Эль-Кааби – первый игрок с 11 голами в плей-офф турнира УЕФА. У Роналду, Бензема и Фалькао было по 10

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Аюб Эль-Кааби установил рекорд по голам в плей-офф еврокубкового турнира.

Нападающий «Олимпиакоса» стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 11 голов в 9 матчах. Эль-Кааби первым достиг этой отметки в плей-офф турнира УЕФА.

По 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов удавалось забить Криштиану Роналду в 2017 году и Кариму Бензема в 2022 году. В Лиге Европы это удалось Радамелю Фалькао в 2011 году.

Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 выиграл для «Олимпиакоса» еврокубок

14 комментариев
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То есть Олимпиакос, победивший в еврокубке не заслуживает быть на главной хотя бы пару часов? Неужели назначение Флика настолько важнее
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Он на Астон- Вилле знатно оторвался.
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Мендилибар до конца в него верил, не убирал с поля, хоть игра у него не очень ладилась в этом матче, и он не подвёл, реализовал сложный момент в концовке.
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Ответ rigobersong
Официально Марокканцы хозяева криштика:)) Надо бы новость в закладки кинуть:))
ты конченый
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Но, как говорится, есть нюансы
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А гномик даже не приблизился? В плей-офф он обычно не блистал.
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Плотник плотненько положил.
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В плей-офф ЛЧ только Роналду и Бензема по 10 забивали.
КР- (2017): Баварии -5, Атлетико-3, Ювентусу-2
Керим-(2022) : ПСЖ-3, МанСити-3,Челси-4
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Великие мастера забивают в самых тяжелых матчах!
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Ответ Саша Вжухов
Кааби >>> Роналду
ага, а ЛК>>> ЛЧ 🤣🤣
узнаю фаната гнома))
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Ответ Razrubsis
Он на Астон- Вилле знатно оторвался.
Та Астон Вилла,которой наш Сити не мог забить гол на Вилла парк
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