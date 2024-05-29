Губернатор Самарской области: «Поздравляю «Акрон» с важнейшей победой над «Уралом». Клуб поставил цель выйти в РПЛ – остался еще один шаг»
Губернатор Самарской области поздравил «Акрон» после победы над «Уралом».
Клуб из Тольятти одержал победу в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (2:0). Ответный матч пройдет в субботу, 1 июня.
«Поздравляю «Акрон» и болельщиков команды с важнейшей победой! Остался еще один шаг до цели, которую клуб перед собой поставил – выйти в РПЛ.
Будем болеть за «Акрон» в ответном матче. Уверен, поддержка родных трибун будет как никогда горячей. Вперед, «Акрон»!» – сказал Дмитрий Азаров.
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