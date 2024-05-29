Лунин из-за болезни не полетит с «Реалом» на финал ЛЧ и присоединится к команде в субботу. Куртуа сыграет в воротах

Теги Боруссия Дортмунд Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Тибо Куртуа Андрей Лунин Здоровье Футбол

Участие Андрея Лунина в финале Лиги чемпионов под вопросом из-за болезни.

По информации COPE, последние несколько дней голкипер «Реала» не тренируется в общей группе из-за гриппа.

В связи с этим Лунин практически наверняка не полетит в Лондон в четверг и присоединится к команде позже, чтобы исключить риск заражения других игроков.

Сообщается, что окончательное решение будет принято по итогам завтрашнего обследования. Наиболее вероятно, что Лунин присоединится к команде в Лондоне в пятницу или в субботу, что практически исключает его выход в стартовом составе.

Таким образом, в воротах мадридцев почти наверняка сыграет Тибо Куртуа.

В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Уэмбли» в субботу, 1 июня.

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48 комментариев
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Ответ лютый джо
Наврятли он заболел конечно . Чтоб палками не закидали
Кто тебя плюсует вообще?
Андрей уже 4 дня не тренируется
+40
-10
+30
Перед последней тренировкой Лунин съел какие-то странные бельгийские вафли
+30
-1
+29
Жаль, очень жаль!!!
+19
-4
+15
Дипломатичная формулировка слива Лунина на время финала ЛЧ)
+12
-1
+11
Заслужил играть в финале, неповезло
+11
-2
+9
Ответ лютый джо
Наврятли он заболел конечно . Чтоб палками не закидали
Какими палками? Вы любитель теории заговора и плоской земли? Анчелотти говорил про его температуру ещё в понедельник. Ждали, что ко вторнику пройдёт, но похоже подцепил что-то серьёзное.
+15
-6
+9
Ответ Зеленский
Здоровья лучшему вратарю Восточной Европы💪🇺🇦
)) ну это не точно))
+7
-2
+5
Ответ artemka07
Какими палками? Вы любитель теории заговора и плоской земли? Анчелотти говорил про его температуру ещё в понедельник. Ждали, что ко вторнику пройдёт, но похоже подцепил что-то серьёзное.
Простите не прав, высказал свое мнение . Не изучив ситуацию 🤚🏻
+5
-1
+4
куртуа все равно себя покажет, хоть андрюха и заслужил
+7
-4
+3
Сама судьба решила так, пожалев Папу Карло. Удачи Тибо, здоровья Андрею
+2
0
+2
немного конспирологии - может он и не болеет вовсе а просто папа Карло отдал место в воротах Куртуа чтобы тот не подумал что потерял место в команде
просто это какое то фантастическое стечение обстоятельств: весь турнир до этого не болел, а тут перед финалом когда вернулся основной вратарь так раз и заболел
+2
0
+2
в итоге Куртуа напривозит на пол-Кариуса, и по делом
+1
0
+1
Куртка подковерные игры начал. Неспроста же история с де брюйне была
+2
-1
+1
У Тедеско больше мужества чем Карлуни, который лёг сначала под Переса, а теперь под Куртуа
+3
-2
+1
Вот уж кто заслужил этот финал, так это Андрей. Очень обидно.
+1
0
+1
Все таки придумали вариант не ставить :(
+2
-1
+1
Ответ лютый джо
Наврятли он заболел конечно . Чтоб палками не закидали
какими палками? Лунин стал в раму из-за травы Тибо. нет никаких проблем просто вернуть его в старт после восстановления, болезней придумывать не надо.
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Ответ tfs
"Официальная" отмазки прилетела..
На самом деле так и есть. Даже жена выкладывала видео, как он тренируется во дворе. Написав при этом что, температура и кашель не помещает тренировкам и что он большой профессионал.
+2
-2
0
Ответ лютый джо
Наврятли он заболел конечно . Чтоб палками не закидали
За что должны закидать интересно? Че за бред
+2
-2
0
Ответ Зеленский
Здоровья лучшему вратарю Восточной Европы💪🇺🇦
Судя по статистике Трубин лучше
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Ответ S H A R K
Судя по статистике Трубин лучше
Трубин играет против Боавишты,а Лунин против Сити
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Ответ S.CLOWN
без разницы,все будут за Боруссию в финале.
Все это Дортмунд и Каталония?)
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Совпадение? Не думаю!
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Жаль конечно, но свой вклад в общий результат Андрей в любом случае сделал, уже большой молодец
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Очень обидно за Лунина, это должен был быть его финал
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Судьба, хотя игрой в этом сезоне заслужил полное право сыграть в финале.
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Ну вот все и решилось,кто будет стоять в рамке
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плохо, если болезнь это выдумка. Лунин достоин стоять в финале. пройдет время, узнаем правду. Всем хорошего финала и честного судейства)
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кабинет снаружи, кабинет внутри.
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Думаю это Ферт.Способ вывести всех из ситуации которая в моральном плане проигрышна как для Карло,так и для Куртуа.
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