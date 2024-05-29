Гендиректор «Ман Сити» отметил, что у Мбаппе на 37% больше сыгранных минут, чем у Анри в том же возрасте: «Нужна система, которая будет служить фанатам, не убивая игроков, и мы далеки от нее»
Гендиректор «Манчестер Сити» недоволен нагрузкой на футболистов.
Во время футбольного форума на Сардинии Ферран Сориано отметил, что в том же возрасте у Килиана Мбаппе на 37% больше сыгранных минут, чем у Тьерри Анри, а Винисиус Жуниор отыграл на 12 000 минут больше Роналдиньо.
«Как и в каждом аспекте жизни, дело в приоритетах. Мы должны решить, что важнее всего, начиная со здоровья футболистов. Мы попали в спираль, в которой все защищают друг друга, так продолжаться не может.
В первую очередь нужно заботиться о футболистах, но также важно заботиться и о болельщиках. Что они хотят увидеть? Они двигатель этого бизнеса. Хотят ли они видеть улучшенную Лигу чемпионов, или клубный чемпионат мира, или Лигу наций?
Нам нужна система, которая будет служить фанатам, не убивая игроков, и мы далеки от нее», – сказал Сориано.
Нет, игроки конечно должны больше отдыхать. Но это законы рынка : чем больше ты играешь, тем больше тебя платят. Спонсоры, реклама, букмекеры, зрители - все заинтересованы в большем количестве матчей , а футболисты заинтересованы в большем количестве денежных знаков. Каждый получает своё и жаловаться тут не на что.
Тем более Лига Наций никакая не обязаловка. Если турнир не нужный и не хотите перегружать важных игрокоа - выпускайте резерв, какие проблемы? Вроде никто не запрещает.
Единственный минус только в том, что любые турниры сборных слишком сильно ломают графики национальных чемпионатов. Но такое было всегда, просто сейчас вместо товарищеских матчей играют эту самую Лигу Наций. Ничего глобально не поменялось.