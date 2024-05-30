Эль-Кааби – первый игрок с 11 голами в плей-офф турнира УЕФА. У Роналду, Бензема и Фалькао было по 10

Аюб Эль-Кааби установил рекорд по голам в плей-офф еврокубкового турнира.

Нападающий « » стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 11 голов в 9 матчах. Эль- первым достиг этой отметки в плей-офф турнира УЕФА.

По 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов удавалось забить в 2017 году и в 2022 году. В Лиге это удалось Радамелю Фалькао в 2011 году.

Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 выиграл для «Олимпиакоса» еврокубок