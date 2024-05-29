Губернатор Самарской области: «Поздравляю «Акрон» с важнейшей победой над «Уралом». Клуб поставил цель выйти в РПЛ – остался еще один шаг»

Губернатор Самарской области поздравил «Акрон» после победы над «Уралом».

Клуб из Тольятти одержал победу в первом стыковом матче за право играть в Мир (2:0). Ответный матч пройдет в субботу, 1 июня.

«Поздравляю «Акрон» и болельщиков команды с важнейшей победой! Остался еще один шаг до цели, которую клуб перед собой поставил – выйти в РПЛ.

Будем болеть за «Акрон» в ответном матче. Уверен, поддержка родных трибун будет как никогда горячей. Вперед, « »!» – сказал Дмитрий Азаров.