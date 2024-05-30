Эль-Кааби – первый игрок с 11 голами в плей-офф турнира УЕФА. У Роналду, Бензема и Фалькао было по 10
Аюб Эль-Кааби установил рекорд по голам в плей-офф еврокубкового турнира.
Нападающий «Олимпиакоса» стал лучшим бомбардиром Лиги конференций, забив 11 голов в 9 матчах. Эль-Кааби первым достиг этой отметки в плей-офф турнира УЕФА.
По 10 голов в плей-офф Лиги чемпионов удавалось забить Криштиану Роналду в 2017 году и Кариму Бензема в 2022 году. В Лиге Европы это удалось Радамелю Фалькао в 2011 году.
Он выживал в Марокко, работал плотником – а в 30 выиграл для «Олимпиакоса» еврокубок
КР- (2017): Баварии -5, Атлетико-3, Ювентусу-2
Керим-(2022) : ПСЖ-3, МанСити-3,Челси-4
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Великие мастера забивают в самых тяжелых матчах!
узнаю фаната гнома))