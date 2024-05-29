Гендиректор «Ман Сити» отметил, что у Мбаппе на 37% больше сыгранных минут, чем у Анри в том же возрасте: «Нужна система, которая будет служить фанатам, не убивая игроков, и мы далеки от нее»

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Гендиректор «Манчестер Сити» недоволен нагрузкой на футболистов.

Во время футбольного форума на Сардинии Ферран Сориано отметил, что в том же возрасте у Килиана Мбаппе на 37% больше сыгранных минут, чем у Тьерри Анри, а Винисиус Жуниор отыграл на 12 000 минут больше Роналдиньо.

«Как и в каждом аспекте жизни, дело в приоритетах. Мы должны решить, что важнее всего, начиная со здоровья футболистов. Мы попали в спираль, в которой все защищают друг друга, так продолжаться не может.

В первую очередь нужно заботиться о футболистах, но также важно заботиться и о болельщиках. Что они хотят увидеть? Они двигатель этого бизнеса. Хотят ли они видеть улучшенную Лигу чемпионов, или клубный чемпионат мира, или Лигу наций?

Нам нужна система, которая будет служить фанатам, не убивая игроков, и мы далеки от нее», – сказал Сориано.

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12 комментариев
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Кроос поэтому поводу кстати тоже жаловался. Наверняка это тоже одна из причин по которой он решил уйти именно сейчас, чтобы сохранить здоровье и послать Инфантино куда подальше с его новым КЧМ и межгалактическим кубком.
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Так и зарплата у Мбаппе, даже с учётом инфляции, намного больше зарплаты Анри в том же возрасте.
Нет, игроки конечно должны больше отдыхать. Но это законы рынка : чем больше ты играешь, тем больше тебя платят. Спонсоры, реклама, букмекеры, зрители - все заинтересованы в большем количестве матчей , а футболисты заинтересованы в большем количестве денежных знаков. Каждый получает своё и жаловаться тут не на что.
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А разве лигу наций и командный ЧМ нельзя игнорировать если так тяжело или играть вторым составом? Думаю клубы и сборные к такому количеству игр причастны не меньше.
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Если изменить систему розыгрыша чемпионата страны на регулярку и плей-офф, как в НБА и НХЛ, то ротацию игроков куда проще будет производить, без сверхценности каждого матча регулярки
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Да это невозможно такую систему построить,одним хочется видить красивые истории где андердог выходит в финал лч,другим надо еженедельные топ матчи а-ля Реал-Сити,Бавария-Барселона
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Чтобы уменьшить кол-во матчей, игрокам придется меньше денег получать, а они не готовы. Продвигать идею уменьшения кол-ва игр начинают только по завершении карьеры. Вот, тот же Мбаппе, например, сам рвётся на Олимпиаду. Пусть играет, если хочет - его здоровье.
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Мбаппе с 16 лет во взрослом футболе. Раньше в таком возрасте игроки крайне редко попадали в стартовый состав. Сейчас физическая подготовка молодых игроков в разы превосходит всего то, что было в 90-х
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Ответ deligy
Если изменить систему розыгрыша чемпионата страны на регулярку и плей-офф, как в НБА и НХЛ, то ротацию игроков куда проще будет производить, без сверхценности каждого матча регулярки
такая система не до конца объективна для определения лучшей команды. Банальное невезение может лишить лидера сезона шансов на титул. Никто не будет в Европе играть 7 матчевые серии для уменьшения фактора удачи
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Ответ Даник Муша
Лига наций вообще никому не упирается кроме УЕФА.
Мне или тебе не упирается, но многим нравится, что условно каждую неделю можно 2-3 раза смотреть на любимые команды и любимых футболистов. А есть ещё отдельная категория болельщиков не самых избалованных большим футболом стран, у которых не так много возможностей посоперничать или хотя бы посмотреть на футболистов уровня Де Брюйне, Роналду или Мбаппе. А тут им эта возможность предоставляется.
Тем более Лига Наций никакая не обязаловка. Если турнир не нужный и не хотите перегружать важных игрокоа - выпускайте резерв, какие проблемы? Вроде никто не запрещает.
Единственный минус только в том, что любые турниры сборных слишком сильно ломают графики национальных чемпионатов. Но такое было всегда, просто сейчас вместо товарищеских матчей играют эту самую Лигу Наций. Ничего глобально не поменялось.
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