трех туров». Каждый раз называют претендентом на титул, а по итогу – пятые места»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Канчельскис ахахаха Футбол

Андрей Канчельскис оценил шансы «Спартака» стать чемпионом России.

– Будет ли «Спартак» претендовать на чемпионство в новом сезоне?

– Каждый сезон поднимается этот вопрос, каждый раз «Спартак» называют претендентом на титул, а по итогу – пятые места.

Для «Спартака» нужно сделать отдельную награду – «Чемпионы первых трех туров». В этом сезоне все уже короновали красно-белых после удачного старта, но потом команда быстро сдулась, – сказал бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев
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Почему у Канчельскиса так свербит от Спартака? Только негатив от него...
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А бы тут не потерялся
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Плагиатор
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Самую главную регалию Канчельскиса в последнее время перестали упоминать на спортру - главный тренер Мурас Юнайтед - уровень Канчельскиса....
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Ответ Ебздрогыч
Интересно, под каким ником Канчельскис сидит на спортсе?
Вроде бы owl что-то там.
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Ответ d_milan
Есауленко и Романцев может знают))
Не взяли?
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Ответ Pelerin
Почему у Канчельскиса так свербит от Спартака? Только негатив от него...
Наверное его не взяли в Спартак в свое время
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