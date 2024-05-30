Итальяно про 0:1 с «Олимпиакосом»: «У «Фиорентины» было много моментов, мы не заслуживали поражения. Не хватает хитрости, зрелости, возможно»

Винченцо Итальяно подвел итоги финала Лиги конференций с «Олимпиакосом» (0:1).

«Я прошу прощения во второй раз. Прошу прощения, потому что даже сегодня у нас было много возможностей забить, повести в счете или сравнять, как в случае с Иконе.

Парни сделали все, что можно было, мы бились, потели и создавали моменты в матче с командой, которая не позволяет разыгрывать хорошие комбинации.

Мы в очередной раз потерпели поражение в матче, который не заслуживали проиграть. Мы могли дойти до серии пенальти. Я сильно разочарован.

Мы в третий раз (с учетом прошлогодних и Кубка Италии – Sports) сыграли в финале так, как нужно, но, возможно, нам все еще не хватает хитрости, зрелости чтобы выиграть такой важный матч.

Мне жаль парней, но таков футбол, нужно принимать даже такие поражения», – сказал главный тренер «Фиорентины» .