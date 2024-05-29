Гендиректор «Ман Сити» отметил, что у Мбаппе на 37% больше сыгранных минут, чем у Анри в том же возрасте: «Нужна система, которая будет служить фанатам, не убивая игроков, и мы далеки от нее»

Гендиректор «Манчестер Сити» недоволен нагрузкой на футболистов.

Во время футбольного форума на Сардинии Ферран Сориано отметил, что в том же возрасте у на 37% больше сыгранных минут, чем у , а отыграл на 12 000 минут больше .

«Как и в каждом аспекте жизни, дело в приоритетах. Мы должны решить, что важнее всего, начиная со здоровья футболистов. Мы попали в спираль, в которой все защищают друг друга, так продолжаться не может.

В первую очередь нужно заботиться о футболистах, но также важно заботиться и о болельщиках. Что они хотят увидеть? Они двигатель этого бизнеса. Хотят ли они видеть улучшенную Лигу чемпионов, или клубный чемпионат мира, или наций?

Нам нужна система, которая будет служить фанатам, не убивая игроков, и мы далеки от нее», – сказал Сориано.