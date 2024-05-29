Губернатор Самарской области: «Поздравляю «Акрон» с важнейшей победой над «Уралом». Клуб поставил цель выйти в РПЛ – остался еще один шаг»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Урал Дмитрий Азаров Политика Акрон Переходные матчи РПЛ - Первая лига Футбол

Губернатор Самарской области поздравил «Акрон»  после победы над «Уралом».

Клуб из Тольятти одержал победу в первом стыковом матче за право играть в Мир РПЛ (2:0). Ответный матч пройдет в субботу, 1 июня.

«Поздравляю «Акрон» и болельщиков команды с важнейшей победой! Остался еще один шаг до цели, которую клуб перед собой поставил – выйти в РПЛ.

Будем болеть за «Акрон» в ответном матче. Уверен,  поддержка родных трибун будет как никогда горячей. Вперед, «Акрон»!» – сказал Дмитрий Азаров.

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3 комментария
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Нужна программа развития, вышел клуб в РПЛ, РФС находит 5 млрд рэ у какого-нибудь Новатека или Газпрома и строят за год современный стадион в 10-12 тыс зрителей и современную базу клубу.
За лет десять - пятнадцать постепенно лифтеры прекратят скитаться по чужим стадионам вдали от дома или старые массово модернизируют
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Макрон поздравит Акрон?
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2 клуба из Самары в РПЛ получается
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