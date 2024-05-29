Лунин из-за болезни не полетит с «Реалом» на финал ЛЧ и присоединится к команде в субботу. Куртуа сыграет в воротах
Участие Андрея Лунина в финале Лиги чемпионов под вопросом из-за болезни.
По информации COPE, последние несколько дней голкипер «Реала» не тренируется в общей группе из-за гриппа.
В связи с этим Лунин практически наверняка не полетит в Лондон в четверг и присоединится к команде позже, чтобы исключить риск заражения других игроков.
Сообщается, что окончательное решение будет принято по итогам завтрашнего обследования. Наиболее вероятно, что Лунин присоединится к команде в Лондоне в пятницу или в субботу, что практически исключает его выход в стартовом составе.
Таким образом, в воротах мадридцев почти наверняка сыграет Тибо Куртуа.
В финале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с дортмундской «Боруссией». Игра пройдет на «Уэмбли» в субботу, 1 июня.
Андрей уже 4 дня не тренируется
просто это какое то фантастическое стечение обстоятельств: весь турнир до этого не болел, а тут перед финалом когда вернулся основной вратарь так раз и заболел